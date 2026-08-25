Masoor Dal Kofta Recipe: घर में नहीं है कोई सब्जी? मसूर दाल से बनाएं टेस्टी कोफ्ता, रेसिपी है बेहद आसान

Masoor Dal Kofta Recipe: कई बार घर में सब्जी नहीं होती और समझ नहीं आता कि खाने में क्या बनाया जाए. ऐसे में आप मसूर दाल से टेस्टी कोफ्ते बना सकते हैं. मसूर दाल से बने ये कोफ्ते खाने में टेस्टी होने के साथ-साथ हेल्दी भी होते हैं. इसे आप बेहद आसानी से लंच या डिनर में चावल या रोटी के साथ बनाकर परोस सकते हैं.

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इसका स्वाद इतना लाजवाब होता है कि एक बार खाने के बाद आप इसे बार-बार बनाना पसंद करेंगे. आइए जानते हैं मसूर दाल का कोफ्ता कैसे बनाते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.

इंग्रेडिएंट्स (ingredients)

1½ कप मसूर दाल

2 छोटे चम्मच बारीक कटा अदरक

1 बारीक कटी हरी मिर्च

2 बड़े चम्मच बारीक कटा हरा धनिया

2-3 बड़े चम्मच बेसन

1 छोटा चम्मच हल्का कुचला हुआ अनारदाना

1 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर

नमक स्वादानुसार

ग्रेवी के लिए

3 मीडियम टमाटर की प्यूरी

½ कप छोटे प्याज

1 छोटा चम्मच अजवाइन

1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर

1 बड़ा चम्मच सांभर मसाला

2 कप गर्म पानी

1 बड़ा चम्मच देसी घी या तेल

नमक स्वादानुसार

मसूर दाल के कोफ्ते बनाएं कैसे?

सबसे पहले मसूर दाल को अच्छी तरह धोकर रातभर पानी में भिगोकर रख दें. अगर समय कम है तो इसे बनाने से 2-3 घंटे पहले भी भिगो सकते हैं. दाल फूल जाए तो उसका पानी निकाल दें. अब दाल को मिक्सर में डालकर थोड़ा पानी मिलाएं और दरदरा पीस लें. ध्यान रखें कि दाल को बहुत ज्यादा पतला न पीसें. पीसी हुई दाल को एक बड़े बाउल में निकालें. इसमें अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया, भुना जीरा पाउडर, अनारदाना, नमक और बेसन डालकर अच्छी तरह मिला लें. तैयार मिश्रण से छोटे-छोटे कोफ्ते बनाएं. अब एक कड़ाही में तेल गर्म करें और कोफ्तों को मीडियम गैस पर सुनहरा और क्रिस्पी होने तक तल लें. आप चाहें तो इन्हें एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं. इसके लिए कोफ्तों पर हल्का तेल ब्रश करके एयर फ्राई करें. अब ग्रेवी बनाने के लिए कड़ाही में देसी घी या तेल गर्म करें. इसमें अजवाइन डालकर चटकाएं. इसके बाद टमाटर की प्यूरी डालें और 2-3 मिनट तक पकाएं. अब इसमें सांभर मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और नमक डालकर मसालों को अच्छी तरह भूनें. जब मसाले से तेल अलग होने लगे तो इसमें छोटे प्याज डालकर करीब लगभग 2 मिनट तक भूनें. इसके बाद गर्म पानी डालें और कड़ाही को ढककर 3-4 मिनट तक पकाएं, ताकि प्याज अच्छी तरह नरम हो जाए. अब तैयार ग्रेवी में तले हुए कोफ्ते डालें और कम गैस पर 2-3 मिनट तक पकाएं. इससे कोफ्ते ग्रेवी का स्वाद अच्छी तरह सोख लेंगे. आखिर में ऊपर से हरा धनिया डालें और गरमा-गरम चपाती, पराठे या जीरा राइस के साथ सर्व करें.

इन बातों का रखें ध्यान

मसूर दाल को पूरी तरह स्मूद न पीसें, हल्का दानेदार रखने से कोफ्तों का टेक्सचर अच्छा आता है.

अगर मिश्रण ज्यादा ढीला लगे तो थोड़ा और बेसन मिला सकते हैं.

कोफ्तों को सर्व करने से ठीक पहले ग्रेवी में डालें, ताकि वे टूटें नहीं.

वहीं, सांभर मसाले की मात्रा आप अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं.

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