Water Tank Cleaning Tips: भारत में ज्यादातर घरों में छतों पर पानी स्टोर करने के लिए बड़ी टंकी रखी होती है. इसी टंकी से आने वाले पानी का इस्तेमाल नहाने, कपड़े धोने, खाना बनाने और कई बार पीने के लिए भी किया जाता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महीनों तक टंकी की सफाई न होने से इसमें कितनी गंदगी जमा हो सकती है? कई बार टंकी के पानी में मिट्टी, काई, धूल और दूसरे छोटे कण दिखाई देने लगते हैं. ऐसे में कुछ लोग पानी साफ करने के लिए टंकी में फिटकरी डाल देते हैं.

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फिटकरी पानी में मौजूद कुछ बारीक गंदगी और कणों को नीचे बैठाने में तो मदद कर सकते है, लेकिन इससे पानी पूरी तरह साफ नहीं हो जाता. यह पानी में मौजूद सभी बैक्टीरिया, वायरस और दूसरे हानिकारक तत्वों को खत्म नहीं करती. इसलिए सिर्फ फिटकरी के भरोसे रहना ठीक नहीं है.

अगर आप भी चाहते हैं कि घर की पानी की टंकी साफ रहे और उसमें गंदगी जमा न हो, तो इस आर्टिकल में जानिए टंकी का पानी साफ रखने के असरदार तरीके, साथ ही फिटकरी का सही इस्तेमाल कैसे करें.

समय-समय पर टंकी की सफाई जरूर करें

पानी की टंकी साफ रखने का सबसे जरूरी तरीका है उसकी नियमित सफाई. कई घरों में टंकी महीनों तक साफ नहीं होती, जिससे उसके तल में मिट्टी, काई और दूसरी गंदगी जमा होने लगती है. इसलिए टंकी की समय-समय पर जांच और जरूरत के मुताबिक सफाई करवाएं.

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सफाई के दौरान टंकी को खाली करके उसकी अंदरूनी दीवारों और तल को अच्छी तरह साफ करवाएं. इसके बाद साफ पानी से धोकर जरूरत के अनुसार सही तरीके से डिसइंफेक्ट करवाएं.

टंकी का ढक्कन हमेशा बंद रखें

कई बार टंकी की गंदगी का कारण बाहर से आने वाली धूल, पत्तियां, कीड़े-मकोड़े और पक्षी होते हैं. अगर टंकी का ढक्कन खुला रहता है या ठीक से बंद नहीं होता, तो ये चीजें आसानी से पानी में पहुंच सकती हैं. इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि टंकी को हमेशा अच्छी तरह ढककर रखें.

उसके ढक्कन में कोई दरार या खाली जगह हो तो उसे ठीक करवाएं. साथ ही ओवरफ्लो पाइप और दूसरे खुले हिस्सों पर ऐसी जाली लगवाएं, जिससे कीड़े-मकोड़े और बाहरी गंदगी अंदर न जा सकें. जाली की समय-समय पर चेक भी करते रहें.

पाइप और पानी के इनलेट की जांच करें

कई बार टंकी के अंदर पानी साफ होता है, लेकिन पाइपलाइन में लीकेज या गंदगी के कारण पानी गंदा हो सकता है. खासकर अगर पानी की पाइपलाइन नाली, सीवर या गंदे पानी के संपर्क में आ जाए तो संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है.

इसलिए समय-समय पर टंकी में पानी आने वाले पाइप, आउटलेट और कनेक्शन की चेक करते रहना चाहिए. कहीं पाइप टूटा हुआ हो या लीकेज हो तो उसे तुरंत ठीक करवाएं. टंकी के आसपास भी गंदा पानी जमा न होने दें.

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फिटकरी को पानी साफ करने का पूरा उपाय न समझें

कुछ लोग पानी में गंदगी दिखाई देने पर फिटकरी घुमा देते हैं. इससे पानी में मौजूद मिट्टी और कुछ पानी वाले कण एक साथ इकट्ठा होकर नीचे बैठ सकते हैं. इससे पानी देखने में साफ नजर आने लगता है. लेकिन ध्यान रखें कि साफ दिखाई देने वाला पानी जरूरी नहीं कि पीने के लिए सुरक्षित भी हो.

फिटकरी पानी को पूरी तरह कीड़े-मकोड़े साफ नहीं करती. इसलिए इसे पानी को सुरक्षित बनाने का ऑप्शन न समझें. अगर आपको पानी की क्वालिटी खराब लगती है तो तुरंत उसकी जांच करें और जरूरत के अनुसार उसकी सफाई करवाएं.

पीने के पानी को इस्तेमाल से पहले सुरक्षित बनाएं

अगर टंकी के पानी का इस्तेमाल पीने या खाना बनाने के लिए करते हैं, तो उसकी क्वालिटी को लेकर लापरवाही न बरतें. पानी का कलर, टेस्ट या स्मेल बदलने पर उसे नॉर्मल समझकर इस्तेमाल न करें. ऐसे में पानी की जांच करवाना बेहतर है.

अगर पानी में बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं का शक है, तो सही तरीके से उबालना एक प्रभावी उपाय है. पानी को अच्छी तरह उबालकर ठंडा करें और फिर साफ, ढक्कन वाले बर्तन में रखें. पीने के पानी के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तन में हाथ या गंदा मग डालने से भी बचें.

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पानी की टंकी साफ रखने के लिए इन बातों का भी रखें ध्यान

टंकी के आसपास कूड़ा-कचरा जमा न होने दें.

टंकी में मनमाने तरीके से ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन न डालें.

पानी में तेज स्मेल, असामान्य कलर या गंदगी दिखने पर उसकी जांच करवाएं.

टंकी की सफाई के बाद उसे ठीक से धोना और उचित तरीके से कीटाणुरहित करना जरूरी है.

बाढ़, सीवर लीकेज या किसी दूसरी गंदगी के पानी में मिलने की आशंका हो तो सामान्य सफाई को पर्याप्त न समझें.

डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सामान्य जागरूकता और जानकारी के आधार पर बनाया गया है. फिटकरी पानी में मौजूद कुछ कणों को नीचे बैठाने में मदद कर सकती है, लेकिन यह पानी को पीने योग्य बनाने की गारंटी नहीं देती.

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