Besan Atta Chilla Recipe: गेहूं के आटे और बेसन से बनाएं क्रिस्पी वेजिटेबल चीला, स्वाद ऐसा कि उंगलियां चाटते रह जाएंगे

Besan Atta Chilla Recipe: सुबह का नाश्ता दिन का सबसे जरूरी खाना माना जाता है. लेकिन अक्सर सुबह जल्दबाजी में समझ नहीं आता कि ऐसा क्या बनाया जाए जो हेल्दी और टेस्टी होने के साथ आसानी से बन भी जाए. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आज हम आपको गेहूं के आटे और बेसन से टेस्टी चीला बनाने की आसान तरीका बताएंगे. इसे बनाने के लिए आपको ज्यादा सामान की जरूरत नहीं होगी और यह झटपट तैयार भी हो जाता है. बेसन और गेहूं के आटे से तैयार इस चीले में आप पालक, टमाटर, प्याज और हरा धनिया जैसी सब्जियां मिला सकते हैं. इससे चीला टेस्टी होने के साथ थोड़ा और पौष्टिक भी बन जाता है.
सुबह के नाश्ते के अलावा इसे हल्की भूख लगने पर शाम के समय भी बनाया जा सकता है. तो अगर आप भी नाश्ते में कुछ नया और टेस्टी ट्राई करना चाहते हैं तो आटा और बेसन से बना यह वेजिटेबल चीला बना सकते हैं. इसे दही, हरी चटनी या टोमैटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं. आइए जानते हैं आटा और बेसन से टेस्टी चीला कैसे बना सकते हैं और इसके लिए किन-किन चीजों की जरूरत होगी.
इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)
100 ग्राम गेहूं का आटा
50 ग्राम बेसन
100 ग्राम बारीक कटा टमाटर
100 ग्राम बारीक कटा पालक
100 ग्राम बारीक कटा प्याज
50 ग्राम बारीक कटा हरा धनिया
50 ml तेल
नमक स्वादानुसार
आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर
1-2 हरी मिर्च बारीक कटी
लाल मिर्च पाउडर स्वादानुसार (ऑप्शनल)
पानी जरूरत के अनुसार