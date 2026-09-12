जब रूसी डिप्लोमेट ने 'जबरदस्त' हिंदी में BRICS पर कही ये बात, Video Viral

रूस के एंबेसी प्रेस सेक्रेटरी प्योत्र सिजोव का एक छोटा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वजह है उनका हिंदी बोलने का अंदाज. ब्रिक्स को लेकर उन्होंने हिंदी में जो एक लाइन कही, उसमें इस्तेमाल हुआ 'जबरदस्त' शब्द अब लोगों का ध्यान खींच रहा है.
हिंदी में क्या बोले प्योत्र सिजोव?
एएनआई ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें प्योत्र सिजोव कहते नजर आ रहे हैं, "मैं उम्मीद करता हूं कि ये सबसे जबरदस्त कम्युनिटी होगा."
दिल्ली में रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो में सिजोव ग्रे सूट पहने कैमरे के सामने दिखाई दे रहे हैं. ब्रिक्स पर बात करते हुए उन्होंने पूरे उत्साह के साथ हिंदी में अपनी बात रखी. हालांकि वीडियो छोटा है, लेकिन उनका 'जबरदस्त' बोलने का अंदाज सोशल मीडिया यूजर्स का खास ध्यान खींच रहा है.
रूसी राजनयिक का हिंदी में इस तरह बात करना इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया है. खासकर ब्रिक्स को लेकर उनकी उम्मीद और उसमें इस्तेमाल किए गए देसी हिंदी शब्द ने वीडियो को अलग बना दिया.
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क्या है ब्रिक्स?
ब्रिक्स की शुरुआत ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन के साथ हुई थी. बाद में साउथ अफ्रीका भी इसमें शामिल हुआ. समय के साथ इस समूह का विस्तार हुआ और कई नए मेंबर कंट्रीज इसका हिस्सा बने.
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भारत के पास साल 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता है. इसी दौरान नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स समिट आयोजित हो रहा है.भारत की अध्यक्षता में होने वाले समिट में इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ग्लोबल गवर्नेंस, ट्रेड, डेवलपमेंट और मेंबर कंट्रीज के बीच कोलैबोरेशन जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है.
ब्रिक्स के लगातार विस्तार के बीच भारत में होने वाला यह समिट समूह के भविष्य और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.