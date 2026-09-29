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Delivery Partner Daily Earning: 8 घंटे की शिफ्ट में बंपर कमाई या मोटा खर्च? डिलीवरी पार्टनर्स ने सच्चाई बता दी

डिलीवरी पार्टनर की ज़िंदगी आसान भी नहीं है और ना ही बहुत ज्यादा बंपर कमाई है. कई यूट्यूब वीडियोज़ में और प्लेटफॉर्म्स पर दी गई जानकारी में रोज़ाना की कमाई और सामने आने वाले खर्च, मुश्किलों पर बात की गई है.

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डिलीवरी पार्टनर एक दिन में कितना कमाते हैं? (AI Generated Image)
डिलीवरी पार्टनर एक दिन में कितना कमाते हैं? (AI Generated Image)

स्विगी, जोमैटो, जेप्टो, फ्लिपकार्ट मिनट्स और ब्लिंकिट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर डिलीवरी पार्टनर के तौर पर 8 घंटे काम करने पर मिलने वाले पे-आउट, खर्च और हाथ में बचने वाली कमाई का एक पूरा हिसाब सामने रखा गया है. क्यूंकि ऐसा लगता है कि डिलीवरी पार्टनर का काम आसान है और इस काम से बंपर कमाई होती है.

लेकिन अगर बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचें तो 8 घंटे की शिफ्ट में औसतन 12 से 16 ऑर्डर पूरे किए जा सकते हैं, यानी प्रति घंटे करीब 1.5 से 2 ऑर्डर. क्यूंकि ये ऑर्डर मिलने, ऑर्डर की दूरी और कई चीज़ों पर निर्भर करता है. 

अगर इसे एक पैमाना मानें तो प्रति ऑर्डर कमाई ₹30 से ₹50 तक हो सकती है. वैसे प्लेटफॉर्म की ओर से मिलने वाले इंसेंटिव, पिक आवर्स बोनस और टिप्स जोड़ने के बाद रोज़ाना कमाई का दायरा बढ़ता है, लेकिन पेट्रोल, बाइक मेंटेनेंस और मोबाइल खर्च निकालने के बाद जो नेट कमाई अलग बैठती है. कई यूट्यूब वीडियो और ऑन-फील्ड डिलीवरी पार्टनर्स के अनुभव भी इसी बात को सामने रखते हैं.

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अगर प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन किए गए दावों के हिसाब से देखें तो 14 ऑर्डर × ₹40 = ₹560 (अनुमानित कमाई) की कमाई हो सकती है. इसके अलावा रोज़ाना के इंसेंटिव या पिक आवर्स बोनस ₹100 से ₹150 तक मिल सकता है. टिप्स से ₹20 से ₹40 और जुड़ सकते हैं. इस आधार पर कुल दैनिक कमाई ₹650 से ₹800 प्रति दिन बताई गई है, जबकि मासिक कमाई लगभग ₹18,200 से ₹24,000 कही गई है. 

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कुछ यूट्यूब वीडियोज़ में कई डिलीवरी पार्टनर ने अपने अनुभवों को साझा भी किया है. जैसे एक वीडियो में जेप्टो की 8 घंटे की शिफ्ट का उदाहरण दिया गया है, जहां पिक स्लॉट और बैच ऑर्डर, यानी एक साथ दो ऑर्डर डिलीवरी, पूरे करके करीब ₹615 तक की कमाई दर्ज की गई. जोमैटो के एक डिलीवरी पार्टनर ने लगभग 4 घंटे 50 मिनट काम करके 12 ऑर्डर पूरे किए और ₹524 की दैनिक कमाई की. उनका साप्ताहिक पे-आउट लगभग ₹9,264 तक पहुंचता है. 

ऐसे ही फ्लिपकार्ट मिनट्स और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर प्रति ऑर्डर करीब ₹23 से ₹40 तक मिलने की बात कही गई है. अगर कोई 12 घंटे काम करके 21 ऑर्डर पूरे करता है, तो उसे ₹960 तक मिल सकते हैं, जिसमें करीब ₹200 का पेट्रोल खर्च हो जाता है. 

यहां सिर्फ कमाई को ध्यान में नहीं रखना चाहिए. खर्च के बारे में भी सोचना चाहिए. खर्च के हिस्से में बताया गया है कि 8 घंटे में करीब 60 से 80 किमी बाइक चलने पर, 45-50 किमी प्रति लीटर माइलेज और ₹95-100 प्रति लीटर पेट्रोल मानकर, पेट्रोल पर लगभग ₹150 से ₹200 प्रतिदिन खर्च आता है. 

बाइक मेंटेनेंस, जैसे सर्विसिंग, टायर और इंजन ऑयल, पर ₹30 से ₹40 प्रतिदिन का हिसाब रखा गया है. मोबाइल डेटा और चार्जिंग पर ₹10 प्रतिदिन का खर्च बताया गया है. इस तरह कुल दैनिक खर्च ₹190 से ₹250 प्रति दिन बताया गया है.

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यानी नेट कमाई ₹700 से ₹800 प्रतिदिन और ₹18,200 से ₹20,800 मासिक हो सकती है. वैसे ईवी स्कूटी या रेंटल ईवी इस्तेमाल करने से पेट्रोल का खर्च काफी घट सकता है और इससे शुद्ध आय बढ़ जाती है. दिल्ली-एनसीआर, मुंबई और बैंगलोर जैसे मेट्रो शहरों में, साथ ही शनिवार-रविवार को, ऑर्डर और इंसेंटिव ज्यादा मिलने से कमाई 15% से 20% तक बढ़ सकती है. ये पूरा गणित सिर्फ अनुमानित आंकड़ों, 8 घंटे की शिफ्ट और ऑनलाइन साझा किए गए अनुभवों के आधार पर है, असली कमाई शहर, स्थिति और नियमों के हिसाब से अलग भी हो सकती है. 
 

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