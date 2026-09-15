Potato Ring Recipe: भूल जाएंगे बाजार के फ्रेंच फ्राइज जब आलू से बनाएंगे पोटैटो रिंग, मिनटों में होंगे तैयार!

Potato Ring Recipe: भारतीय घरों में आलू ज्यादातर लोगों की फेवरेट सब्जी है, खासकर बच्चों की. आलू से आपने कई तरह की डिश बनाई और खाई होंगी. कभी इसकी सब्जी तो कभी पराठे और पकौड़े लेकिन आप आलू से कुछ अलग और मजेदार ट्राई करना चाहते हैं तो पोटैटो रिंग बना सकते हैं. यह स्नैक बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होता है. इसे बनाने में बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगता और घर में मौजूद चीजों से इसे आसानी से कुछ ही मिनटों में तैयार किया जा सकता है. शाम की चाय के साथ आप इसे हरी चटनी या अपनी पसंद की डिप के साथ सर्व कर सकते हैं. आइए जानते हैं घर पर पोटैटो रिंग कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होगी.

और पढ़ें

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

3-4 उबले हुए आलू

1 कप कॉर्न फ्लोर

2 बड़े चम्मच चावल का आटा

1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर

1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला

नमक, स्वादानुसार

तेल, तलने के लिए

पानी, जरूरत के अनुसार

पोटैटो रिंग बनाएंगे कैसे?

पोटैटो रिंग बनाने के लिए सबसे पहले उबले हुए आलू को छीलकर अच्छी तरह मैश कर लें. ध्यान रखें कि आलू में कोई बड़े टुकड़े न रहें. अब इसमें कॉर्न फ्लोर, चावल का आटा, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला और स्वादानुसार नमक डालें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाकर नरम आटा तैयार कर लें. जरूरत पड़ने पर इसमें थोड़ा पानी डाल सकते हैं. अब तैयार मिश्रण से छोटी-छोटी लोइयां बना लें. एक लोई को हाथों से रोल करके लंबा आकार दें और दोनों सिरों को आपस में जोड़कर रिंग का आकार बना लें. इसी तरह सभी लोइयों से पोटैटो रिंग तैयार कर लें. इसके बाद कड़ाही में तेल गर्म करें. तेल अच्छी तरह गर्म होने के बाद इसमें कुछ पोटैटो रिंग डालें और मीडियम गैस पर सुनहरा और क्रिस्पी होने तक तलें. इन्हें बीच-बीच में पलटते रहें, ताकि रिंग्स चारों तरफ से अच्छी तरह सिक जाएं. तैयार पोटैटो रिंग्स को प्लेट में निकाल लें. गरमागरम पोटैटो रिंग्स को हरी चटनी, टोमैटो सॉस या अपनी पसंद की डिप के साथ सर्व करें. शाम की चाय के साथ यह स्नैक काफी अच्छा लगेगा.

---- समाप्त ----