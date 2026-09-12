scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Hartalika Teej 2026: हरतालिका तीज के दिन भूलकर भी न करें ये गलतियां, जानें नियम

Hartalika Teej Vrat Niyam: हरतालिका तीज के दिन सुहागिनें भूलकर भी न करें ये गलतियां. जानिए व्रत के जरूरी नियम और पूजा की सही विधि.

Advertisement
X
Hartalika Teej 2026
Hartalika Teej 2026

Hartalika Teej 2026: हरतालिका तीज का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे कठिन और महत्वपूर्ण व्रतों में से एक माना जाता है. इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य के लिए निर्जला उपवास रखती हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था, तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है. इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने और किसी भी तरह के दोष से बचने के लिए शास्त्र सम्मत नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है. इस बार हरतालिका तीज 14 सितंबर को मनाई जाएगी.  आइए जानते हैं कि हरतालिका तीज के दिन कौन से काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए:

1. अन्न और जल का सेवन न करें (निर्जला नियम)
हरतालिका तीज का व्रत मुख्य रूप से निर्जला (बिना पानी के) रखा जाता है. एक बार व्रत का संकल्प लेने के बाद दिनभर जल या अन्न ग्रहण करना वर्जित माना जाता है. हालांकि, यदि स्वास्थ्य अधिक खराब हो या गर्भवती महिलाएं हों, तो वे डॉक्टर या किसी योग्य आचार्य की सलाह से फलाहार का विकल्प चुन सकती हैं, लेकिन सामान्य स्थिति में अन्न-जल का त्याग ही नियम है.  

2. दिन में सोना वर्जित
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, हरतालिका तीज के दिन दिन में सोने से बचना चाहिए.  इस पूरे दिन और रात के समय भगवान शिव और माता पार्वती के भजन-कीर्तन व जागरण का विधान है. मान्यता है कि इस दिन व्रत के दौरान सोने से व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है.  

सम्बंधित ख़बरें

14 सितंबर को हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी, लेकिन...
Hartalika Teej Ganesh Chaturthi 2026
हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी क्या एक ही दिन है? डेट का कन्फ्यूजन दूर
Hartalika Teej 2026
हरतालिका तीज पर 3 साल बाद शुभ संयोग, घर में भूलकर भी न करें ये 5 काम
hartalika teej 2026
14 या 15 सितंबर, कब है हरतालिका तीज? नोट करें तिथि और शुभ मुहूर्त
Hartalika Teej 2026
हरतालिका तीज पर 4 शुभ योग, इन 3 राशियों के लोग जल्द हो सकते हैं अमीर
Advertisement

3. काले या सफेद वस्त्र पहनने से बचें
पूजा के दौरान और पूरे दिन वस्त्रों के चयन में सावधानी रखनी चाहिए.  इस दिन काले, नीले या सफेद रंग के कपड़े पहनने से बचना शुभ माना जाता है. तीज के पावन पर्व पर हरे या लाल रंग के वस्त्र पहनना सबसे उत्तम और अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना गया है. इसके साथ ही सुहाग की सभी वस्तुएं पूरी निष्ठा के साथ मां पार्वती को अर्पित करें.  

4. क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूरी
व्रत के दिन मन, वाणी और कर्म से पवित्रता बनाए रखना अनिवार्य है.  किसी पर भी गुस्सा न करें, अपशब्द न बोलें. घर में वाद-विवाद की स्थिति से दूर रहें.  इस दिन पूरी तरह से सात्विक आचरण करते हुए भगवान का ध्यान करना चाहिए.  

5. कथा सुनना न भूलें
हरतालिका तीज की पूजा बिना कथा सुने अधूरी मानी जाती है.  इसलिए पूजा के दौरान हरतालिका तीज की व्रत कथा का पाठ अवश्य करें या सुनें, जिससे व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त हो सके.  

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    टीम इंडिया की बढ़ी टेंशन, 'नेट बॉलर' ने ईशान किशन को मारी बाउंसर, छोड़ना पड़ा ट्रेनिंग सेशन |
    स्कूटी की डिक्की में रखे थे 9.50 लाख रुपये, कपड़े खरीदने गया कारोबारी... पीछे से थैली उड़ा ले गए चोर |
    खुशी मुखर्जी ने क्यों कहा ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर्स को इंडस्ट्री से निकालें? |
    हूतियों ने बाब-अल-मंदेब पर कर लिया कब्जा तो 3000KM दूर भारत के ऑयल ट्रेड पर बढ़ेगा खतरा |
    Hartalika Teej 2026: हरतालिका तीज के दिन भूलकर भी न करें ये गलतियां, जान लें जरूरी नियम |
    KBC18: तंगी में स्कूल ने किया बाहर, आज 400 बच्चों को फ्री पढ़ा रहा कानपुर का लड़का, खुश हुए अमिताभ बच्चन |
    जब रूसी डिप्लोमेट ने 'जबरदस्त' हिंदी में BRICS पर कही ये बात, Video Viral |
    सरकारी नौकरी के लिए ट्रंप से वफादारी क्यों? अमेरिकी कोर्ट ने 'लॉयल्टी' सवाल पर लगाई रोक |
    वेस्टर्न कंट्रीज में कड़े वीजा नियम? जानिए BRICS देशों की टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई का आसान रास्ता |
    चोरी के डर से घर के दरवाजे में दौड़ा रखा था करंट, खेलते-खेलते पहुंचा 5 साल का बच्चा और हो गई मौत
    Advertisement