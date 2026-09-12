KBC18: तंगी में स्कूल ने किया बाहर, आज 400 बच्चों को फ्री पढ़ा रहा कानपुर का लड़का, खुश हुए अमिताभ बच्चन

'कौन बनेगा करोड़पति 18' के लेटेस्ट एपिसोड में एक ऐसे कंटेस्टेंट की कहानी सामने आई, जिसने सभी को इमोशनल कर दिया. हम बात कर रहे हैं कानपुर के रहने वाले उद्देश्य सचान की. उद्देश्य ने 27 की उम्र में वो कमाल कर दिया है, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी. उद्देश्य की जिंदगी में ऐसा वक्त था, जब फीस ना भरने की वजह से उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था. इसके बाद उन्होंने ऐसा स्कूल बना दिया, जहां 400 से ज्यादा जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिल रही है.

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दिल छू गई कहानी

'केबीसी 18' के मंच पर उद्देश्‍य की बात सुनकर होस्‍ट अमिताभ बच्‍चन उनके मुरीद हो गए. उन्होंने बताया कि उनके पिता दर्जी का काम करते थे, जिससे वो सिर्फ 4-5 रुपये कमा पाते थे. परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था. इधर मां को बिजली का झटका लगा जिससे वो बीमार पड़ गईं और परिवार की मुश्किलें बढ़ गईं.

उनके हालात इतने मुश्किल थे कि वो स्कूल फीस भी नहीं दे पा रहे थे. फीस ना मिलने के कारण उन्हें दो बार स्कूल से निकाल दिया गया था. पैसों की तंगी की वजह से स्कूल में उनके साथ बुरा व्यवहार भी किया गया. यहां तक उनके माता-पिता का मजाक बनाया गया.

पेड़ के नीचे खोला स्कूल

इन मुश्किलों ने उद्देश्य को बदल दिया. स्कूल से निकलने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनकी तरह तमाम बच्चे होंगे, जो पैसों की वजह से पढ़ नहीं पाते होंगे. करीब 8 साल पहले उन्होंने अपनी मां से 250 रुपये उधार लिए. कुछ पैम्फलेट छपवाए और बच्चों को पढ़ाने की शुरुआत कर दी. शुरुआत में उनके पास कोई बिल्डिंग नहीं थी. इसलिए वो पेढ़ के नीचे बच्चों को पढ़ाने लगे. धीरे-धीरे लोगों तक उद्देश्य का उद्देश्य पहुंचा. आज उनके पास स्कूल की अपनी बिल्डिंग है और करीब 400 जरूरतमंद बच्चे यहां मुफ्त शिक्षा हासिल कर रहे हैं. उद्देश्य के स्कूल में झुग्गी-बस्तियों से आने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा है. वो 12वीं कक्षा तक पढ़ाते हैं. उद्देश्य का कहना है कि वो स्कूल से कोई कमाई नहीं करते हैं. उनकी बुनियादी जरूरतों का ध्यान उनके बड़े भाई रखते हैं.

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माधवन ने की मदद

शो पर उन्होंने बताया कि ढाबे, कैफे और कुछ फैक्ट्रियों में छोटे-मोटे करके और पिता की मदद से अपनी शिक्षा पूरी की. सोशल मीडिया के जरिए उद्देश्य की कहानी बड़े-बड़े लोगों तक पहुंचीं और उन्हें फंडिंग मिलने लगी. एक्टर आर. माधवन ने भी उनके स्कूल के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसके बाद उन्हें काफी मदद मिली. उद्देश्य की कहानी से अमिताभ बच्चन भी प्रभावित हुए उन्होंने कहा कि वो भी सोशल मीडिया के जरिए उद्देश्य के स्कूल के बारे में लोगों को बताएंगे. ताकि उनकी मदद हो सके.

बता दें कि उद्देश्य केबीसी से 12.5 लाख रुपये जीतकर लौटे.

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