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आर्यना सबालेंका की बादशाहत खत्म... एलेना रिबाकिना ने पहली बार जीता US ओपन, थ्री-पीट का सपना तोड़ा

एलेना रिबाकिना ने इस साल दो ग्रैंड स्लैम टाइटल जीते. इससे पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में भी खिताबी जीत हासिल की थी. ओवरऑल उनके करियर का ये तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है. 2022 में रिबाकिना ने विम्बलडन चैम्पियनशिप में भी विमेंस सिंगल्स खिताब जीता था.

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रिबाकिना का धमाकेदार प्रदर्शन, जीत लिया यूएस ओपन. (Photo: Reuters)
रिबाकिना का धमाकेदार प्रदर्शन, जीत लिया यूएस ओपन. (Photo: Reuters)

कजाकिस्तान की एलेना रिबाकिना ने आर्यना सबालेंका को हराकर यूएस ओपन 2026 में विमेंस सिंगल्स खिताब अपने नाम कर लिया. शनिवार (12 सितंबर) को न्यूयॉर्क आर्थर ऐश स्टेडियम में खेले गए फाइनल में वर्ल्ड नंबर-1 रिबाकिना ने सबालेंका को 6-4, 5-7, 6-2 से शिकस्त दी. रिबाकिना ने पहली बार यूएस ओपन टाइटल जीता है. मुकाबला 2 घंटे 21 मिनट तक चला.

खिताबी मुकाबले का अंत भी एलेना रिबाकिना के सबसे बड़े हथियार यानी ऐस के साथ हुआ. चैम्पियनशिप पॉइंट पर उन्होंने जोरदार ऐस लगाया और इसके साथ ही अपने करियर की एक और बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली. यह उनके करियर का कुल मिलाकर तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब है.

इतिहास रचने से चूकीं सबालेंका
वर्ल्ड नंबर-2 आर्यना सबालेंका के पास यूएस ओपन में लगातार तीसरी बार चैम्पियन (थ्री-पीट) बनने का मौका था. वह ओपन एरा में लगातार तीन यूएस ओपन खिताब जीतने वाली केवल तीसरी महिला खिलाड़ी बनने से एक जीत दूर थीं. लेकिन एलेना रिबाकिना ने उनके इस सपने को पूरा नहीं होने दिया.

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एलेना रिबाकिना पिछले कुछ समय से आर्यना सबालेंका के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई हैं. उन्होंने पहले डब्ल्यूटीए फाइनल्स और इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी सबालेंका को हराया था. इसके बाद रिबाकिना ने नंबर-1 रैंकिंग भी अपने नाम कर ली थी. अब यूएस ओपन फाइनल में जीत के साथ उन्होंने बेलारूसी खिलाड़ी को एक और बड़ा झटका दिया.

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फाइनल की शुरुआत में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी-अपनी सर्विस बचाई, लेकिन एलेना रिबाकिना लगातार आर्यना सबालेंका पर दबाव बना रही थीं. 2-2 के स्कोर पर मिले ब्रेक पॉइंट के बाद रिबाकिना ने आखिरकार 3-2 की बढ़त हासिल कर ली. इसके बाद उन्होंने अपनी सर्विस मजबूती से बरकरार रखी. आर्यना सबालेंका ने वापसी की कोशिश की, लेकिन रिबाकिना की तेज सर्विस और सटीक ग्राउंडस्ट्रोक के सामने उन्हें लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ा. 5-4 पर रिबाकिना ने सेट के लिए सर्व किया और दबाव में भी संयम बनाए रखते हुए पहला सेट 6-4 से जीत लिया.

दूसरा सेट रहा सबसे कांटेदार
दूसरे सेट में आर्यना सबालेंका ने शानदार वापसी की. एलेना रिबाकिना ने कई मौकों पर दबाव बनाया, लेकिन सबालेंका ने अहम ब्रेक पॉइंट्स बचाए और धीरे-धीरे अपनी लय हासिल कर ली. 4-4 के बाद मुकाबला बेहद रोमांचक हो गया. रिबाकिना ने 4-5 पर दो ब्रेक पॉइंट बचाए और स्कोर 5-5 कर दिया. इसके बाद सबालेंका ने अपनी सर्विस होल्ड कर 6-5 की बढ़त बनाई. रिबाकिना जब सेट में बने रहने के लिए सर्व कर रही थीं, तब उनकी गलतियों का सबालेंका ने पूरा फायदा उठाया. डबल फॉल्ट और फोरहैंड की गलती के बाद सबालेंका ने सेट 7-5 से अपने नाम कर दिया और फाइनल को निर्णायक सेट तक पहुंचा दिया.

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तीसरे सेट की शुरुआत में आर्यना सबालेंका ने लंबा सर्विस गेम जीतकर दबाव टालने की कोशिश की, लेकिन एलेना रिबाकिना ने अपना आक्रामक खेल जारी रखा. 2-1 के बाद उन्होंने ब्रेक हासिल किया और फिर अपनी सर्विस होल्ड कर बढ़त मजबूत कर ली. सबालेंका ने स्कोर 2-3 किया, लेकिन रिबाकिना ने उन्हें वापसी का ज्यादा मौका नहीं दिया. 4-2 पर उन्होंने एक और ब्रेक हासिल कर मैच पर पूरी तरह अपनी पकड़ बना ली.

5-2 पर एलेना रिबाकिना खिताब के लिए सर्व करने उतरीं. कुछ गलतियों के बावजूद उन्होंने धैर्य नहीं खोया और मुकाबला खत्म कर दिया. मैच खत्म होते ही एलेना रिबाकिना ने रैकेट गिराया, दोनों हाथ ऊपर उठाए और भावुक अंदाज में जीत का जश्न मनाया. दूसरी ओर आर्यना सबालेंका इस हार से बेहद निराश नजर आईं और उन्होंने गुस्से में अपना रैकेट तोड़ दिया.

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