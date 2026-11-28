2 करोड़ के बजट में बनी हनुमान अंश बॉलीवुड की सबसे सफल फिल्म रही. इसने बॉक्स ऑफिस पर ऐसी कमाई की है, जिसकी शायद ही किसी ने उम्मीद की होगी. दुनियाभर में 453 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया गया. फिल्म की इस सफलता के बाद जहां हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है, वहीं इसके प्रोड्यूसर्स के बीच अनबन की खबरें भी सामने आई हैं.

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अब फिल्म में लीड रोल निभाने वाले एक्टर शोभिनव सत्य ने इन खबरों पर अपनी बात रखी है. उन्होंने साफ कहा है कि उनकी टीम के लिए पैसा कभी भी सबसे जरूरी चीज नहीं रहा और आगे भी नहीं रहेगा.

फिल्म की सफलता के बाद फीस बढ़ने पर क्या बोले एक्टर?

स्क्रीन को दिए इंटरव्यू में शोभिनव सत्य ने अपनी पॉपुलैरिटी पर बात की. एक्टर ने कह- फिल्म अभी भी सिनेमाघरों में चल रही है. पैसों से जुड़ी ये बातें मेरी समझ से बाहर हैं. मैं प्रोड्यूसर्स के बीच होने वाली बातचीत का हिस्सा नहीं हूं. डायरेक्टर अपना काम कर रहे हैं और एक एक्टर के तौर पर मैंने अपना काम किया है. फिलहाल मैं फिल्म के प्रमोशन में बिजी हूं.

'आगे क्या होगा और क्या नहीं, इसका फैसला प्रोड्यूसर्स को करना है. वो जो भी फैसला लेंगे, मैं उनके साथ हूं. इस फिल्म ने हमें पहले ही बहुत कुछ दिया है और हमारी जिंदगी अच्छी तरह बदल दी है. पैसा कभी हमारा मकसद नहीं था और आगे भी नहीं होगा. फिलहाल मुझे अपनी फीस को लेकर कोई जानकारी नहीं है.'

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प्रोड्यूसर्स के बीच क्यों हुई अनबन?

फिल्म की सफलता के बाद इसके प्रोड्यूसर्स के बीच मतभेद की खबरें सामने आई थीं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म के प्रमोशन, पब्लिसिटी और बॉक्स ऑफिस पर मिल रही सफलता के दौरान किसे कितना क्रेडिट मिल रहा है, इन बातों को लेकर टीम में परेशानी हुई थी. फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान प्रोजेक्ट से जुड़ीं प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर प्रमोशन का एक बड़ा चेहरा बन गई थीं.

इसके बाद हनुमान अंश के प्रोड्यूसर्स स्वंभु मीडिया नेटवर्क की तरफ से एक ऑफिशियल बयान जारी किया गया. इसमें डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी और प्रोड्यूसर नम्रता सिंह को फिल्म के पब्लिक रिलेशन, मार्केटिंग, अवॉर्ड्स और पार्टनरशिप से जुड़े कामों की जिम्मेदारी दी गई. हालांकि, बयान में ये भी साफ किया गया कि फिल्म के राइट्स चारों प्रोड्यूसर्स नम्रता सिंह, विशाल चतुर्वेदी, रागिनी सोना और अनुप्रिया नागर के पास संयुक्त रूप से हैं. फिल्म के राइट्स और पब्लिसिटी से जुड़े बड़े फैसलों के लिए चारों की मंजूरी जरूरी होगी.

इस पूरे मामले पर शोभिनव ने बताया कि फिल्म की टीम ने दो लोगों को जिम्मेदारी देने का फैसला क्यों किया. उन्होंने कहा- हमारी फिल्म धार्मिक और आध्यात्मिक विषय पर बनी है. इससे दर्शकों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं. इसलिए हमने दो लोगों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है. जब बहुत सारे लोग अपनी-अपनी राय देने लगते हैं, तो छोटी सी बात भी बड़ा विवाद बन सकती है.

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'ऐसे में जरूरी है कि एक ऐसी जगह हो, जहां से सभी चीजें जुड़ी रहें और पूरी टीम एक ही दिशा में काम करे. डायरेक्टर की अपनी सोच होती है और हमें उसी के साथ चलना चाहिए. फिल्म छोटे बजट में बनी थी, लेकिन इसकी सफलता उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ी हो गई. ऐसे में लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए टीम का एक साथ रहना जरूरी है. डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी और नम्रता सिंह टीम की जिम्मेदारी संभालने वाले दो लीडर हैं.'

बात करें फिल्म हनुमान अंश की, तो थिएटरों में सक्सेसफुल चलने के बाद अब ये ओटीटी पर आ चुकी है. 27 नवंबर को ये सोनी लिव पर हिंदी में उपलब्ध हुई. अब 29 नवंबर से इसे नेटफ्लिक्स पर अन्य भाषाओं में भी देखा जा सकेगा.

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