Aloo Patties Recipe: शाम की भूख के लिए बनाएं क्रिस्पी आलू पेटीज, 10-15 मिनट में होगी तैयार

Aloo Patties Recipe: शाम होते ही अक्सर कुछ चटपटा, कुरकुरा और टेस्टी खाने का मन करता है. ऐसे में कई लोग बाजार से समोसा, कचौरी या पेटीज खरीदकर खा लेते हैं. लेकिन आप घर पर ही कुछ टेस्टी और झटपट तैयार करना चाहते हैं तो आलू पेटीज (पफ) एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इसे बनाने में ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती और इसका स्वाद बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आएगा.

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आलू पेटीज बनाने के लिए उबले हुए आलू में कुछ मसाले और हरी मिर्च-धनिया मिलाकर फिलिंग तैयार की जाती है. इसके बाद इसे पफ पेस्ट्री शीट में भरकर एयर फ्रायर में पकाया जाता है, जिससे इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा तेल की जरूरत नहीं होती. तो अगर आप भी शाम के चाय के साथ कुछ चटपटा खाना चाहते हैं तो क्रिस्पी आलू पेटीज बना सकते हैं. आइए जानते हैं घर पर क्रिस्पी और मसालेदार आलू पेटीज बनाने का आसान तरीका.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

आलू की फिलिंग के लिए

2 उबले हुए आलू

1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर

1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर

1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर

स्वादानुसार नमक

1 छोटी चम्मच नींबू का रस

1-2 हरी मिर्च, बारीक कटी हुई

2 बड़े चम्मच हरा धनिया, बारीक कटा हुआ

पफ के लिए

पफ पेस्ट्री शीट्स

ब्रश करने के लिए थोड़ा दूध

आलू पेटीज घर कैसे बनाएंगे?

सबसे पहले उबले हुए आलू को एक बाउल में अच्छी तरह मैश कर लें. अब इसमें लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और स्वादानुसार नमक डालें. इसके बाद नींबू का रस, बारीक कटी हरी मिर्च और हरा धनिया डालकर सभी चीजों को अच्छी तरह मिला लें. अब पफ पेस्ट्री शीट लें और उस पर तैयार आलू की फिलिंग रखें. शीट को मोड़कर पफ का आकार दें और किनारों को हल्के हाथ से दबाकर अच्छी तरह बंद कर दें. अब तैयार पफ के ऊपर ब्रश की मदद से थोड़ा दूध लगाएं. इससे पफ बेक होने के बाद ऊपर से सुनहरा और चमकदार दिखाई देगा. इसके बाद पफ को एयर फ्रायर में रखें और 180 डिग्री सेल्सियस पर लगभग15 मिनट तक पकाएं. जब पफ ऊपर से सुनहरे और क्रिस्पी हो जाएं तो इन्हें एयर फ्रायर से निकाल लें. गरमा-गरम आलू पफ को चाय या अपनी पसंद की चटनी के साथ सर्व करें. शाम की भूख के लिए यह एक आसान और टेस्टी स्नैक है.

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