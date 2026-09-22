Potato Peel Snack Recipe: आलू के छिलकों से मिनटों में बनाएं क्रिस्पी स्नैक, शेफ संजीव कपूर ने बताई आसान रेसिपी

Potato Peel Snack Recipe: आलू की सब्जी या कोई दूसरी डिश बनाते समय हम अक्सर उसके छिलके निकालकर फेंक देते हैं. लेकिन अगर आप चाहें तो इन छिलकों से भी एक मजेदार और क्रिस्पी स्नैक तैयार कर सकते हैं. सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर ने आलू के छिलकों से बनने वाले ऐसे ही क्रिस्पी स्नैक की आसान रेसिपी शेयर की है. सबसे अच्छी बात यह है कि इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको डीप फ्राई करने की जरूरत नहीं है. आलू के छिलकों को कुछ मसालों के साथ एयर फ्रायर में आप आसानी से बना सकते हैं. यह स्नैक स्वाद में चटपटा और कुरकुरा होता है और इसे आप शाम की चाय के साथ भी खा सकते हैं. तो आइए जानते हैं आलू के छिलकों से क्रिस्पी स्नैक बनाने का आसान तरीका.

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इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

4-5 मीडियम साइज आलू

½ छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर

½ छोटी चम्मच चाट मसाला

¼ छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर

½ छोटी चम्मच जीरा पाउडर

½ छोटी चम्मच धनिया पाउडर

तेल- स्प्रे करने के लिए

नमक- स्वादानुसार

आलू के छिलके का क्रिस्पी स्नैक कैसे बनाएं?

सबसे पहले एयर फ्रायर को 160 डिग्री सेल्सियस पर 8 मिनट के लिए प्रीहीट कर लें. अब आलू को अच्छी तरह धोकर छील लें और छिलकों को अलग रख दें. बचे हुए आलू का इस्तेमाल आप किसी दूसरी डिश में कर सकते हैं. आलू के छिलकों को एक बाउल में पानी डालकर अच्छी तरह धो लें, ताकि उन पर लगी मिट्टी या गंदगी साफ हो जाए. इसके बाद पानी निकालकर छिलकों को एक साफ किचन टॉवल पर फैलाएं और अच्छी तरह सुखा लें. छिलकों में ज्यादा नमी नहीं रहनी चाहिए, तभी वे एयर फ्रायर में अच्छी तरह क्रिस्पी होंगे. अब सूखे हुए आलू के छिलकों को एक बड़े बाउल में डालें. इनमें हल्का सा तेल स्प्रे करें और लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, गरम मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और नमक डालें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं, ताकि मसाले छिलकों पर अच्छी तरह लग जाएं. इसके बाद एयर फ्रायर की बास्केट में हल्का सा तेल स्प्रे करें. इसमें मसाले लगे आलू के छिलकों को एक ही लेयर में फैलाएं. ध्यान रखें कि बास्केट में छिलकों को बहुत ज्यादा भरकर न रखें. अब इन्हें 160 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 15 मिनट तक एयर फ्राई करें. बीच में एक बार बास्केट को निकालकर अच्छी तरह हिला दें, ताकि छिलके सभी तरफ से बराबर क्रिस्पी हो जाएं. जब आलू के छिलके सुनहरे और कुरकुरे हो जाएं तो एयर फ्रायर से निकाल लें. इन्हें कुछ मिनट ठंडा होने दें और फिर सर्व करें. तैयार है आलू के छिलकों से बना चटपटा और क्रिस्पी स्नैक.

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