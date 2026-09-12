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टीम इंडिया की बढ़ी टेंशन, 'नेट बॉलर' ने ईशान किशन को मारी बाउंसर, छोड़ना पड़ा ट्रेनिंग सेशन

टीम इंडिया का सपोर्ट स्टाफ ईशान किशन की फिटनेस पर कड़ी नजर रख रहा है. ईशान किशन ने दलीप ट्रॉफी 2026-27 में शानदार बैटिंग की थी. फाइनल में ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन ने कुल 350 रन बनाए और टीम को चैम्पियन बनाने में अहम भूमिका अदा की.

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ईशान किशन को नेट्स में लगी चोट. (Photo: Reuters)
ईशान किशन को नेट्स में लगी चोट. (Photo: Reuters)

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20I सीरीज 13 सितंबर से शुरू हो रही है. इस सीरीज की शुरुआत से पहले भारतीय टीम की चिंता उस उस वक्त चिंता बढ़ गई, जब ईशान किशन नेट्स से पीठ में खिंचाव के बाद बाहर चले गए. टी20I सीरीज के तीनों मुकाबलें 13, 15 और 17 सितंबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाने हैं.

अब तेज गेंदबाज नवदीप सैनी ने ईशान किशन की फिटनेस को लेकर अपडेट शेयर किया है. ईशान ने कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ करीब एक घंटे तक बल्लेबाजी की. इस दौरान वह शानदार लय में नजर आए और कई बार गेंद को सीधे बाउंड्री के पार पहुंचाया. इसके बाद ईशान तेज गेंदबाजों के खिलाफ नेट्स में बल्लेबाजी करने पहुंचे.

'नेट बॉलर' बने नवदीप सैनी
नेट्स में नवदीप सैनी भारतीय टीम की मदद के लिए नेट गेंदबाज की भूमिका निभा रहे थे. सैनी ने ईशान किशन को एक शॉर्ट गेंद डाली. ईशान ने गेंद से बचने के लिए नीचे झुकने की बजाय पीछे की ओर शरीर मोड़ा. इसी दौरान उन्हें पीठ में खिंचाव महसूस हुआ और वह असहज नजर आए. ईशान की स्थिति देखते ही फिजियो और टीम का सपोर्ट स्टाफ ईशान की ओर दौड़ा और उनकी जांच की. इसके बाद वह अपना अभ्यास बीच में छोड़कर नेट्स से बाहर चले गए.

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नवदीप ने ईशान को लेकर क्या कहा?
ईशान किशन की चोट को लेकर चिंता बढ़ रही थी, लेकिन टीम इंडिया के लिए खेल चुके नवदीप सैनी ने बाद में स्थिति साफ की. द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में सैनी ने बताया कि उन्होंने ईशान से खुद उनकी स्थिति के बारे में पूछा था.

सैनी के मुताबिक वह और ईशान लंबे समय से एक-दूसरे को जानते हैं. इसी वजह से उन्होंने ईशान के खिलाफ शॉर्ट गेंद का इस्तेमाल करने की कोशिश की थी. गेंद के बाद सैनी ने ईशान से पूछा कि वह कैसा महसूस कर रहे हैं, जिस पर विकेटकीपर बल्लेबाज ने उन्हें ठीक होने की बात कही.

ईशान किशन हाल ही में दलीप ट्रॉफी 2026-27 फाइनल में शानदार प्रदर्शन करके लौटे हैं. उन्होंने साउथ जोन के खिलाफ पहली पारी में 270 रन और दूसरी पारी में 80 रन बनाए थे. अफगानिस्तान के खिलाफ टी20I सीरीज से पहले टीम मैनेजमेंट के लिए उनका फॉर्म बेहद अहम है.

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