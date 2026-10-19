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How to Make Neem Begun: घर पर बंगाली स्टाइल में बनाएं नीम-बेगुन, चावल के साथ लगती है टेस्टी, इस ट्रिक से दूर होगी कड़वाहट!

बंगाल की पारंपरिक नीम-बेगुन सब्जी बैंगन और नीम की पत्तियों से बनाई जाती है. इसका हल्का कड़वा स्वाद इसे दूसरी सब्जियों से अलग बनाता है, कम मसालों और सरसों के तेल से तैयार होने वाली इस आसान रेसिपी को आप घर पर चावल और दाल के साथ परोस सकते हैं.

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नीम-बैंगन की सब्जी टेस्टी लगती है. (PHOTO:AI)
नीम-बैंगन की सब्जी टेस्टी लगती है. (PHOTO:AI)

How to Make Neem Begun: राजस्थान और गुजरात की मसालेदार सब्जियां तो आपने खूब खाई होंगी, लेकिन पश्चिम बंगाल के खाने का स्वाद भी कुछ अलग है. बंगाल की थाली में कई ऐसी पारंपरिक सब्जियां मिलती हैं, जिनका नाम सुनकर आप हैरान हो सकते हैं. इन्हें बनाने का तरीका भी काफी आसान होता है और स्वाद ऐसा कि आप बार-बार खाना पसंद करेंगे. ऐसी ही एक पारंपरिक बंगाली डिश है नीम-बेगुन, जिसे बैंगन और नीम की पत्तियों से बनाया जाता है. बंगाल में इसे चावल और दाल के साथ खाना काफी पसंद किया जाता है. आप चाहें तो इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं.

नीम-बेगुन की खासियत इसका हल्का कड़वा स्वाद है, जो इसे दूसरी सब्जियों से अलग बनाता है. बंगाली घरों में इसे अक्सर खाने की शुरुआत में परोसा जाता है. अगर आप भी घर पर कुछ नया और पारंपरिक बनाना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं नीम-बेगुन बनाने की आसान रेसिपी.

नीम-बेगुन बनाने के लिए सामग्री

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  • 1 बैंगन
  • एक छोटी कटोरी- ताजी नीम की पत्तियां
  • आधा छोटा चम्मच- हल्दी पाउडर
  • स्वादानुसार नमक
  • 2 से 3 बड़े चम्मच- सरसों का तेल
  • जरूरत के अनुसार पानी

नीम-बेगुन बनाने का तरीका

  1. सबसे पहले बैंगन को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें. इसके बाद नीम की पत्तियों को अच्छी तरह धोकर उनका पानी सुखा लें. बैंगन के टुकड़ों में हल्दी और नमक मिलाकर कुछ देर के लिए रख दें.
  2. अब एक कड़ाही में सरसों का तेल गर्म करें. तेल गर्म होने पर उसमें नीम की पत्तियां डालकर स्लो फ्लेम पर कुरकुरा होने तक भून लें. ध्यान रखें कि पत्तियां जलनी नहीं चाहिए, वरना स्वाद ज्यादा कड़वा हो सकता है. पत्तियों को निकालकर अलग रख दें.
  3. अब उसी कड़ाही में जरूरत के अनुसार थोड़ा तेल डालें और बैंगन के टुकड़े डालकर मिडियम फ्लेम पर पकाएं. बैंगन को बीच-बीच में चलाते रहें, ताकि वह सभी तरफ से अच्छी तरह पक जाए और हल्का सुनहरा हो जाए.
  4. जब बैंगन नरम हो जाए, तो उसमें भुनी हुई नीम की पत्तियां डालकर अच्छी तरह मिला दें. इसे एक-दो मिनट तक स्लो फ्लेम पर पकाएं, ताकि नीम की पत्तियों का स्वाद बैंगन में अच्छी तरह मिल जाए.
  5. आपकी बंगाली नीम-बेगुन सब्जी तैयार है. इसे गरमागरम चावल और दाल के साथ परोसें.

प्रो टिप: नीम-बेगुन का स्वाद उसकी पत्तियों की मात्रा और भुनने के तरीके पर डिपेंड करता है. नीम की पत्तियां ज्यादा डालने से सब्जी बहुत कड़वी हो सकती है, इसलिए शुरुआत में कम मात्रा का इस्तेमाल करें. बैंगन को अच्छी तरह पकाना भी जरूरी है. इस रेसिपी में मसालों का इस्तेमाल कम किया जाता है, ताकि नीम और बैंगन का असली स्वाद बना रहे.

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