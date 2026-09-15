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कपिल शर्मा के गणेशोत्सव में पूजा कर ट्रोल हुईं अफसाना खान, देसी लुक में छाईं गिन्नी चतरथ, मीका सिंह ने बजाया ढोल

पंजाबी सिंगर अफसाना खान कॉमेडियन कपिल शर्मा के घर गणपति पूजा में शामिल होकर ट्रोल्स के निशाने पर आ गई हैं. अफसाना के फोटोज, वीडियोज सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं.

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कपिल शर्मा के गणेशोत्सव में पहुंचीं अफसाना खान (Photo: Instagram @itsafsanakhan)
कपिल शर्मा के गणेशोत्सव में पहुंचीं अफसाना खान (Photo: Instagram @itsafsanakhan)

पॉपुलर पंजाबी सिंगर और 'बिग बॉस' फेम अफसाना खान एक बार फिर हेटर्स के निशाने पर हैं. दरअसल, अफसाना खान कॉमेडियन कपिल शर्मा और उनकी पत्नी गिन्नी चतरथ के घर गणपति पूजा उत्सव में शामिल हुईं. गणेशोत्सव से अफसाना ने वीडियो-फोटोज शेयर किए हैं, जो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. 

गणपति पूजा में पहुंचीं अफसाना

गणपति पूजा से अफसाना खान की तस्वीरें और वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. मुस्लिम होने के बावजूद हिंदू त्योहार में मनाने पर कुछ लोग सिंगर को ट्रोल कर रहे हैं. पर सिंगर को फैंस का सपोर्ट मिल रहा है. 

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एक तस्वीर में वो भगवान गणेश की मूर्ति के सामने पोज देती हुई नजर आ रही हैं. इस दौरान उनके साथ उनके पति, गायक साज भी दिखाई दिए. अफसाना और साज संग तस्वीर में कपिल शर्मा और उनकी पत्नी गिन्नी चतरथ भी पोज देती हुई दिखाई दे रही हैं. 

 

मीका सिंह भी अफसाना खान की तस्वीरों में देखे जा सकते हैं. गणपति उत्सव में मीका सिंह और कपिल शर्मा ढोल बजाते हुए दिखाई दिए. सभी ने भजन गाए. कपिल की पत्नी गिन्नी चतरथ सभी मेहमानों को प्रसाद बांटती हुई दिखाई दीं. 

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अफसाना ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा- गणपति बप्पा सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां, प्यार और सुख-समृद्धि लेकर आएं. हर घर में खुशहाली रहे, सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त रहें और बप्पा का आशीर्वाद हमेशा सब पर बना रहे. गणपति बप्पा के आशीर्वाद से आज का दिन और भी खास बन गया. 

'कपिल पाजी और गिन्नी भाभी के घर गणेश चतुर्थी पर बहुत प्यार, खुशियां और खूब सारी मस्ती हुई और मीका पाजी के घर गणपति बप्पा के दर्शन करके दिल बहुत खुश हो गया. बहुत खूबसूरत शाम, बहुत सारी यादें और अपनों के साथ बिताया एक प्यारा दिन. '

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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सूट में छाईं गिन्नी

येलो सूट में कपिल शर्मा की पत्नी गिन्नी चतरथ बेहद खूबसूरत लगीं. उन्होंने ग्लोइंग मेकअप और ओपन हेयर के साथ अपना लुक कंप्लीट किया. कपिल शर्मा की बेटी संग भी अफसाना ने तस्वीर शेयर की है. कपिल की नन्ही बेटी की क्यूटनेस पर फैंस दिल हार रहे हैं. 

अफसाना के सपोर्ट में उतरे फैंस

अफसाना खान की बात करें तो गणपति पूजा में शामिल होने पर कुछ लोग उन्हें ट्रोल  कर रहे हैं. लेकिन उनके फैंस उनके सपोर्ट में आगे आ रहे हैं. बता दें कि इससे पहले भी अफसाना अलग-अलग मंदिरों में पूजा करने पर ट्रोल हो चुकी हैं. लेकिन उन्हें लोगों से फर्क नहीं पड़ता. वो अपनी शर्तों पर जिंदगी जीती हैं. 

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