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अब पुणे में Gen-Z प्रोटेस्ट! सड़कों पर उतरे एग्जाम में गड़बड़ी से खफा सैकड़ों छात्र, जंतर-मंतर जैसा नजारा

MPSC परीक्षा पैटर्न में गड़बड़ियों, सीटों की कटौती को लेकर छात्रों में भारी गुस्सा है. इसे लेकर छात्र जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के सामने खड़े हैं. वह न केवल परीक्षा सही से करवाने की मांग कर रहे हैं बल्कि चेयरमैन के इस्तीफे की भी डिमांड कर रहे हैं. पुणे की सड़कों पर इस वक्त जंतर-मंतर जैसा नजारा दिख रहा है.

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MPSC छात्रों का प्रदर्शन
MPSC छात्रों का प्रदर्शन

महाराष्ट्र में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में बढ़ रही धांधली के चलते जेन जी छात्र सड़कों पर उतर आए हैं. परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर विवाद एक बार फिर तेज हो गया है. परीक्षाओं में कथित घोटालों और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी आज पुणे में बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं. प्रदर्शन में बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्रों के शामिल हैं.

अभ्यर्थी सड़कों पर मार्च निकालकर भर्ती प्रक्रिया में जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं. प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का मुख्य आरोप है कि सरकारी भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और घोटालों ने अभ्यर्थियों के बीच असंतोष पैदा किया है. उन्होंने आगे कहा कि प्रतियोगी परीक्षाएं युवाओं के लिए सरकारी नौकरी हासिल करने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं. ऐसे में परीक्षा से जुड़ी किसी भी तरह की गड़बड़ी का सीधा असर हजारों उम्मीदवारों के भविष्य पर पड़ता है. 

भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग

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अभ्यर्थी MPSC से भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी बनाने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि परीक्षा से जुड़े फैसले, रिजल्ट और भर्ती प्रक्रिया के अलग-अलग चरणों को लेकर उम्मीदवारों को स्पष्ट और विश्वसनीय जानकारी मिलनी चाहिए. इसके साथ ही कथित अनियमितताओं की जांच कर जिम्मेदारी तय करने की मांग भी की जा रही है.

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प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थी MPSC की जवाबदेही को लेकर भी आवाज उठाएंगे. आंदोलनकारियों की ओर से आयोग के अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग किए जाने की बात कही गई है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर भर्ती प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं तो आयोग को अभ्यर्थियों की चिंताओं का जवाब देना चाहिए. 

हजारों छात्रों के जुटने की तैयारी

माना जा रहा है कि प्रदर्शन में महाराष्ट्र के अलग-अलग हिस्सों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के शामिल होने की संभावना है. अभ्यर्थी पुणे की सड़कों पर मार्च निकालकर अपनी मांगों को सरकार और आयोग तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे. छात्रों का कहना है कि सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवा सालों तक दिन-रात मेहनत करते हैं और परीक्षआ की तैयरी करते हैं और छात्रों को क्या मिलता है पेपर लीक, घोटाला, पेपर में गड़बड़ी.

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