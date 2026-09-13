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Jupiter Transit in Leo: गुरु का सिंह राशि में गोचर, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन

jupiter transit in leo: अक्टूबर में गुरु ग्रह का सिंह राशि में गोचर किन 5 राशियों की चमकाएगा किस्मत? जानिए नौकरी, व्यापार और आर्थिक लाभ से जुड़ी पूरी जानकारी.

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बुध चंद्रमा युति 2026 (Photo: ITG)
बुध चंद्रमा युति 2026 (Photo: ITG)

ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राजा गुरु (बृहस्पति) का राशि परिवर्तन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. साल 2026 के अक्टूबर महीने के आखिरी हफ्ते में देवगुरु बृहस्पति अपनी चाल बदलते हुए कर्क राशि से निकलकर सूर्य की राशि सिंह में प्रवेश करने जा रहे हैं.  गुरु का यह गोचर देश-दुनिया के साथ-साथ सभी 12 राशियों पर गहरा प्रभाव डालेगा, लेकिन इसमें से 5 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए यह अवधि बेहद शानदार और लाभकारी साबित होने वाली है. इस परिवर्तन से जातकों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, लीडरशिप क्वालिटी निखरकर आएगी और समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. आइए जानते हैं वे कौन सी 5 भाग्यशाली राशियां हैं जिन पर गुरु महाराज मेहरबान रहने वाले हैं. 

1.  मेष राशि
मेष राशि के जातकों के लिए गुरु का सिंह राशि में गोचर बेहद शुभ परिणाम लेकर आएगा. 

करियर और व्यापार: नौकरीपेशा लोगों के लिए तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियों के साथ-साथ आपकी साख और पहचान भी बढ़ेगी. ऑफिस में उच्च अधिकारियों द्वारा आपके काम की सराहना की जाएगी. व्यापार से जुड़े लोगों को कोई नई और फायदेमंद डील मिल सकती है. 

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आर्थिक स्थिति: पैसों से जुड़ी तंगी दूर होगी. आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. लंबे समय से अटके हुए कार्य धीरे-धीरे गति पकड़ेंगे.

2.  कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए यह समयावधि विशेष रूप से आर्थिक दृष्टि से बहुत अनुकूल रहने वाली है. 

आर्थिक लाभ: धनार्जन के नए स्रोत सृजित होंगे, जिससे आय में बढ़ोतरी होगी. वित्तीय परेशानियां काफी हद तक कम होती नजर आएंगी. 

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प्रोफेशनल फ्रंट: प्रोफेशनल लाइफ में चीजें आपके पक्ष में काम करेंगी. पदोन्नति (प्रमोशन) या बेहतर जॉब के अवसर मिल सकते हैं. पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. आपका आत्मबल मजबूत होगा. 

3.  सिंह राशि
चूंकि गुरु ग्रह इसी राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, इसलिए सिंह राशि के जातकों को इस गोचर का सबसे सीधा और बड़ा लाभ मिलेगा. 

व्यक्तित्व और प्रभाव: आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा. नेतृत्व क्षमता (लीडरशिप क्वालिटी) और आत्मविश्वास बुलंदियों को छुएगा. 

मान-सम्मान: समाज में आपका मान-प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ेगा. लोग आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे. आपकी मेहनत को नोटिस किया जाएगा. नौकरी और व्यवसाय दोनों ही क्षेत्रों में यह परिवर्तन आपकी जिंदगी को एक सकारात्मक और सही ट्रैक पर लाएगा. 

4.  वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गुरु का यह राशि परिवर्तन करियर के मोर्चे पर ढेरों खुशियां लेकर आ रहा है. 

करियर में प्रगति: नौकरी में आपको कोई नई जिम्मेदारी या बड़ा अवसर मिल सकता है. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी. भविष्य में इसके बेहतरीन परिणाम मिलेंगे. 

नए संपर्क: व्यापारियों की मुलाकात कुछ नए और प्रभावशाली लोगों से होगी, जिनके सहयोग से भविष्य की योजनाएं सफल होंगी. आर्थिक परेशानियां दूर होने से मन प्रसन्न रहेगा. 

5.  धनु राशि
धनु राशि के स्वामी स्वयं गुरु ग्रह हैं, इसलिए इस राशि के लोगों के लिए यह गोचर अत्यंत फलदायी और सपनों को पंख देने वाला साबित होगा. 

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सफलता और प्रमोशन: जो जातक लंबे समय से अपनी नौकरी में प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, उन्हें कोई शुभ समाचार मिल सकता है. नौकरी बदलने की सोच रहे लोगों को भी बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे. 

यात्रा और लाभ: कारोबारियों को बड़ा मुनाफा होगा. इस दौरान की गई व्यावसायिक यात्राएं आपके पक्ष में काम करेंगी. समाज में आपका यश फैलेगा. 

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