पिता ने 15 साल के बेटे को खंभे से बांधा, लाठी से मरते दम तक पीटा... चोरी के पैसों को लेकर था विवाद

उत्तर प्रदेश के औरैया से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. दरअसल, यहां एक पिता ने अपने 15 साल के बेटे को पहले खंभे से बांधा. इसके बाद उसकी बांस की लाठी से बेरहमी से पिटाई की. पिटाई से बेटे की मौत हो गई.

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पुलिस के मुताबिक, पिता बेटे से चोरी हुए पैसों को लेकर नाराज था. घटना के बाद आरोपी पिता शव को चारपाई पर रखकर घर से फरार हो गया. पुलिस ने आरोपी को 24 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया. उसकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल रस्सी और बांस की लाठी भी बरामद की गई है. आरोपी की पहचान उम्मेद सिंह के रूप में हुई है.

गणेश पूजा में गए थे भाई-बहन

घटना 21 सितंबर की है. मामला औरैया के पूर्वा सोमवंशी गांव का है. मृतक की पहचान रिशु उर्फ ईशू (15) के रूप में हुई है. मृतक के बड़े भाई नीरज ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.

बड़े भाई नीरज ने पुलिस को बताया कि 21 सितंबर को वह और उसकी बड़ी बहन गांव में गणेश पूजा और कीर्तन में शामिल होने गए थे. घर पर उनका छोटा भाई रिशु और छोटी बहन मौजूद थे. इसी दौरान उम्मेद सिंह (पिता) घर पहुंचा. वह रिशु को लेकर पहले से नाराज था. दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था. चोरी हुए पैसों को लेकर भी पिता और बेटे के बीच विवाद चल रहा था.

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पुलिस के मुताबिक, घटना वाली रात उम्मेद सिंह शराब के नशे में था. घर पहुंचने के बाद वह बेटे से नाराज हो गया. इसके बाद उसने रिशु को रस्सी से खंभे के साथ बांध दिया. इसके बाद आरोपी ने बांस की लाठी से बेटे की पिटाई शुरू कर दी. मारपीट में रिशु को गंभीर चोटें आईं. इन चोटों की वजह से उसकी मौत हो गई. बेटे की मौत के बाद उम्मेद सिंह ने उसका शव चारपाई पर रख दिया. इसके बाद वह घर से फरार हो गया.

पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लिया. इसके बाद पंचनामा की कार्रवाई पूरी की गई. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. मृतक के बड़े भाई नीरज की शिकायत के आधार पर सहार थाना पुलिस ने उम्मेद सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया. आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने तीन टीमें बनाई थीं. इन टीमों ने उसकी तलाश शुरू की. पुलिस ने 24 सितंबर को उम्मेद सिंह को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि रिशु के साथ चोरी हुए पैसों को लेकर उसका अक्सर विवाद होता था. आरोपी ने पुलिस को बताया कि 21 सितंबर की रात उसने बेटे को रस्सी से खंभे से बांधा था. इसके बाद बांस की लाठी से उसकी पिटाई की थी. इसी दौरान बेटे की मौत हो गई.

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पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर वह रस्सी और बांस की लाठी बरामद कर ली है, जिनका इस्तेमाल वारदात में किया गया था. आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया है. पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.



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