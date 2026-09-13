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बिग बॉस में सलमान खान ने किया अरिजीत सिंह का जिक्र, छलके काजी तौकीर के आंसू, दी ये सीख!

एक्टर सलमान खान ने बिग बॉस 20 के 'वीकेंड का वार' एपिसोड में सिंगर काजी तौकीर को एक खास मोमेंट दिया; उन्होंने काजी को घर का 'रॉकस्टार' बताया और 'अफगान जलेबी' गाने को एक बार फिर से पॉपुलर बनाने का श्रेय उन्हें दिया.

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काजी तौकीर हुए इमोशनल (Photo: X/@HotstarReality)
काजी तौकीर हुए इमोशनल (Photo: X/@HotstarReality)

काजी तौकीर बिग बॉस 20 हाउस और बाहर दोनों जगह सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले कंटेस्टेंट बन गए हैं, और ऐसा लगता है कि उनकी जबरदस्त पर्सनैलिटी ने होस्ट सलमान खान का भी ध्यान खींचा है. शनिवार के 'वीकेंड का वार' एपिसोड में सलमान ने काजी तौकीर की काफी तारीफ की.

लेकिन बातचीत सिर्फ तारीफ तक ही सीमित नहीं रही. सलमान ने शो में काजी के सिग्नेचर 'रॉकस्टार बेबी' कैचफ़्रेज को एक खास पल में बदल दिया. उन्होंने काजी से इसे परफॉर्म करने के लिए कहा और उनसे यह कैचफ़्रेज सीखा भी, जिसमें घर के बाकी सदस्य भी शामिल हो गए.

सलमान खान ने की जमकर तारीफ
एक्टिविटी एरिया में सलमान ने बताया कि शो में आने के बाद से काजी का सफर कैसे बदला है. उन्होंने बताया कि जब काजी पहली बार आए थे, तो उनके गाने पर सवाल उठाए गए थे और लोग सोच रहे थे कि वह किस तरह के सिंगर हैं. लेकिन सलमान के अनुसार, अब लोगों की सोच बदलने लगी है; दर्शक न सिर्फ उनके गाने को बल्कि उनके मजाकिया अंदाज और परफॉर्मेंस को भी पसंद कर रहे हैं. उन्होंने 'फेम गुरुकुल' में काजी के सफर के बारे में भी बात की, जहां वह विनर बने थे. उन्होंने कहा, 'आप अरिजीत के साथ एक शो में थे. आप उसके विनर बने. अरिजीत अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं और अब आपको यह मंच मिल गया है.'

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दिया बॉबी देओल का उदाहरण
सलमान खान आगे काजी तौकीर के सफर पर बात करते हुए कहा, 'आखिर इन 20 सालों में आपने क्या किया?' सलमान कहते हैं कि अब आपके गानों की तारीफ हो रही है और काम को पहचान भी मिल रही है. लाइफ में कुछ चीजें बहुत जल्दी मिलती हैं और उतनी ही जल्दी चली भी जाती हैं.'

सलमान ने बॉबी देओल की मिसाल देते हुए कहा कि बॉबी इतने बड़े स्टार हैं, लेकिन बहुत मुश्किल दौर से गुजरे और कभी हार नहीं मानी. बुरा वक्त सबका आता है, लेकिन उस वक्त में इंसान 10 गुना ज्यादा मेहनत करता है और बुरे वक्त की अच्छी बात यह है कि वह जल्दी बीत भी जाता है. काजी ने बहुत मेहनत की है, इसलिए आज वह इस मुकाम पर दोबारा पहुंचे हैं.'

सलमान खान की बातों को सुन काजी तौकीर काफी इमोशनल हो गए. इसके बाद सलमान ने मैरी कॉम को स्टेज पर बुलाया और कुछ लाइनें गाने के लिए कहा, और उन्होंने 'अजीब दास्तां है ये' गाना गाया. इस सेगमेंट के दौरान यंग DSA और स्काउटOP ने भी काजी की तारीफ की.

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