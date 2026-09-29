Masik Career Rashifal 2026: कर्क-कन्या के करियर में बाधा, जानें आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा अक्टूबर

मेष राशि

अक्टूबर में मेष राशि वालों को कार्यक्षेत्र में मेहनत के बावजूद अपेक्षित प्रशंसा या पहचान मिलने में देरी हो सकती है. इसके कारण असंतुष्टि और तनाव की स्थिति बन सकती है. काम में इसका असर पड़ने की भी आशंका है. वरिष्ठों के साथ तालमेल बनाकर चलना जरूरी रहेगा. काम का दबाव अधिक रह सकता है और सहकर्मियों के बीच प्रतिस्पर्धा भी बढ़ सकती है. ऐसे में अपनी जिम्मेदारियों को धैर्य के साथ पूरा करना आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा.

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वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना करियर और कारोबार के लिहाज से मिश्रित परिणाम देने वाला रह सकता है. काम में मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है और किसी महत्वपूर्ण काम को पूरा करने में देरी या अतिरिक्त जिम्मेदारी सामने आ सकती है. नौकरी में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बनाए रखना जरूरी रहेगा. कारोबार करने वालों को नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन किसी भी साझेदारी या बड़े फैसले में जल्दबाजी से बचना होगा.

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए अक्टूबर करियर के लिहाज से सकारात्मक अवसर लेकर आ सकता है. दूसरे भाव में गुरु की स्थिति आपके संचार कौशल को मजबूत करने वाली बताई गई है. इसका फायदा नौकरी और पेशेवर जीवन में मिल सकता है. आप अपने काम के जरिए बेहतर पहचान बनाने में सक्षम हो सकते हैं. व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी समय अनुकूल रह सकता है. एक से अधिक कारोबार में हाथ आजमाने के अवसर मिल सकते हैं और इनमें सफलता मिलने की संभावना बताई गई है.

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कर्क राशि

कर्क राशि वालों के मन में अक्टूबर में नौकरी बदलने का विचार आ सकता है. नौवें भाव में शनि की स्थिति के कारण मौजूदा काम में मन कम लगने की आशंका है. गुरु की लग्न भाव में स्थिति भी करियर के मामले में कुछ चुनौतियां खड़ी कर सकती है. काम का दबाव बढ़ने से तनाव महसूस हो सकता है और नौकरी छोड़ने पर विचार कर सकते हैं. हालांकि गुरु की उच्च अवस्था के कारण परिस्थितियों से बाहर निकलने और स्थिति को संभालने की क्षमता बनी रह सकती है.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों को अक्टूबर में मेहनत के बावजूद काम से पूरी संतुष्टि नहीं मिलने की आशंका है. अपनी अलग पहचान बनाने में भी कठिनाई महसूस हो सकती है. वरिष्ठों से अपेक्षित सराहना न मिलने के कारण निराशा हो सकती है. बारहवें भाव में गुरु की स्थिति करियर में अपेक्षित सफलता मिलने में रुकावट डाल सकती है. व्यापार करने वालों के लिए लाभ के अवसर हाथ से निकल सकते हैं. प्रतिस्पर्धियों से मुकाबला करना चुनौतीपूर्ण रहेगा और कारोबार की गति धीमी पड़ सकती है.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए अक्टूबर करियर के मोर्चे पर कुछ बदलाव लेकर आ सकता है. बारहवें भाव में केतु की मौजूदगी समस्याएं बढ़ा सकती है और नौकरी बदलने की स्थिति बन सकती है. वहीं छठे भाव का राहु आपको मुश्किल परिस्थितियों से मुकाबला करने और उनसे निकलने की प्रेरणा देगा. व्यापार करने वालों को शुरुआत में सफलता और लाभ मिलने में कठिनाई हो सकती है. हालांकि सातवें भाव के स्वामी गुरु का ग्यारहवें भाव में होना कारोबार में सुधार और प्रगति के अवसर बना सकता है. प्रतिस्पर्धियों को कड़ी टक्कर देने की क्षमता भी रहेगी.

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तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए अक्टूबर करियर और कारोबार के लिहाज से कई अवसर लेकर आ सकता है. विदेश से नौकरी के अवसर मिलने की संभावना है. अगर आप अपना कारोबार शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो इस दिशा में कदम बढ़ाने का मौका मिल सकता है. व्यापार में लाभ के साथ एक से अधिक कारोबार या साझेदारी में काम करने के अवसर बन सकते हैं. दसवें भाव में गुरु की स्थिति साझेदारी के कारोबार के लिए अनुकूल बताई गई है.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों को अक्टूबर में करियर से जुड़ी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. वरिष्ठों से पर्याप्त सहयोग या मेहनत के अनुसार पहचान न मिलने की आशंका है. इससे असंतुष्टि और तनाव बढ़ सकता है. कारोबार करने वाले जातकों के लिए भी प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है. लाभ कमाने के रास्ते में अप्रत्याशित परेशानियां आ सकती हैं. प्रतिद्वंद्वियों से कड़ी टक्कर मिलेगी और उन्हें मुकाबला करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. ऐसे में कारोबार से मिलने वाला लाभ औसत रह सकता है.

धनु राशि

धनु राशि वालों पर अक्टूबर में काम का बोझ बढ़ सकता है. चौथे भाव में शनि की स्थिति के कारण तनाव महसूस हो सकता है. वहीं आठवें भाव में गुरु की मौजूदगी करियर में कुछ परेशानियां खड़ी कर सकती है. व्यापार करने वालों को इस महीने ज्यादा लाभ मिलने की संभावना कम है. प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. साझेदारी में कारोबार करने वालों को भी अपेक्षित सफलता न मिलने की स्थिति बन सकती है.

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मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए अक्टूबर में कारोबार का प्रदर्शन सामान्य रह सकता है. गुरु सातवें भाव में होंगे, जिसके कारण व्यापार में न ज्यादा लाभ और न ज्यादा नुकसान की स्थिति बन सकती है. तीसरे भाव में शनि की स्थिति को करियर और कारोबार के लिए सहायक बताया गया है. इससे प्रगति का रास्ता बन सकता है और काम में स्थिरता बनी रह सकती है. हालांकि दूसरे भाव में राहु और आठवें भाव में केतु की मौजूदगी के कारण करियर को लेकर चिंता रह सकती है. मुनाफे में कमी आने की आशंका भी है.

कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों के लिए अक्टूबर में कारोबार के मोर्चे पर प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है. प्रतिद्वंद्वियों से मुकाबला करने के कारण दबाव बढ़ेगा और मानसिक थकान महसूस हो सकती है. मतभेद और टकराव की स्थिति भी परेशान कर सकती है. नौकरी हो या व्यापार, दोनों ही क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से काम करना जरूरी रहेगा. जल्दबाजी से बचकर सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा. काम की सही रणनीति बनाकर चलने पर परिस्थितियों को संभालने में मदद मिल सकती है.

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए अक्टूबर कारोबार के लिहाज से चुनौतीपूर्ण रह सकता है. व्यापारियों को प्रतिद्वंद्वियों की ओर से दबाव का सामना करना पड़ सकता है. इसके कारण कारोबार में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है और नुकसान की आशंका भी बताई गई है. अज्ञात विरोधियों से जुड़ी परेशानियां भी सामने आ सकती हैं, जिन्हें संभालना मुश्किल हो सकता है. साझेदारी में कारोबार करने वाले जातकों को पार्टनर के साथ मतभेद या अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में व्यावसायिक फैसलों में सावधानी जरूरी रहेगी.

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