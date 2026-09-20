Bigg boss 20: पैपराजी, ट्रोलर्स और क्रिटिक्स पर बरसे सलमान खान, बॉलीवुड की चुप्पी पर भी की बात

रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' का हालिया 'वीकेंड का वार' एपिसोड काफी चर्चा में है. इस बार शो के होस्ट सलमान खान एक अलग ही आक्रामक और बेबाक अंदाज में नजर आए. उन्होंने मंच से न सिर्फ महिलाओं की गरिमा से खिलवाड़ करने वाले पैपराजी को उनकी असली जगह दिखाई, बल्कि सोशल मीडिया पर बॉडी शेमिंग और भद्दी ट्रोलिंग करने वालों को भी करारा जवाब दिया.

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अपनी सेहत, बढ़े हुए वजन और हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर चल रही झूठी अफवाहों को खारिज करते हुए सलमान ने ऑन-स्क्रीन अपना जैकेट और हैट उतारकर अपनी फिटनेस का सबूत दिया. इसके साथ ही उन्होंने फिल्म क्रिटिक्स की निष्पक्षता और राजनीतिक मुद्दों पर सेलेब्स के बयान न देने की वजहों पर भी बिना झिझक अपनी राय रखी.

फोटो खींचने वाले पैपराजी पर गुस्सा

सलमान खान ने पैपराजी के काम करने के तरीके और उनकी मानसिकता पर कड़ा एतराज जताया. उन्होंने कहा कि गाड़ियों से उतरते-बैठते वक्त एक्ट्रेसेस के गलत एंगल से फोटो-वीडियो लिए जाते हैं, जिन्हें कोई भी महिला पसंद नहीं करती. सई मांजरेकर, नेहा धूपिया और अपनी भांजी का जिक्र करते हुए सलमान ने कहा कि ऐसी हरकतों से लड़कियां बेहद असहज महसूस करती हैं. उन्होंने कहा कि अगर कोई लड़की इसे पसंद नहीं करती, तो उसे ऐसे लोगों को तुरंत चमाट मारना चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे लोगों को मीडिया कार्ड किसने दिए हैं और इनकी मानसिकता आखिर क्या है?

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ट्रोलर्स को दी खुली चुनौती

अपनी सेहत और शरीर को लेकर उड़ रही अफवाहों का जवाब देने के लिए सलमान खान ने मंच पर ही अपनी हैट और नीली जैकेट उतार दी. उन्होंने अपनी टी-शर्ट खींचकर अपनी फिटनेस दिखाई और कहा कि जिन्हें ट्रोल करना है, वे बेशक कर लें. सलमान ने कहा कि किसी पर भी भद्दे कमेंट्स करने या उनका मजाक उड़ाने से पहले लोगों को अपने और अपने परिवार की तरफ देख लेना चाहिए. उन्होंने जोर देकर कहा कि वे आगे भी फटे जूते या वही कपड़े पहनकर आ सकते हैं, उन्हें इन बातों से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता.

हेयर ट्रांसप्लांट पर कहा

बालों को लेकर उड़ रही अफवाहों और हेयर ट्रांसप्लांट के दावों को खारिज करते हुए सलमान ने बताया कि उनका टकला लुक किसी सर्जरी की वजह से नहीं, बल्कि उनकी आने वाली फिल्म की स्क्रिप्ट की मांग है. इसके अलावा उन्होंने एक भावुक वजह शेयर की कि करीब दो महीने पहले उनके एक करीबी दोस्त का निधन हो गया था. सलमान ने कहा कि वे तो ट्रोलिंग को पॉजिटिव तरीके से लेकर खुद को बेहतर बना लेते हैं, लेकिन हर इंसान ऐसा नहीं कर पाता.

डिप्रेशन और सुसाइड पर जताई गहरी चिंता

सोशल मीडिया पर होने वाली अंधाधुंध ट्रोलिंग पर सलमान ने कहा कि ट्रोलर्स जिस घटिया भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उससे उनकी परवरिश का पता चलता है. इस तरह के ऑनलाइन उत्पीड़न की वजह से कई मासूम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और कई बार बात आत्महत्या तक पहुंच जाती है. सलमान ने ऐसे ट्रोलर्स को 'पैरासाइट्स' (परजीवी) करार दिया और कहा कि इस तरह की घटिया सोच को समाज से खत्म करने की सख्त जरूरत है.

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'बिग बॉस' मेकर्स की सोच की तारीफ

सलमान ने 'बिग बॉस' शो के अपने सेट की मिसाल देते हुए कहा कि भले ही लोग इसे विवादित या अग्रेसिव मानते हों, लेकिन यहां 108 कैमरे लगे होने के बावजूद कभी किसी महिला को किसी गलत या असहज स्थिति में नहीं दिखाया जाता. शो के मेकर्स और कैमरामैन हमेशा एथिक्स और प्रिंसिपल्स का पालन करते हैं. अंत में सलमान ने उन फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स का शुक्रिया अदा किया जो गलत हरकत करने वाले ट्रोलर्स और पैपराजी को उनके ही हैंडल पर जवाब देते हैं.

फिल्म क्रिटिक्स और पेड रेटिंग्स पर हमला

सलमान खान ने कहा कि उन्हें पता है कि कौन-कौन उन्हें ट्रोल करता है और अब वे इस पर रिएक्ट नहीं करते. फैंस ही ऐसे लोगों को जवाब दे देते हैं. उन्होंने कहा कि जैसे रास्ते से गाड़ी गुजरने पर कुत्ता पीछे भागता है, तो इंसान गाड़ी रोककर कुत्ते से उलझने नहीं जाता, वे भी इसे उसी तरह लेते हैं. सलमान ने आरोप लगाया कि ट्रोलर्स पैसे कमाने के लिए दूसरों को नीचे गिराते हैं. कुछ एक्टर्स या प्रोड्यूसर्स पैसे देकर इन चीजों को बढ़ावा देते हैं. पैसों के लिए स्टार्स रेटिंग दी जाती है, जो कि खुद एक बड़ा करप्शन है. ऐसे में जो लोग खुद करप्ट हैं, वे एथिक्स और मोरेलिटी पर बात करने के लायक नहीं हैं. हालांकि, उन्होंने माना कि सोशल मीडिया पर बहुत से लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं.

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इंडस्ट्री के एक्टर्स के मौन रहने की बताई वजह

सलमान ने कहा कि इंडस्ट्री के लोग राजनीतिक या संवेदनशील मुद्दों पर बोलने से बचते हैं क्योंकि हर मुद्दे पर कमेंट करना जरूरी नहीं है और यह उनकी अपनी मर्जी है. उन्होंने कहा कि कुछ जर्नलिस्ट टीआरपी और सोशल मीडिया व्यूज के लिए एक्टर्स से कमेंट्स निकलवाने की कोशिश करते हैं. सलमान के मुताबिक, सच सामने लाना और लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना मीडिया का काम है, न कि हर बात पर एक्टर्स के कमेंट्स लेकर मुद्दा बनाना.

प्रेग्नेंसी के बाद महिलाओं को ट्रोल किए जाने पर करारा जवाब

हाल ही में कैटरीना कैफ प्रेग्नेंसी के बाद अपने लुक को लेकर ऑनलाइन ट्रोलिंग का शिकार हुईं, हालांकि फैंस और ऋतिक रोशन जैसे सेलेब्स ने उनका समर्थन किया. सलमान ने बिना किसी का नाम लिए इस मुद्दे पर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि किसी महिला का वजन बढ़ने पर 'मोटी हो गई है' या उम्रदराज एक्टर के लिए 'बूढ़ा हो गया है' जैसे कमेंट्स बेहद निजी और बेतुके होते हैं.

खासकर प्रेग्नेंसी के बाद महिलाओं के शरीर में स्वाभाविक बदलाव आते हैं और उनसे तुरंत पुराने लुक में लौटने की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया कि कोई किसी को प्रेग्नेंट होने पर क्यों ट्रोल करना चाहता है? सलमान ने साफ कहा कि महिलाएं अपनी रफ्तार से वापसी करेंगी और जब वे फिल्मों में लौटेंगी, तो बिल्कुल फिट होकर ही आएंगी.

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