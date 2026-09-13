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Land of Smiles के नाम से मशहूर है ये देश, नीले समंदर के बीच पर्यटकों को खूब भाता है यहां का यह अंदाज

Land of Smiles: दुनिया में कई देश अपने खास निकनेम की वजह से पहचाने जाते हैं लेकिन थाईलैंड का 'Land of Smiles' नाम काफी खास है. यहां की संस्कृति में मुस्कान और विनम्र व्यवहार की अहम भूमिका है जो पर्यटकों को भी खूब आकर्षित करता है.

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दुनिया का वो देश जहां मुस्कान है खास पहचान (Photo-ITG)
दुनिया का वो देश जहां मुस्कान है खास पहचान (Photo-ITG)

Land of Smiles: दुनिया में कई देश अपनी खासियतों की वजह से अलग-अलग नामों से जाने जाते हैं. कोई अपनी खूबसूरत प्राकृतिक जगहों के लिए मशहूर है तो किसी देश की पहचान वहां की संस्कृति से जुड़ी है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक देश को 'Land of Smiles' यानी 'मुस्कुराने वालों की धरती' कहा जाता है. यह देश है थाईलैंड. दक्षिण-पूर्व एशिया का यह देश अपनी खूबसूरत जगहों, समुद्र तटों, टेस्टी खाने और समृद्ध संस्कृति के साथ-साथ लोगों के शांत और मिलनसार व्यवहार के लिए भी जाना जाता है.

थाईलैंड को क्यों कहा जाता है 'Land of Smiles'?

थाईलैंड में मुस्कुराना वहां की संस्कृति और रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा माना जाता है. यहां मुस्कान का मतलब सिर्फ खुशी जाहिर करना नहीं होता. लोग मुस्कुराकर सम्मान, विनम्रता, धन्यवाद और माफी जैसे भाव भी व्यक्त कर सकते हैं. कई बार असहज स्थिति से बचने या सामने वाले से बहस न करने के लिए भी मुस्कुराने का इस्तेमाल किया जाता है.

थाई संस्कृति में शांत रहना, विनम्रता से बात करना और बेवजह टकराव से बचना महत्वपूर्ण माना जाता है. यही वजह है कि पहली बार थाईलैंड घूमने वाले पर्यटकों को वहां के लोगों का व्यवहार काफी अच्छा और सहज लगता है.

टूरिज्म से भी जुड़ा है 'Land of Smiles' नाम
थाईलैंड का 'Land of Smiles' नाम वहां के टूरिज्म से भी काफी जुड़ा हुआ है. हर साल बड़ी संख्या में पर्यटक यहां घूमने पहुंचते हैं. खूबसूरत समुद्र तट, द्वीप, मंदिर, स्ट्रीट फूड, शॉपिंग और नाइटलाइफ पर्यटकों को आकर्षित करते हैं.

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राजधानी बैंकॉक अपनी चहल-पहल, बाजारों, शॉपिंग मॉल और ऐतिहासिक मंदिरों के लिए मशहूर है. वहीं फुकेट अपने खूबसूरत बीच और नाइटलाइफ के लिए जाना जाता है. चियांग माई  (Chiang Mai) में पर्यटक पहाड़ों, मंदिरों और पारंपरिक थाई संस्कृति का आनंद ले सकते हैं.

थाई संस्कृति में मुस्कान के कई मायने
थाईलैंड में मुस्कान को लेकर एक खास बात यह है कि हर मुस्कान का मतलब एक जैसा नहीं होता. मुस्कान खुशी के अलावा सम्मान, झिझक, माफी या किसी असहज स्थिति को संभालने का तरीका भी हो सकती है. यही वजह है कि पर्यटक अक्सर यहां के लोगों के शांत और विनम्र व्यवहार को नोटिस करते हैं.

दुकानदारों से लेकर होटल के कर्मचारियों और टैक्सी ड्राइवरों तक, लोगों का सहज व्यवहार पर्यटकों पर अच्छा प्रभाव छोड़ता है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि देश में हर समय सब कुछ खुशहाल रहता है. 'Land of Smiles' नाम मुख्य रूप से वहां की सांस्कृतिक पहचान और लोगों के व्यवहार से जुड़ा है.

खूबसूरत बीच के अलावा भी बहुत कुछ है खास
थाईलैंड सिर्फ बीच और छुट्टियों के लिए ही मशहूर नहीं है. यहां कई ऐतिहासिक मंदिर, बौद्ध परंपराएं, शाही महल और पुराने बाजार भी देखने को मिलते हैं. ग्रैंड पैलेस, वाट अरुण और फी फी आइलैंड जैसी जगहें पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं.

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इसके अलावा थाई खाना भी दुनियाभर में पसंद किया जाता है. पैड थाई, ग्रीन करी, मैंगो स्टिकी राइस और टॉम यम जैसे व्यंजन थाईलैंड की पहचान बन चुके हैं.

हर तरह के यात्रियों को पसंद आता है थाईलैंड
थाईलैंड की खासियत यह है कि यहां हर तरह के यात्रियों के लिए कुछ न कुछ है. कोई यहां बीच हॉलिडे के लिए आता है तो कोई शॉपिंग, खाने, मंदिरों और संस्कृति को करीब से देखने के लिए. एडवेंचर पसंद करने वालों से लेकर हनीमून कपल्स और सोलो ट्रैवलर्स तक, थाईलैंड हर किसी को आकर्षित करता है.

यही वजह है कि थाईलैंड को दुनिया भर में 'Land of Smiles' के नाम से जाना जाता है. यहां की खूबसूरत जगहों के साथ लोगों की गर्मजोशी और मुस्कुराकर स्वागत करने का अंदाज भी पर्यटकों के लिए यादगार बन जाता है.

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