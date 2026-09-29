Aloo Patties Recipe: शाम की भूख के लिए बनाएं क्रिस्पी आलू पेटीज, 10-15 मिनट में होगी तैयार

Aloo Patties Recipe: शाम होते ही अक्सर कुछ चटपटा, कुरकुरा और टेस्टी खाने का मन करता है. ऐसे में कई लोग बाजार से समोसा, कचौरी या पेटीज खरीदकर खा लेते हैं. लेकिन आप घर पर ही कुछ टेस्टी और झटपट तैयार करना चाहते हैं तो आलू पेटीज (पफ) एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इसे बनाने में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती और इसका स्वाद बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएगा.
आलू पेटीज बनाने के लिए उबले हुए आलू में कुछ मसाले और हरी मिर्च-धनिया मिलाकर फिलिंग तैयार की जाती है. इसके बाद इसे पफ पेस्ट्री शीट में भरकर एयर फ्रायर में पकाया जाता है, जिससे इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा तेल की जरूरत नहीं होती. तो अगर आप भी शाम के चाय के साथ कुछ चटपटा खाना चाहते हैं तो क्रिस्पी आलू पेटीज बना सकते हैं. आइए जानते हैं घर पर क्रिस्पी और मसालेदार आलू पेटीज बनाने का आसान तरीका.
इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)
आलू की फिलिंग के लिए
2 उबले हुए आलू
1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर
1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर
1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर
स्वादानुसार नमक
1 छोटी चम्मच नींबू का रस
1-2 हरी मिर्च, बारीक कटी हुई
2 बड़े चम्मच हरा धनिया, बारीक कटा हुआ
पफ के लिए
पफ पेस्ट्री शीट्स
ब्रश करने के लिए थोड़ा दूध