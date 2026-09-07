scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Budh Gochar 2026: कन्या राशि में बुध हो चुके हैं एक्टिव, 26 सितंबर तक 4 राशियों की होगी चांदी ही चांदी

Budh Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में बुध देवता का गोचर बहुत ही विशेष माना जाता है. आज बुध कन्या राशि में जाएंगे और वहां 26 सितंबर तक बैठे रहेंगे. 26 सितंबर तक कन्या राशि में रहने वाले बुध देवता कई राशियों के लिए लकी साबित होंगे. आइए जानते हैं उन राशियों के बारे में.

Advertisement
X
बुध गोचर 2026 (Photo: ITG)
बुध गोचर 2026 (Photo: ITG)

Budh Gochar 2026: द्रिक पंचांग के अनुसार, 7 सितंबर 2026 यानी आज बुध देव अपनी स्वयं की और उच्च राशि कन्या में प्रवेश कर चुके हैं. वैदिक ज्योतिष में बुध को बुद्धि, व्यापार, तर्कशास्त्र, गणित और वाणी का कारक ग्रह माना जाता है. जब बुध अपनी उच्च राशि में आते हैं, तो भद्र राजयोग का निर्माण करते हैं, जिससे कई राशियों को करियर, धन और बौद्धिक क्षमता के क्षेत्र में विशेष लाभ मिलता है. 26 सितंबर की दोपहर 12 बजकर 40 मिनट तक रहने वाले इस गोचर से मुख्य रूप से इन राशियों को सबसे ज्यादा फायदा होने जा रहा है.

मेष राशि
करियर में सफलता: छठे भाव में बुध का गोचर आपके विरोधियों और प्रतिस्पर्धियों को शांत रखेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छे अवसर मिलेंगे.

प्रभावशाली वाणी: कार्यस्थल पर आपकी बातें और सुझाव लोग ध्यान से सुनेंगे, जिससे आपका मान-सम्मान बढ़ेगा.

सम्बंधित ख़बरें

budh gochar 2026 kanya rashi
कन्या राशि में बुध गोचर, चमकेगी इन 4 राशियों की किस्मत!
aja ekadashi 2026
अजा एकादशी पर बुध का गोचर, कल से इन 4 राशियों का गोल्डन टाइम शुरू
budh nakshatra parivartan 2026
बुध का बड़ा नक्षत्र परिवर्तन! चमकेगी किस्मत!
Budh Nakshatra Parivartan 2026
बुध की बदली चाल, 13 सितंबर तक इन 5 राशियों को लाभ ही लाभ
budh gochar rashifal 2026
आज से 4 राशियों को मिलेगा छप्परफाड़ पैसा! बुध करेगा चमत्कार

वृषभ राशि
आर्थिक लाभ: आपकी राशि के पांचवें भाव में गोचर होने से अचानक धन लाभ के अवसर बन सकते हैं.

करियर व व्यापार: सरकारी या प्रशासनिक कार्यों में सहयोग मिलेगा. यदि आप शेयर बाजार, शिक्षा या रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं, तो आपकी योजनाएं सफल होंगी.

पारिवारिक जीवन: संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकते हैं और घर-परिवार में सुख-समृद्धि बढ़ेगी.

मिथुन राशि
सुख-साधनों में वृद्धि: बुध आपकी राशि के स्वामी हैं. चौथे भाव में गोचर से आपके भौतिक सुख-सुविधाओं और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में तरक्की होगी.

Advertisement

कमाई के नए स्रोत: आय के नए स्रोत बन सकते हैं. नौकरीपेशा जातकों को पदोन्नति या कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं.

पारिवारिक सहयोग: माता पक्ष से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा.

कन्या राशि
आत्मविश्वास में वृद्धि: आपकी अपनी राशि और प्रथम (लग्न) भाव में बुध का आगमन आपके आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता में जबरदस्त निखार लाएगा.

मान-सम्मान और प्रगति: समाज और कार्यस्थल पर आपकी प्रतिभा की सराहना होगी. व्यापार में नए समझौतों और निवेश से बड़ा आर्थिक फायदा मिलने के योग हैं.

कुंभ राशि
अटके काम होंगे पूरे: करियर में लंबे समय से रुके हुए प्रोजेक्ट्स फिर से शुरू होंगे.

बिजनेस और डील: पार्टनरशिप के कामों में बड़ा लाभ हो सकता है और किसी अच्छी डील के मिलने के संकेत हैं. संपत्ति से जुड़े विवाद हल हो सकते हैं.

बुध के शुभ प्रभाव को बढ़ाने के सरल उपाय

- इस अवधि के दौरान भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें दूर्वा अर्पित करें.

- हरा वस्त्र या हरे रंग की चीजों का उपयोग बढ़ाएं या किसी जरूरतमंद को हरी मूंग की दाल का दान करें.

- प्रतिदिन ऊं बुं बुधाय नमः मंत्र का जाप करें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    घोड़ों के बालों से बनता है दुनिया का सबसे महंगा गद्दा, 5 करोड़ देकर भी नहीं खरीद पाएंगे |
    अर्शदीप-समरीन का प्यार अब टैटू में आया नजर, एक ने बनवाया 'SK' तो दूसरे ने 'AS' |
    CDS राजा सुब्रमणि ने गिनाई वॉर फ्रंट की चुनौतियां, 6 मुख्य बिंदुओं के जरिए रखी अपनी बात |
    'पंडाल के पीछे नॉन-वेज, गंदा खाना हमको नहीं पसंद', बंगाल दुर्गा पूजा पर बोले धीरेंद्र शास्त्री |
    नैनीताल के इन गांवों में ‘पानी’ से डर रहे लोग,100 से ज्यादा बीमार और 2 मौतों से मचा हड़कंप |
    नेपाल में तबाही के 13 दिन: 1340 से ज्यादा मौतें, 5000 लापता... आज पूरे देश में राष्ट्रीय शोक |
    आरती सरीन ने बताया कैसे बदली सैन्य सेवाओं में महिलाओं की भूमिका |
    How To Get Rid Of Pigeons: बालकनी और AC को कबूतरों ने बना लिया है अपना घर, फैला रहे गंदगी? करें ये 'देसी जुगाड़', फिर कभी नहीं बनाएंगे घोंसला |
    RSS चीफ मोहन भागवत बोले-कर्मभूमि के प्रति वफादार रहें ब्रिटिश हिंदू |
    बोल्ड हुई कपूर खानदान की लाडली, मोनोकनी में छाया लुक, भीगी जुल्फें झटकाकर दिखाया टशन
    Advertisement