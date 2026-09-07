घोड़ों के बालों से बनता है दुनिया का सबसे महंगा गद्दा, 5 करोड़ देकर भी नहीं खरीद पाएंगे

अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे महंगा गद्दा किस चीज से बना हो सकता है, तो शायद आप सोना, चांदी या किसी बेहद महंगे कपड़े का नाम लेंगे. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे महंगे गद्दों में से एक घोड़े की पूंछ के बालों से बनाया जाता है. इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि इससे भारत में कई लोग घर और जमीन तक खरीद सकते हैं. इस खास गद्दे की कीमत करीब 7.3 करोड़ रुपये बताई जाती है.

और पढ़ें

यह गद्दा किसी सिंथेटिक फोम या सामान्य रबर से नहीं बनता. इसे तैयार करने में घोड़े की पूंछ के बालों के साथ कॉटन, ऊन और फ्लैक्स जैसी प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल किया जाता है. यही खास प्रोडक्ट और इसे बनाने की कठिन प्रक्रिया इस गद्दे को बेहद महंगा बनाती है.

13 तरह के गद्दे बनाती है कंपनी

यह खास गद्दा स्वीडन की हैस्टेंस (Hästens) नाम की कंपनी बनाती है. यह कंपनी अपने लग्जरी और हाथ से बनाए जाने वाले बेड और गद्दों के लिए दुनिया भर में जानी जाती है. कंपनी की शुरुआत साल 1852 में पीटर एडॉल्फ जैनसन ने की थी. हैस्टेंस कई तरह के गद्दे तैयार करती है. रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी करीब 13 अलग-अलग प्रकार के गद्दे बनाती है. इन गद्दों को तैयार करने में काफी समय और मेहनत लगती है. खास तरह के गद्दे को बनाने में करीब 25 दिन तक का समय लग सकता है.

Advertisement

इन गद्दों की खासियत सिर्फ इनकी कीमत नहीं है, बल्कि इन्हें बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी है. घोड़े के बालों को गद्दे में एक खास तरीके से लगाया जाता है. माना जाता है कि घोड़े के बालों में प्राकृतिक रूप से हवा के आने-जाने की क्षमता होती है. इससे गद्दे में नमी जमा होने की संभावना कम होती है और सोने के दौरान शरीर को आराम मिलता है.

घोड़े के बाल क्यों होते हैं खास?

घोड़े की पूंछ के बालों को इस तरह इस्तेमाल किया जाता है कि वे गद्दे के अंदर हवा के लिए जगह बनाए रखें. यही वजह है कि ऐसे गद्दों को सामान्य फोम वाले गद्दों से अलग माना जाता है. गद्दे में कॉटन का इस्तेमाल मजबूती और आराम के लिए किया जाता है. वहीं ऊन गर्माहट और आराम देने में मदद करती है. फ्लैक्स जैसी प्राकृतिक सामग्री भी गद्दे की बनावट को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है. कंपनी का दावा है कि इन खास गद्दों की क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि इन पर 25 साल तक की वारंटी भी दी जाती है. हालांकि इतनी महंगी कीमत होने की वजह से ये गद्दे आम लोगों की पहुंच से काफी दूर हैं.

बड़े-बड़े सेलिब्रिटी भी करते हैं इस्तेमाल

हैस्टेंस के गद्दों की लोकप्रियता सिर्फ आम ग्राहकों के बीच ही नहीं है. कई बड़े और अमीर लोग भी इन्हें पसंद करते हैं. रिपोर्ट में हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज और पॉप सिंगर बियॉन्से जैसी हस्तियों का नाम भी लिया गया है, जो इस कंपनी के गद्दों का इस्तेमाल करती हैं. इसके अलावा दुनिया के कई शाही परिवार भी हैस्टेंस के गद्दों को पसंद करते हैं. कंपनी आज 45 से ज्यादा देशों में काम करती है और दुनिया के कई लग्जरी होटलों में भी इसके बेड लगाए गए हैं.

---- समाप्त ----