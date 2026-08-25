scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

VIP कैदी की खुली पोल! बीमारी का बहाना बनाकर अस्पताल में गर्लफ्रेंड से कर रहा था मुलाकात

मांड्या जिला जेल का औचक निरीक्षण करने पर कर्नाटक राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण ने पाया कि एक विचाराधीन कैदी को बिना किसी गंभीर बीमार के भी अस्पताल के एक अनधिकृत स्पेशल वार्ड में रखा गया है.

Advertisement
X
सांकेतिक तस्वीर (फोटो: Pexels)
सांकेतिक तस्वीर (फोटो: Pexels)

कर्नाटक राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (KSLSA) ने मांड्या जिला जेल का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्हें पता चला कि एक विचाराधीन कैदी को बिना किसी गंभीर बीमार के भी अस्पताल के एक अनधिकृत स्पेशल वार्ड में रखा गया है. सूत्रों के मुताबिक, इस वार्ड में उसकी गर्लफ्रेंड भी उससे मिलती थी. 

कैदी मोहम्मद हुसैन की श्रीरंगपट्टनम तालुक के भूमि रिकॉर्ड कार्यालय में कथित अनियमितिताओं के मामले में गिरफ्तारी हुई थी. तीन जुलाई को हुसैन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. बताया गया है कि जेल के मेडिकल ऑफिसर की सलाह पर हुसैन को MIMS अस्पताल में भर्ती कराया गया.

जब कर्नाटक राज्य कानूनी सेवा प्राधिकारण ने जांच की तो उन्हें पता चला कि कैदी को कोर्ट की अनुमति के बिना ही स्पेशल वार्ड में रखा गया था. और उसे कोई गंभीर बीमारी भी नहीं थी. 

सम्बंधित ख़बरें

N Ravikumar, BJP MLC
BJP नेता के खिलाफ गैर-जमानती वारंट, अफसर पर अभद्र टिप्पणी का आरोप
Swiggy Instamart, Big Basket, Amazon
ऑनलाइन बिक रहा था धतूरा, ई-कॉमर्स कंपनियों पर हुआ बड़ा एक्शन
karnataka mandya bjp mla daughter
दर्शन में देरी पर भड़की विधायक की बेटी, लेडी सब-इंस्पेक्टर को जड़ा थप्पड़
Karnatak Beggar
भीख मांगने वाली बुजुर्ग महिला के घर मिली लाखों की नकदी
Kiran Mazumdar Shaw
बेंगलुरु की खस्ताहाल सड़क पर किरण मजूमदार शॉ ने MLA को घेरा

इतना ही नहीं, सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि अस्पताल में रहने के दौरान हुसैन ने अपनी गर्लफ्रेंड से मुलाकत भी की थी. इस पूरे मामले को लेकर अस्पताल की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठे हैं. हुसैन को 2 जुलाई को छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था. उस पर जमीन के रिकॉर्ड के रजिस्टर, रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और सरकारी सॉफ्टवेयर में कथित फर्जी रिकॉर्ड बनाने से जुड़ी गड़बड़ियों में मदद करने का आरोप है. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: कर्नाटक सरकार की ई-कॉमर्स कंपनियों पर स्ट्राइक... ऑनलाइन बिक रहा था जहरीला धतूरा, Swiggy और Amazon का लाइसेंस सस्पेंड

मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सुसंगत धाराओं के तहत शिकायत दर्ज की गई है. KSLSA की टीम ने सोमवार शाम MIMS अस्पताल का दौरा किया. साथ ही, हुसैन के भर्ती होने और इलाज से जुड़ी सभी चीज़ों का निरीक्षण किया. 

इस घटना से कैदियों को मिलने वाले VIP ट्रीटमेंट पर सवाल उठने लगे हैं. कहा जा रहा है कि  कैदियों को मिलने वाला 'परप्पना अग्रहारा-स्टाइल' का VIP ट्रीटमेंट अब मांड्या तक पहुंच गया है.

पुलिस सूत्रों का कहा है कि यह विचाराधीन कैदी जेल प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है. स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर ने, जो जांच के लिए यहां आते हैं, उसे इलाज के लिए भर्ती करने की सलाह दी थी. कैदी मांड्या ज़िला पुलिस की हिरासत में था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    स्कूल में हिजाब पहनने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, कही ये बात |
    कर्नाटक में बीजेपी MLC एन रविकुमार के खिलाफ गैर-जमानती वारंट, अफसर पर अभद्र टिप्पणी का आरोप |
    अजय राय के कार्यक्रम में मछली भोज पर यूपी में सियासी घमासान |
    अब हर साल होगा सभी पायलटों का डोप टेस्ट? DGCA ने शुरू की तैयारी |
    Gold-Silver Rate Fall: चांदी हाई से अब 1.78 लाख सस्ती, आज ₹2400 टूटी... सोना भी फिसला |
    करोड़ों की प्रॉपर्टी, लेकिन पानी निकालने का इंतजाम नहीं... बारिश ने दिखाया गुरुग्राम का हाल |
    तमिलनाडु के शिक्षकों को TET से छूट देने की मांग, राज मोहन ने विधानसभा में पेश किया प्रस्ताव |
    रॉकी...राया...रावण, रिस्क लेकर मिला स्टारडम, 22 साल की मेहनत, यश ने खड़ा किया 'साम्राज्य' |
    Raksha Bandhan 2026: 27 या 28 अगस्त, कब बांधें राखी? दूर करें तारीख का कंफ्यूजन |
    मध्य प्रदेश में अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतरे जेन अल्फा, कलेक्टर ऑफिस तक निकाला जुलूस
    Advertisement