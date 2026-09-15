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गुलजार सिंह सुसाइड केस पर पंजाब कांग्रेस का हल्लाबोल, सचिन पायलट के साथ एक मंच पर दिखे चन्नी-रंधावा समेत दिग्गज

पंजाब में गुलजार सिंह सुसाइड केस को लेकर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. सचिन पायलट के नेतृत्व में पार्टी के वरिष्ठ नेता एक मंच पर आए और एकजुटता का संदेश दिया.

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पंजाब में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है
पंजाब में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है

पंजाब में गुलजार सिंह सुसाइड केस को लेकर कांग्रेस ने राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. पंजाब कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी सचिन पायलट के नेतृत्व में पार्टी ने प्रदर्शन किया. इस दौरान पंजाब कांग्रेस के कई बड़े नेता एक मंच पर नजर आए और पार्टी ने एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की.

प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, वरिष्ठ नेता तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा समेत कांग्रेस के कई प्रमुख नेता शामिल हुए.

खास बात यह रही कि इनमें से कुछ नेताओं की प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग से दूरी की चर्चाएं होती रही हैं. ऐसे में सचिन पायलट की मौजूदगी में इन नेताओं का एक मंच पर आना पंजाब कांग्रेस के लिए सियासी तौर पर अहम माना जा रहा है.

हरपाल सिंह चीमा के खिलाफ कार्रवाई की मांग

कांग्रेस गुलजार सिंह की मौत के मामले में न्याय की मांग कर रही है. पार्टी ने पंजाब सरकार पर मामले को लेकर सवाल उठाए हैं और कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी पहुंचे. पार्टी की योजना प्रदर्शन स्थल से हरपाल सिंह चीमा के आवास की ओर मार्च करने की है. कांग्रेस नेताओं ने कहा कि गुलजार सिंह को न्याय मिलने तक पार्टी इस मुद्दे को उठाती रहेगी.

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सचिन पायलट के सामने कांग्रेस ने दिखाई एकजुटता

प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण पहलू पंजाब कांग्रेस के अलग-अलग खेमों के नेताओं का एक साथ मंच पर दिखाई देना रहा. सचिन पायलट के पंजाब कांग्रेस का प्रभारी बनने के बाद यह बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है.

पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी के जरिए कांग्रेस ने जहां पंजाब सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की, वहीं संगठन के भीतर एकजुटता का संदेश भी दिया. प्रदर्शन स्थल पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बड़ी मौजूदगी देखने को मिली.

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