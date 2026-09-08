Onion Dosa Recipe: नाश्ते में चीला-पराठा खाकर हो गए हैं बोर? ट्राई करें क्रिस्पी प्याज डोसा, मिनटों में होगा तैयार
Onion Dosa Recipe: आपने अब तक कई तरह के डोसे खाए होंगे लेकिन क्या कभी प्याज डोसा ट्राई किया है. आज हम आपको प्याज डोसा बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिसे आप सुबह की जल्दबाजी में भी आसानी से तैयार कर सकते हैं.
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साउथ इंडियन स्टाइल क्रिस्पी प्याज डोसा (Photo-ITG)
Onion Dosa Recipe: साउथ इंडियन नाश्ते में डोसा काफी पसंद किया जाता है. सुबह के नाश्ते में लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं. डोसा कई तरह से बनाया जाता है और इन्हीं में से एक है ओनियन यानी प्याज डोसा. यह डोसा खाने में काफी टेस्टी होने के साथ-साथ बनाने में भी बेहद आसान है. अगर आप भी एक जैसा डोसा खाकर बोर हो गए हैं और कुछ नया और टेस्टी ट्राई करना चाहते हैं तो प्याज डोसा बना सकते हैं. इसमें प्याज और मसालों का स्वाद डोसे को और भी खास बना देता है. तो आइए जानते हैं घर पर प्याज डोसा बनाने की आसान रेसिपी और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होगी.
इंग्रेडिएंट्स (ingredients)
1 कप सूजी
1 कप चावल का आटा
3 प्याज, बारीक कटे हुए
3 हरी मिर्च, बारीक कटी हुई
आधा टुकड़ा अदरक, बारीक कटा हुआ
3 चम्मच भुने हुए काजू, कटे हुए
1/4 छोटा चम्मच जीरा
1 चुटकी हींग
1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च
स्वादानुसार नमक
जरूरत के अनुसार पानी
जरूरत के अनुसार तेल
प्याज डोसा बनाने के लिए सबसे पहले एक गहरे बर्तन में सूजी और चावल का आटा डालें. इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह मिला लें. अब इसमें हींग, जीरा और स्वादानुसार नमक डालकर मिक्स करें. बर्तन को ढककर 2 से 3 घंटे के लिए रख दें.
इस बीच प्याज, हरी मिर्च, अदरक और काजू को बारीक काट लें. तय समय के बाद डोसे का बैटर लें और इसमें प्याज को छोड़कर बाकी सभी कटी हुई चीजें डाल दें. अब जरूरत के अनुसार पानी डालकर घोल को पतला कर लें. डोसे का घोल नॉर्मल डोसे के घोल से थोड़ा पतला होना चाहिए.
अब गैस पर तवा रखें और इसे मीडियम गैस पर गर्म करें. तवा गर्म होने के बाद उस पर थोड़ा तेल डालकर चारों तरफ फैला दें. एक करछी घोल लेकर तवे के बीच में डालें और हल्के हाथ से गोल आकार में फैला दें.
अब ऊपर से बारीक कटा हुआ प्याज और थोड़ी हरी मिर्च डालें. चम्मच की मदद से प्याज को हल्का दबा दें, ताकि वह डोसे पर अच्छी तरह चिपक जाए. डोसे को 2 से 3 मिनट तक पकने दें.
इसके बाद डोसे के किनारों पर थोड़ा तेल डालें और इसे तब तक सेंकें, जब तक नीचे से सुनहरा और क्रिस्पी न हो जाए. अब डोसे को सावधानी से पलटें और दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह सेंक लें.
जब डोसा अच्छी तरह पक जाए तो इसे आधा मोड़कर प्लेट में निकाल लें. इसी तरह बाकी घोल से भी प्याज डोसे तैयार कर लें.
गरमा-गरम प्याज डोसे को नारियल की चटनी, सांभर या अपनी पसंद की चटनी के साथ सर्व करें. इसका क्रिस्पी स्वाद बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएगा.