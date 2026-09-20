Lauki Ki Roti Recipe: लौकी देखते ही मुंह बनाते हैं बच्चे? बनाकर खिलाएं इसकी टेस्टी रोटी, उंगलियां चाटते रह जाएंगे

Lauki Ki Roti Recipe: लौकी सेहत के लिए काफी फायदेमंद मानी जाती है. इसमें पानी, फाइबर और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाएं रखने में मदद करते हैं. आपने लौकी से बनी कई तरह की डिश खाई होगी लेकिन क्या कभी इसकी रोटी ट्राई की है. अगर नहीं तो आज हम आपको लौकी की रोटी बनाने का आसान तरीका बताएंगे. यह रोटी आप उन बच्चों को भी बनाकर खिला सकते हैं, जिन्हें लौकी खाना पसंद नहीं है. इसे आप नाश्ते, लंच या डिनर में दही, सब्जी या चटनी के साथ खा सकते हैं. तो आइए जानते हैं घर पर लौकी की रोटी कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होती है.
इंग्रेडिएंट्स (2 लोगों के लिए)
1 कप कद्दूकस की हुई लौकी
1 कप गेहूं का आटा
नमक- स्वादानुसार
लाल मिर्च पाउडर- स्वादानुसार
पानी- जरूरत के अनुसार
घी- रोटी पर लगाने के लिए
लौकी की रोटी खाने के फायदे
लौकी में पानी की मात्रा काफी ज्यादा होती है, इसलिए यह शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद कर सकती है. इसमें फाइबर भी पाया जाता है जो डाइजेशन के लिए फायदेमंद माना जाता है और पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद कर सकता है.
लौकी में कई जरूरी विटामिन और मिनरल्स भी पाए जाते हैं. ऐसे में गेहूं के आटे के साथ मिलाकर बनाई गई लौकी की रोटी रोज के खाने में सब्जी को शामिल करने का एक आसान तरीका हो सकती है.