Lauki ki Kadhi Recipe: लौकी देख बच्चे बनाते हैं मुंह! बनाकर खिलाएं इसकी टेस्टी कढ़ी, सब मांग-मांगकर खाएंगे

Lauki ki Kadhi Recipe: कढ़ी भारतीय घरों में बनने वाली ऐसी डिश है, जिसे अलग-अलग जगहों पर अपने-अपने तरीके से बनाया जाता है. कहीं पंजाबी कढ़ी पसंद की जाती है तो कहीं गुजराती या राजस्थानी कढ़ी का स्वाद लोगों को पसंद आता है. आमतौर पर कढ़ी में बेसन और दही का इस्तेमाल किया जाता है लेकिन अगर आप इसमें कुछ अलग और टेस्टी ट्राई करना चाहते हैं तो लौकी की कढ़ी बना सकते हैं. लौकी को आमतौर पर सब्जी के तौर पर बनाया जाता है लेकिन कढ़ी में डालने पर इसका स्वाद काफी बढ़ जाता है.
लौकी की कढ़ी स्वाद में हल्की, मसालेदार और काफी टेस्टी लगती है. इसे बनाने के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती. दही, बेसन, लौकी और कुछ मसालों की मदद से आप इसे आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं. ऊपर से डाला गया जीरा, मेथी, करी पत्ता और लहसुन का तड़का कढ़ी के स्वाद को और बढ़ा देता है. इसे आप लंच या डिनर में गरमा-गरम चावल के साथ सर्व कर सकते हैं. अगर आप रोज की कढ़ी से कुछ अलग बनाना चाहते हैं तो लौकी की ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं. तो आइए जानते हैं लौकी की कढ़ी बनाने की आसान रेसिपी.
इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)
कढ़ी के लिए
1 छोटी लौकी (छीलकर कद्दूकस की हुई)
500 ग्राम दही
1 बड़ा चम्मच बेसन
2 गिलास पानी
1 बड़ा चम्मच तेल
1 छोटा चम्मच राई
1 चुटकी हींग
2-3 हरी मिर्च
½ छोटी चम्मच हल्दी
1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर
½ छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर
½ छोटी चम्मच गरम मसाला
1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी
½ छोटी चम्मच अमचूर पाउडर
नमक स्वादानुसार
हरा धनिया, गार्निश के लिए
तड़के के लिए
1 छोटा चम्मच घी
2 सूखी लाल मिर्च
¼ छोटी चम्मच मेथी दाना
1 छोटी चम्मच जीरा
8-10 करी पत्ते
3-4 लहसुन की कलियां