गुटखा तस्कर भागा तो कार की छत पर चढ़ गया पुलिसवाला, 40 KM पीछा कर पकड़ा, CM ने किया सम्मानित

तमिलनाडु के कोयंबटूर में गुटखा तस्करी रोकने के दौरान पुलिसकर्मी ने ऐसी कार्रवाई की, जिसकी मुख्यमंत्री ने भी व्यक्तिगत रूप से सराहना की. मामला 27 सितंबर 2026 का है. कोविलपालायम पुलिस स्टेशन में तैनात हेड कांस्टेबल 456 ट्रैफिक वेलमुरुगन ने गुटखा ले जा रही एक कार को रोकने की कोशिश की. पुलिस कार्रवाई के दौरान कार तेजी से वहां से निकलने लगी. इसी दौरान हेड कांस्टेबल वेलमुरुगन कार की छत पर चढ़ गए. वह भागती हुई कार की छत पर करीब 40 किलोमीटर तक डटे रहे.

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कार को रोकने के लिए पुलिस ने लगातार उसका पीछा किया. वेलमुरुगन कार की छत पर रहते हुए पुलिस टीम के साथ संपर्क में रहे और वाहन को पकड़ने की कार्रवाई में मदद करते रहे. करीब 40 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद पुलिस टीम ने कार को अविनाशी के पास रोक लिया. इसके बाद कार में सवार तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया.

कार से मिला 231 किलो गुटखा

पुलिस की जांच में कार से बड़ी मात्रा में गुटखा बरामद हुआ. कुल 231 किलोग्राम गुटखा जब्त किया गया. इसके साथ ही जिस कार का इस्तेमाल किया जा रहा था, उसे भी पुलिस ने जब्त कर लिया. पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. गुटखा की तस्करी को रोकने के लिए की गई इस कार्रवाई में हेड कांस्टेबल वेलमुरुगन की भूमिका खास रही.

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इस कार्रवाई की जानकारी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री तक पहुंची तो उन्होंने हेड कांस्टेबल वेलमुरुगन की व्यक्तिगत रूप से सराहना की. मुख्यमंत्री ने उनसे मुलाकात की और उनकी कार्रवाई के लिए उन्हें बधाई दी. मुख्यमंत्री की ओर से पुलिसकर्मी की व्यक्तिगत सराहना ने इस पूरे मामले को खास बना दिया.

DGP ने भी की व्यक्तिगत सराहना

तमिलनाडु के पुलिस महानिदेशक ने भी हेड कांस्टेबल वेलमुरुगन की कार्रवाई की व्यक्तिगत रूप से सराहना और बधाई दी. इस तरह गुटखा तस्करी के खिलाफ की गई कार्रवाई में एक तरफ पुलिस ने 231 किलो गुटखा बरामद कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया, वहीं दूसरी तरफ हेड कांस्टेबल वेलमुरुगन की भूमिका की राज्य के मुख्यमंत्री और DGP दोनों ने व्यक्तिगत रूप से प्रशंसा की.

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