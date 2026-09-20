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Lauki Ki Roti Recipe: लौकी देखते ही मुंह बनाते हैं बच्चे? बनाकर खिलाएं इसकी टेस्टी रोटी, उंगलियां चाटते रह जाएंगे

Lauki Ki Roti Recipe: लौकी की सब्जी खाकर बोर हो गए हैं या बच्चों को लौकी खिलाना मुश्किल लगता है इस बार इसकी रोटी ट्राई करें. गेहूं के आटे और कद्दूकस की हुई लौकी से बनने वाली यह रोटी हेल्दी होने के साथ-साथ टेस्टी भी होती है.

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हेल्थ और टेस्ट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है लौकी की रोटी (Photo-ITG)
हेल्थ और टेस्ट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है लौकी की रोटी (Photo-ITG)

Lauki Ki Roti Recipe: लौकी सेहत के लिए काफी फायदेमंद मानी जाती है. इसमें पानी, फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाएं रखने में मदद करते हैं. आपने लौकी से बनी कई तरह की डिश खाई होगी लेकिन क्या कभी इसकी रोटी ट्राई की है. अगर नहीं तो आज हम आपको लौकी की रोटी बनाने का आसान तरीका बताएंगे. यह रोटी आप उन बच्चों को भी बनाकर खिला सकते हैं, जिन्हें लौकी खाना पसंद नहीं है. इसे आप नाश्ते, लंच या डिनर में दही, सब्जी या चटनी के साथ खा सकते हैं. तो आइए जानते हैं घर पर लौकी की रोटी कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.

इंग्रेडिएंट्स (2 लोगों के लिए)

1 कप कद्दूकस की हुई लौकी
1 कप गेहूं का आटा
नमक- स्वादानुसार
लाल मिर्च पाउडर- स्वादानुसार
पानी- जरूरत के अनुसार
घी- रोटी पर लगाने के लिए

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लौकी की रोटी कैसे बनाएं?

  1. लौकी की रोटी बनाने के लिए सबसे पहले लौकी को छीलकर अच्छी तरह धो लें. अब इसे कद्दूकस कर लें. ध्यान रखें कि लौकी को कद्दूकस करने के बाद उसका पानी फेंकें नहीं, क्योंकि इसी से आटा गूंथने में मदद मिलेगी.
  2. अब एक बड़े बाउल में गेहूं का आटा लें. इसमें कद्दूकस की हुई लौकी, नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें. अब इस मिश्रण से आटा गूंथ लें. जरूरत महसूस हो तो थोड़ा पानी डालें. ध्यान रखें कि आटा बहुत ज्यादा नरम न हो.
  3. आटे से छोटी-छोटी लोइयां बना लें. एक लोई लेकर इसे बेलन की मदद से रोटी की तरह बेल लें. इस बीच गैस पर तवा गर्म होने के लिए रख दें. तवा गर्म हो जाए तो उस पर रोटी डालें और दोनों तरफ से अच्छी तरह सेंक लें. रोटी पर हल्का घी लगाकर इसे दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पका लें.
  4. इसी तरह सारी रोटियां तैयार कर लें. गरमागरम लौकी की रोटी को सब्जी, दही या चटनी के साथ परोस सकते हैं.

लौकी की रोटी खाने के फायदे
लौकी में पानी की मात्रा काफी ज्यादा होती है, इसलिए यह शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद कर सकती है. इसमें फाइबर भी पाया जाता है जो डाइजेशन के लिए फायदेमंद माना जाता है और पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद कर सकता है.

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लौकी में कई जरूरी विटामिन और मिनरल्स भी पाए जाते हैं. ऐसे में गेहूं के आटे के साथ मिलाकर बनाई गई लौकी की रोटी रोज के खाने में सब्जी को शामिल करने का एक आसान तरीका हो सकती है. 

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