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पंखा, एसी, फ्रिज सब बंद फिर भी चल रहा बिजली मीटर? ये हो सकती है वजह

घर के सारे बिजली उपकरण बंद करने के बाद भी अगर मीटर चलता दिख रहा है, तो इसकी वजह सिर्फ मीटर की खराबी नहीं होती. स्टैंडबाय पावर, इनवर्टर, छिपा हुआ लोड या वायरिंग की समस्या भी इसकी वजह हो सकती है. जानिए कब इसे सामान्य मानें और कब बिजली कंपनी से मीटर की जांच कराएं.

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इनवर्टर भी लगातार सिस्टम से जुड़ा रहता है (Photo: AI generated)
इनवर्टर भी लगातार सिस्टम से जुड़ा रहता है (Photo: AI generated)

घर के पंखे, एसी, फ्रिज, टीवी और दूसरे उपकरण बंद हैं, फिर भी बिजली का मीटर चलता दिख रहा है? ऐसा देखकर लगता है कि कहीं मीटर खराब तो नहीं. लेकिन हर बार वजह मीटर की खराबी नहीं होती. घर में कई ऐसे उपकरण होते हैं जो बंद होने के बाद भी थोड़ी बिजली लेते रहते हैं.बिजली मीटर चलता दिख रहा है, तो इसका सीधा मतलब है कि उस समय आपके कनेक्शन पर कुछ बिजली की खपत दर्ज हो रही है.

स्विच ऑफ है, फिर भी बिजली क्यों खर्च हो रही?

टीवी, सेट-टॉप बॉक्स, वाई-फाई राउटर, माइक्रोवेव, कंप्यूटर, चार्जर और कुछ स्मार्ट डिवाइस स्विच ऑफ करने के बाद भी बिजली से जुड़े रहते हैं. ये स्टैंडबाय मोड में थोड़ी बिजली खींच सकते हैं. इसे स्टैंडबाय पावर कहा जाता है.इनवर्टर भी लगातार सिस्टम से जुड़ा रहता है और बैटरी को चार्ज रखने के लिए बिजली ले सकता है. इसलिए सिर्फ पंखा या एसी बंद करने से घर की बिजली खपत शून्य होना जरूरी नहीं.

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क्या आपके बिजली मीटर में भी दिख रहा है ये निशान?

सब कुछ अनप्लग कर दिया, फिर भी मीटर चल रहा है?

अगर आपने सिर्फ स्विच बंद नहीं किया, बल्कि सभी उपकरणों को प्लग से निकाल दिया है और फिर भी मीटर लगातार तेज चलता दिखाई दे रहा है, तो मामला जांचने लायक है.घर की वायरिंग में खराबी, कोई ऐसा लोड जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है या मीटर से जुड़ी तकनीकी समस्या इसकी वजह हो सकती है. ऐसी स्थिति में खुद वायरिंग खोलने के बजाय किसी योग्य इलेक्ट्रीशियन से जांच कराएं.

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मीटर खराब है तो क्या करें?

सिर्फ मीटर चलता देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि वह खराब है. अगर आपको लगता है कि मीटर आपकी वास्तविक खपत से ज्यादा बिजली दर्ज कर रहा है, तो अपनी बिजली वितरण कंपनी यानी डिस्कॉम में शिकायत दर्ज कराएं.

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण यानी सीईए के मीटर संबंधी नियमों में मीटर की सटीकता, जांच और खराबी से जुड़े प्रावधान हैं. जरूरत पड़ने पर उपभोक्ता मीटर की जांच की मांग कर सकता है.

शिकायत का तरीका क्या है?

सबसे पहले अपनी बिजली कंपनी के ग्राहक सेवा केंद्र या आधिकारिक शिकायत व्यवस्था में शिकायत दर्ज करें. शिकायत नंबर संभालकर रखें.अगर समस्या का समाधान नहीं होता, तो उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम यानी सीजीआरएफ में शिकायत की जा सकती है. इसके बाद जरूरत पड़ने पर बिजली लोकपाल यानी इलेक्ट्रिसिटी ओम्बड्समैन के पास जाने का रास्ता भी मौजूद है.

घर पर ऐसे करें शुरुआती जांच

पहला: एसी, पंखा, फ्रिज और टीवी बंद करें.

दूसरा: चार्जर, राउटर, सेट-टॉप बॉक्स और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को प्लग से निकालें.

तीसरा: इनवर्टर जैसे स्थायी रूप से जुड़े उपकरणों को ध्यान में रखें.

चौथा: कुछ देर मीटर के कंजम्पशन इंडिकेटर को देखें.

अगर उपकरण हटाने के बाद मीटर की गतिविधि काफी कम हो जाती है, तो वजह कोई जुड़ा हुआ उपकरण हो सकता है.

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लेकिन अगर सभी संभावित लोड हटाने के बाद भी मीटर लगातार तेज चलता रहे, तो बिजली कंपनी से मीटर और वायरिंग की जांच कराना बेहतर है.

सिर्फ मीटर चलता देखकर घबराएं नहीं

मीटर का थोड़ा चलना अपने आप में खराबी या बिजली चोरी का सबूत नहीं है. घर में कई छोटे उपकरण लगातार थोड़ी बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं.

लेकिन अगर सब कुछ डिस्कनेक्ट करने के बाद भी खपत असामान्य रूप से जारी रहे, तो इसे नजरअंदाज न करें. पहले घर के लोड की जांच कराएं और जरूरत पड़े तो बिजली कंपनी से मीटर टेस्टिंग की मांग करें.

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