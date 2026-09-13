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BRICS Summit Day 2: भारत मंडपम में फिर जुटेंगे दिग्गज, PM मोदी की ताबड़तोड़ 7 द्विपक्षीय बैठकें, देखें पूरा शेड्यूल

BRICS शिखर सम्मेलन का आज दूसरा और अहम दिन है, जिसमें साझेदार और आमंत्रित देशों के नेताओं का भारत मंडपम पहुंचना, फैमिली फोटो और समावेशी वैश्विक विकास पर ओपन सेशन होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी, नाइजीरिया और युगांडा के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी.

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13 सितंबर को आज फिर दुनिया को ब्रिक्स की ताकत दिखेगी.(Photo- PTI)
13 सितंबर को आज फिर दुनिया को ब्रिक्स की ताकत दिखेगी.(Photo- PTI)

BRICS शिखर सम्मेलन का आज दूसरा और अहम दिन है. दिल्ली में एक बार फिर दुनिया के कई बड़े नेताओं का जमावड़ा होगा. सुबह 10 बजे BRICS के साझेदार देशों और आमंत्रित देशों के राष्ट्राध्यक्षों एवं शासनाध्यक्षों का भारत मंडपम पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा. इसके बाद फैमिली फोटो और फिर शिखर सम्मेलन का ओपन सेशन होगा. ‘लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के जरिए समावेशी वैश्विक विकास का भविष्य’—इसी थीम पर नेता अपने विचार रखेंगे. इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दक्षिण अफ्रीका समेत कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकातें भी होंगी. यानी BRICS के दूसरे दिन भी कूटनीति और अहम वैश्विक मुद्दों पर गहन मंथन जारी रहेगा.

  • सुबह 9:55 बजे: भारत मंडपम के लेवल 2 पर BRICS पार्टनर देशों और आउटरीच के लिए आमंत्रित देशों के नेताओं और मंत्रियों का आगमन होगा.
  • सुबह 10:35 बजे: भारत मंडपम के लेवल 2 पर फैमिली फोटो होगी.
  • सुबह 10:50 बजे: समिट हॉल, लेवल 2, भारत मंडपम में ‘बिल्डिंग फॉर रेजिलिएंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी: शेपिंग द फ्यूचर फॉर इंक्लूसिव ग्लोबल ग्रोथ’ विषय पर ओपन सेशन होगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय बैठकें

  • दोपहर 2:30 बजे: कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम-जोमार्ट टोकायेव के साथ बैठक.
  • दोपहर 3:00 बजे: फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर. मार्कोस जूनियर के साथ बैठक.
  • दोपहर 3:30 बजे: मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी के साथ बैठक.
  • शाम 4:10 बजे: दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति मातामेला सिरिल रामाफोसा के साथ बैठक.
  • शाम 4:40 बजे: बुरुंडी के राष्ट्रपति एवरिस्ट नदायिशिमिये के साथ बैठक.
  • शाम 5:10 बजे: नाइजीरिया के उपराष्ट्रपति सीनेटर काशिम शेट्टिमा के साथ बैठक.
  • शाम 5:40 बजे: युगांडा की उपराष्ट्रपति जेसिका अलुपो के साथ बैठक.

पहले दिन दुनिया को संदेश

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दिल्ली में हुए 18वें BRICS शिखर सम्मेलन का पहला दिन बेहद अहम रहा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के बड़े नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें कीं. शी जिनपिंग के साथ भारत-चीन रिश्तों और सीमा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई, वहीं व्लादिमीर पुतिन के साथ रणनीतिक साझेदारी और व्यापार पर बातचीत हुई. गाला डिनर में भारत की सांस्कृतिक और विरासत की झलक दिखी, तो मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने किशोर कुमार का गीत गाकर माहौल में संगीत का रंग भर दिया. सबसे बड़ी उपलब्धि रही नई दिल्ली घोषणा-पत्र, जिसमें आतंकवाद, वैश्विक संघर्ष, व्यापार और बहुपक्षीय व्यवस्था जैसे मुद्दों पर BRICS देशों ने साझा रुख सामने रखा.

मेजबानी का अंदाज़ भी खास

BRICS शिखर सम्मेलन में भारत की मेजबानी का अंदाज़ भी खास नजर आया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम पहुंच रहे 11 देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शीर्ष नेताओं का गर्मजोशी से स्वागत किया, उनसे हाथ मिलाया और तस्वीरें भी खिंचवाईं. एक-एक कर दुनिया के बड़े नेता पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी ने हर मेहमान का भारतीय परंपरा और गर्मजोशी के साथ अभिनंदन किया. इसके बाद कई नेताओं के साथ प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय बैठकें भी हुईं,जहां व्यापार, रणनीतिक साझेदारी, क्षेत्रीय शांति और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई यानी BRICS के मंच पर भारत की मेजबानी भी दिखी और प्रधानमंत्री मोदी की सक्रिय कूटनीति भी.

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