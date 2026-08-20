गुलदार ने 7 साल के मासूम को मार डाला, जंगल में मिले अवशेष... बिजनौर के गांव में दहशत

बिजनौर के नजीबाबाद इलाके में गुलदार का खौफ बस्ती तक पहुंच गया है. खुशहालपुर मड़के इलाके में एक 7 साल के बच्चे की गुलदार के हमले में मौत हो गई. बच्चा जंगल की ओर गया था, तभी ये घटना हुई. जंगल में बच्चे के शव के अवशेष मिलने की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया. परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. गांव में डर का ऐसा माहौल है कि लोग बच्चों को घर से बाहर भेजने से भी घबरा रहे हैं.

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घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गुलदार की तलाश शुरू कर दी गई. इलाके में पिंजरा लगाया गया है और उसकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है. मामला बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र का है. करीब 7 साल का बच्चा जंगल की तरफ गया था. वहां वह खेल रहा था. इसी दौरान गुलदार ने उस पर हमला कर दिया. हमले के बाद बच्चे की मौत हो गई.

जब काफी देर तक बच्चा वापस नहीं लौटा तो परिवार वालों को चिंता हुई. परिजनों और ग्रामीणों ने उसकी तलाश शुरू की. तलाश के दौरान जंगल में बच्चे के शव के अवशेष मिलने की जानकारी सामने आई. इसके बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. जंगल में बच्चे के शव के अवशेष मिलने की खबर गांव तक पहुंची तो बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके की ओर पहुंच गए.

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जिस जगह कुछ देर पहले तक बच्चे के खेलने की बात सामने आ रही थी, वही जगह अब लोगों के लिए डर की वजह बन गई. परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है. एक तरफ मासूम की मौत का सदमा है और दूसरी तरफ ये डर कि जिस गुलदार ने बच्चे पर हमला किया, वह अभी आसपास ही कहीं मौजूद हो सकता है.

ग्रामीणों को आशंका है कि अगर गुलदार को जल्द नहीं पकड़ा गया तो वह दोबारा आबादी की तरफ आ सकता है. गुलदार की मौजूदगी की वजह से ग्रामीण इलाकों में पहले से ही डर बना हुआ था. खेतों और जंगल के आसपास कई बार गुलदार दिखाई देने की बातें सामने आती रही हैं. ग्रामीण बच्चों को अकेले जंगल या खेतों की तरफ भेजने से बच रहे हैं. लोगों का कहना है कि जंगल से सटे इलाकों में निगरानी बढ़ाई जानी चाहिए. ग्रामीण वन विभाग से मांग कर रहे हैं कि गुलदार को जल्द से जल्द पकड़ा जाए.

घटना की सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम एक्टिव हो गई. टीम ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया. गुलदार की गतिविधियों को ट्रेस करने की कोशिश शुरू की. गुलदार को पकड़ने के लिए इलाके में पिंजरा लगाया गया है. वन विभाग की टीम आसपास के क्षेत्र में निगरानी कर रही है. गुलदार की लोकेशन का पता लगाकर उसे पकड़ा जा सके, ताकि आगे किसी इंसान पर हमला न हो.

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