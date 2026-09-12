scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

स्कूटी की डिक्की में रखे थे 9.50 लाख रुपये, कपड़े खरीदने गया कारोबारी... पीछे से थैली उड़ा ले गए चोर

महाराष्ट्र के अकोला में ज्वेलरी कारोबारी की स्कूटी से 9.50 लाख रुपये की नकदी चोरी हो गई. कारोबारी घर के पास कपड़े खरीदने दुकान में गया था, इसी दौरान दो आरोपी डिक्की से कैश और तिजोरी की चाबी वाली थैली लेकर फरार हो गए. पुलिस स्टेशन से करीब 1000 गज दूर हुई यह पूरी वारदात CCTV में कैद हो गई है. पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है.

Advertisement
X
घर के बाहर खड़ी कर दी थी स्कूटी. (Photo: Screengrab)
घर के बाहर खड़ी कर दी थी स्कूटी. (Photo: Screengrab)

ज्वेलर्स की दुकान बंद हुई. दिनभर का हिसाब-किताब समेटा गया. 9 लाख 50 हजार रुपये नकद एक थैली में रखे गए. साथ में रखी गई तिजोरी की चाबी. कारोबारी घर पहुंचा और थैली अपनी स्कूटी की डिक्की में रख दी. फिर कारोबारी घर के पास कपड़े खरीदने एक दुकान में चला गया. बस... यहीं से कहानी में दो चोरों की एंट्री हो गई. दो लोग आए. स्कूटी के पास पहुंचे. डिक्की खोली. 9.50 लाख रुपये वाली थैली निकाली और चलते बने. चोरों की पूरी करतूत CCTV में कैद हो गई है. 

मामला महाराष्ट्र के अकोला का है, जहां ज्वेलरी कारोबारी की स्कूटी की डिक्की से लाखों रुपये चोरी हो गए. यह वारदात पुलिस स्टेशन से करीब 1000 गज की दूरी पर हुई. पीड़ित कारोबारी का नाम परेश चंदुलाल सराफ है. परेश ज्वेलरी का कारोबार करते हैं. वह रोज की तरह अपनी दुकान बंद करने के बाद घर पहुंचे थे.

यहां देखें Video

सम्बंधित ख़बरें

Deoria child died electric shock
चोरी के डर से घर के दरवाजे में दौड़ा रखा था करंट, 5 साल के बच्चे की चिपकर हुई मौत
Students ran after the headmaster in Jalpaiguri
'चोर-चोर' के नारे लगाकर हेडमास्टर को दौड़ाया, आरोपी छात्रों को मिली TC
कार से आए चोर, चुरा ले गए मवेशी. (Photo: Screengrab)
रास्ते में कार रोकी, मवेशी को उठाकर अंदर डाला और फरार हो गए चोर
Bufflow THEFT
3 लाख की दो भैंस चोरी, 75 CCTV खंगाले, बिजनौर से संभल तक पहुंची पुलिस
A total of 300 kg of gelatin sticks was stolen from a warehouse in Indore.
इंदौर: गोदाम की ग्रिल तोड़कर घुसे चोर, 300 किलो जिलेटिन स्टिक लेकर फरार

कारोबारी के पास 9 लाख 50 हजार रुपये की नकदी थी. इतनी रकम को एक कपड़े की थैली में रखा गया था. लेकिन थैली में सिर्फ कैश ही नहीं था. उसमें ज्वेलरी की दुकान की तिजोरी की चाबी भी थी. परेश सराफ ने यह थैली अपनी स्कूटी की डिक्की में रखी और सिविल लाइन चौक स्थित अपने घर के सामने गाड़ी खड़ी कर दी.

इसके बाद वह घर के पास मौजूद कपड़ों की दुकान में चले गए. उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि उनकी स्कूटी के आसपास कोई और भी नजर रख रहा है. जैसे ही परेश सराफ कपड़े खरीदने दुकान के अंदर गए, दो अज्ञात लोग वहां पहुंचे. फिर दोनों स्कूटी के पास आए. उन्होंने डिक्की खोली. अंदर रखी थैली निकाली और वहां से निकल गए.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 3 लाख की दो भैंस चोरी, 75 CCTV ने खोला राज, बिजनौर से संभल तक पहुंची पुलिस, 2 हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार

पूरी घटना कुछ ही पलों में हो गई. इस दौरान आसपास लगे CCTV कैमरे चल रहे थे. पुलिस के मुताबिक, चोरी की घटना कैमरे में कैद हुई है और अब इसी फुटेज के आधार पर दोनों आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. फुटेज में दो आरोपी घटना को अंजाम देते नजर आ रहे हैं. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये दोनों कौन हैं.

क्या दोनों आरोपी पहले से परेश सराफ पर नजर रख रहे थे? क्या उन्हें पता था कि स्कूटी की डिक्की में लाखों रुपये रखे हैं? या फिर उन्होंने स्कूटी को देखकर मौके का फायदा उठाया? ये सवाल फिलहाल जांच के दायरे में हैं. यह वारदात किसी जंगल या सुनसान सड़क पर नहीं हुई. घटना अकोला के सिविल लाइन इलाके में हुई. पुलिस स्टेशन से इसकी दूरी करीब 1000 गज है. परेश सराफ की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    हूतियों ने बाब-अल-मंदेब पर कर लिया कब्जा, 3000KM दूर भारत के ऑयल ट्रेड पर खतरा |
    Hartalika Teej 2026: हरतालिका तीज के दिन भूलकर भी न करें ये गलतियां, जान लें जरूरी नियम |
    KBC18: तंगी में स्कूल ने किया बाहर, आज 400 बच्चों को फ्री पढ़ा रहा कानपुर का लड़का, खुश हुए अमिताभ बच्चन |
    जब रूसी डिप्लोमेट ने 'जबरदस्त' हिंदी में BRICS पर कही ये बात, Video Viral |
    सरकारी नौकरी के लिए ट्रंप से वफादारी क्यों? अमेरिकी कोर्ट ने 'लॉयल्टी' सवाल पर लगाई रोक |
    वेस्टर्न कंट्रीज में कड़े वीजा नियम? जानिए BRICS देशों की टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई का आसान रास्ता |
    चोरी के डर से घर के दरवाजे में दौड़ा रखा था करंट, खेलते-खेलते पहुंचा 5 साल का बच्चा और हो गई मौत |
    नफीसा जोसेफ ने खुदकुशी क्यों की? बॉम्बे हाई कोर्ट का 22 साल बाद बड़ा फैसला, आरोपी को भी राहत नहीं |
    कितनी खतरनाक हैं पुतिन और जिनपिंग की कारें? बम-मिसाइल भी बेअसर |
    लाइब्रेरी में सोकर UPSC की तैयारी, गुरुद्वारे में खाते हैं खाना...  UPSC Aspirant की ये कहानी रुला देगी
    Advertisement