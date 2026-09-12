स्कूटी की डिक्की में रखे थे 9.50 लाख रुपये, कपड़े खरीदने गया कारोबारी... पीछे से थैली उड़ा ले गए चोर

ज्वेलर्स की दुकान बंद हुई. दिनभर का हिसाब-किताब समेटा गया. 9 लाख 50 हजार रुपये नकद एक थैली में रखे गए. साथ में रखी गई तिजोरी की चाबी. कारोबारी घर पहुंचा और थैली अपनी स्कूटी की डिक्की में रख दी. फिर कारोबारी घर के पास कपड़े खरीदने एक दुकान में चला गया. बस... यहीं से कहानी में दो चोरों की एंट्री हो गई. दो लोग आए. स्कूटी के पास पहुंचे. डिक्की खोली. 9.50 लाख रुपये वाली थैली निकाली और चलते बने. चोरों की पूरी करतूत CCTV में कैद हो गई है.

और पढ़ें

मामला महाराष्ट्र के अकोला का है, जहां ज्वेलरी कारोबारी की स्कूटी की डिक्की से लाखों रुपये चोरी हो गए. यह वारदात पुलिस स्टेशन से करीब 1000 गज की दूरी पर हुई. पीड़ित कारोबारी का नाम परेश चंदुलाल सराफ है. परेश ज्वेलरी का कारोबार करते हैं. वह रोज की तरह अपनी दुकान बंद करने के बाद घर पहुंचे थे.

यहां देखें Video

कारोबारी के पास 9 लाख 50 हजार रुपये की नकदी थी. इतनी रकम को एक कपड़े की थैली में रखा गया था. लेकिन थैली में सिर्फ कैश ही नहीं था. उसमें ज्वेलरी की दुकान की तिजोरी की चाबी भी थी. परेश सराफ ने यह थैली अपनी स्कूटी की डिक्की में रखी और सिविल लाइन चौक स्थित अपने घर के सामने गाड़ी खड़ी कर दी.

इसके बाद वह घर के पास मौजूद कपड़ों की दुकान में चले गए. उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि उनकी स्कूटी के आसपास कोई और भी नजर रख रहा है. जैसे ही परेश सराफ कपड़े खरीदने दुकान के अंदर गए, दो अज्ञात लोग वहां पहुंचे. फिर दोनों स्कूटी के पास आए. उन्होंने डिक्की खोली. अंदर रखी थैली निकाली और वहां से निकल गए.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 3 लाख की दो भैंस चोरी, 75 CCTV ने खोला राज, बिजनौर से संभल तक पहुंची पुलिस, 2 हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार

पूरी घटना कुछ ही पलों में हो गई. इस दौरान आसपास लगे CCTV कैमरे चल रहे थे. पुलिस के मुताबिक, चोरी की घटना कैमरे में कैद हुई है और अब इसी फुटेज के आधार पर दोनों आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. फुटेज में दो आरोपी घटना को अंजाम देते नजर आ रहे हैं. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये दोनों कौन हैं.

क्या दोनों आरोपी पहले से परेश सराफ पर नजर रख रहे थे? क्या उन्हें पता था कि स्कूटी की डिक्की में लाखों रुपये रखे हैं? या फिर उन्होंने स्कूटी को देखकर मौके का फायदा उठाया? ये सवाल फिलहाल जांच के दायरे में हैं. यह वारदात किसी जंगल या सुनसान सड़क पर नहीं हुई. घटना अकोला के सिविल लाइन इलाके में हुई. पुलिस स्टेशन से इसकी दूरी करीब 1000 गज है. परेश सराफ की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है.

---- समाप्त ----