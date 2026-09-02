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झगड़ा खत्म हुआ ही था कि बच्चा जोर से चिल्लाया, पढ़िए Viral चुटकुले और मजे लीजिए!

जिंदगी की व्यस्तता के बीच अगर मुस्कुराने का मौका मिल जाए तो दिन बन जाता है. ऐसे में मजेदार जोक्स न सिर्फ हंसाते हैं, बल्कि मन को भी सुकून और ताजगी का एहसास कराते हैं. हम आपके लिए लेकर आए हैं जोक्स का खजाना, जिन्हें पढ़कर आपको आ जाएगी हंसी.

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वायरल जोक्स
वायरल जोक्स

>बॉयफ्रेंड- तुम्हारे घर वाले शादी के लिए इतनी आसानी से कैसे मान गए.
गर्लफ्रेंड- कुछ नहीं बस एक प्रश्न का जवाब दिया तुरंत मान गए.
बॉयफ्रेंड- ऐसा क्या पूछा घर वालों ने?
गर्लफ्रेंड- पूछा की लड़का क्या कर रहा है?
मैंने कहा पेट में लात मार रहा है.
बस मान गए...!!

 

>बाप बेटे ने मिलकर बड़ी मुश्किल से,
सास बहु का झगड़ा शांत किया.
तभी बच्चे ने नानी को आते देखा और चिलाया,
तीसरी लहर आ गई..!!

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>शिक्षक- सबसे ज्यादा नकल कहां पर होती है?
छात्र- व्हाट्सएप पर सर.
शिक्षक- शाबाश... 100 में से 100 नंबर!!!

 

ऐसे ही मजेदार चुटकुले पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.

 

>गोलू- यार मेरे पापा दिन प्रति दिन,
KBC के अमिताभ बच्चन बनते जा रहे हैं.
मोलू- वह कैसे?
गोलू- उनसे जब भी पैसे मांगो कहते हैं,
क्या करोगे इतनी धनराशि का?

 

>राजू- तेरा इतिहास का पेपर कैसा हुआ?
वीरू- बहुत बुरा, सारे सवाल मेरे जन्म से पहले के पूछे थे.

 

>कल्लू- मम्मी एडमिशन फॉर्म में आईडेंटिफिकेशन मार्क क्या लिखूं?
मम्मी- हाथ में मोबाइल लिख दे.

 

>पिता- बेटा 5 के बाद क्या आता है?
बेटा- 6 और 7 पापा.
पिता- शाबाश बेटा, बहुत इंटेलीजेंट है,
अच्छा 6, 7 के बाद?
बेटा- 8, 9, 10
पिता- और उसके बाद?
बेटा- गुलाम, बेगम और बादशाह.
पिता हैरान!!!
 

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(डिस्क्लेमरः इस सेक्शन के लिए चुटकुले वॉट्सऐप व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर हो रहे पॉपुलर कंटेंट से लिए गए हैं. इनका मकसद सिर्फ लोगों को थोड़ा गुदगुदाना है. किसी जाति, धर्म, मत, नस्ल, रंग या लिंग के आधार पर किसी का उपहास उड़ाना, उसे नीचा दिखाना या उसपर टीका-टिप्पणी करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है.)

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