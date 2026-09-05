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Crispy Punjabi Samosa: रिमझिम बारिश में 4 उबले आलू से बनाएं हलवाई जैसे क्रिस्पी समोसे, रणवीर बरार ने बताई रेसिपी

घर पर हलवाई जैसे कुरकुरे और स्वादिष्ट पंजाबी समोसे बनाना बहुत आसान है, शेफ रणवीर बरार ने इसकी रेसिपी शेयर की है. उनकी रेसिपी को फॉलो करके आप झटपट ही नाश्ते में समोसे बना लेंगे. आइए आपको समोसे बनाने का आसान तरीका बताते हैं.

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समोसा में मसाला ही सारा स्वाद लाता है. (PHOTO:AI)
समोसा में मसाला ही सारा स्वाद लाता है. (PHOTO:AI)

Punjabi Samosa Recipe: समोसा भारत का एक ऐसा स्नैक है, जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है. बाहर से कुरकुरी परत और अंदर से मसालेदार आलू की स्वादिष्ट फिलिंग इसे चाय के साथ परफेक्ट स्नैक बनाती है. अगर आप घर पर हलवाई जैसे क्रिस्पी पंजाबी समोसे बनाना चाहते हैं, तो यह आसान रेसिपी आपके काम आएगी. इसमें आटे की सही तैयारी से लेकर मसालेदार आलू की स्टफिंग और समोसे तलने तक का पूरा तरीका बताया गया है.

समोसे के लिए सामग्री

आटा गूंथने के लिए

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  • 1 कप मैदा
  • नमक स्वादानुसार
  • ½ छोटा चम्मच अजवाइन
  • 2 बड़े चम्मच घी
  • जरूरत के अनुसार ठंडा पानी

समोसा मसाला बनाने के लिए

  • 1 बड़ा चम्मच धनिया के बीज
  • 1 बड़ा चम्मच सौंफ
  • ½ बड़ा चम्मच जीरा

आलू की फिलिंग के लिए

  • 1 बड़ा चम्मच घी
  • 1 इंच अदरक, बारीक कटा हुआ
  • 2 हरी मिर्च, बारीक कटी हुई
  • 10-12 किशमिश
  • 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर
  • ½ छोटा चम्मच देगी लाल मिर्च पाउडर
  • ¼ छोटा चम्मच हींग
  • 4 उबले आलू, हल्के मैश किए हुए
  • ¼ कप हरे मटर
  • 1½ बड़ा चम्मच तैयार मसाला
  • ½ छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर
  • 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर
  • नमक स्वादानुसार

पंजाबी समोसा बनाने की विधि

1. सबसे पहले तैयार करें समोसे का आटा

एक बड़े बाउल में मैदा, नमक, अजवाइन और घी डालें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं. हथेली से मैदे को रगड़कर देखें, जब इसका टेक्सचर ब्रेडक्रम्ब जैसा हो जाए तो समझें कि मोयन अच्छी तरह मिल गया है. अब इसमें थोड़ा-थोड़ा करके ठंडा पानी डालें और सख्त आटा गूंथ लें. आटे को ढककर कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए साइड में रख दें.

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2. ऐसे बनाएं समोसा मसाला

एक पैन गर्म करें और उसमें धनिया के बीज, जीरा और सौंफ डालकर हल्का भून लें. इन्हें ज्यादा न भूनें, वरना मसाले का स्वाद कड़वा हो सकता है. भुने मसालों को मूसल में डालकर दरदरा कूट लें और अलग रख दें.

3. तैयार करें मसालेदार आलू की फिलिंग

अब एक पैन में घी गर्म करें. इसमें कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च डालकर करीब एक मिनट भूनें. इसके बाद किशमिश, हल्दी, देगी लाल मिर्च और हींग डालें. अब उबले हुए आलू और हरे मटर डालकर इन्हें हल्के हाथ से मैश करते हुए सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं. पैन को ढककर मिडियम फ्लेम पर 4 से 5 मिनट पकाएं.

इसके बाद ढक्कन हटाकर तेज आंच पर 3 से 4 मिनट पकाएं, ताकि फिलिंग में हल्का सा चटपटा भुना हुआ स्वाद आ जाए. अब इसमें तैयार किया हुआ मसाला, काली मिर्च पाउडर, आमचूर और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं. गैस बंद करके फिलिंग को ठंडा होने दें.

4. समोसे को दें परफेक्ट शेप

अब आटे की मिडियम शेप की लोई लें और इसे गोल पेड़े जैसा बना लें. इसे पतला और अंडाकार बेलें. बीच से काटकर दो हिस्से कर लें. एक हिस्से को लेकर उसके किनारों पर हल्का पानी लगाएं और इसे कोन का शेप दें. इसमें तैयार आलू की फिलिंग भरें.

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खुले किनारों पर पानी लगाकर उन्हें अच्छी तरह बंद कर दें.समोसे को नीचे से हल्का दबाएं, ताकि वह आसानी से खड़ा हो सके. इसी तरह बाकी सभी समोसे तैयार कर लें.

5. अब बारी है समोसे तलने की

कड़ाही में तेल गर्म करें. तेल को मिडियम फ्लेम पर रखें और इसमें समोसे डालें. समोसों को धीरे-धीरे सुनहरा और क्रिस्पी होने तक तलें. जब समोसे चारों तरफ से अच्छी तरह सुनहरे और कुरकुरे हो जाएं, तो उन्हें निकालकर एब्जॉर्बेंट पेपर पर रखें. 

चटनी के साथ करें सर्व

गरमा-गरम पंजाबी समोसों को टोमैटो केचप, हरी चटनी या मीठी इमली की चटनी के साथ सर्व करें. आप चाहे तो इनको नाश्ते में गरम-गरम चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं. 

प्रो टिप: आटा बहुत नरम न गूंथें और तलते समय तेल को बहुत तेज गर्म न रखें. इससे समोसे की बाहरी लेयर ज्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनेगी.

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