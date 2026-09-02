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Homemade Room Freshener: बड़े काम की है दालचीनी, जायफल मिलाकर बनाएं 100% नेचुरल रूम फ्रेशनर, महक उठेगा घर का कोना-कोना

मॉनसून में कपड़ों की सीलन और हवा की नमी के कारण घर में अजीब सी बदबू आने लगती है. बाजार के केमिकल वाले प्रोडक्ट्स से बचने के लिए आप रसोई में मौजूद दो मसालों को पानी में उबालकर 100% नेचुरल रूम फ्रेशनर बना सकते हैं. यह नुस्खा घर को तुरंत ताजगी और आरामदायक माहौल देता है. आइए आपको इसे बनाने का तरीका बताते हैं.

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दालचीनी की खुशबू घर को महका देती है. (PHOTO:AI)
दालचीनी की खुशबू घर को महका देती है. (PHOTO:AI)

Homemade Room Freshener: बारिश के दिनों में कपड़े जल्दी सूखते नहीं है और इस वजह से घर में से अलग-सी स्मेल आने लगती है. हालांकि अगर मॉनसून में भी घर में कदम रखते ही अगर हल्की-सी खुशबू महसूस हो तो पूरा माहौल ही बदल जाता है. अच्छी खुशबू न सिर्फ घर को फ्रेश महसूस कराती है, बल्कि मन को भी सुकून देती है. यही वजह है कि लोग घर को महकाने के लिए रूम फ्रेशनर, सेंटेड कैंडल और प्लग-इन एयर फ्रेशनर का इस्तेमाल करते हैं. मगर बाजार में मिलने वाले केमिकल प्रोडक्ट्स हमारी सेहत के लिए सही नहीं होते हैं. 

अगर आप केमिकल वाले प्रोडक्ट्स से बचना चाहते हैं, तो आप घर पर ही रूम फ्रेशनर बना सकते हैं, जिसे बनाने  का आसान तरीका आपकी रसोई में ही मौजूद है.  रसोई में  मौजूद कुछ चीजें रूम फ्रेशनर बनाने में इस्तेमाल होती है और इससे आप केमिकल फ्री रूम फ्रेशनर तैयार कर सकते हैं. आपको इसके लिए सिर्फ दालचीनी और जायफल की जरूरत होगी. इन दोनों मसालों की प्राकृतिक खुशबू गर्म, मीठी और काफी खुशबूदार होती है.

क्यों खास है दालचीनी-जायफल का कॉम्बिनेशन?

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दरअसल, दालचीनी और जायफल दोनों में प्राकृतिक खुशबू वाले कंपाउंड पाए जाते हैं. दालचीनी में मौजूद सिनामाल्डिहाइड और जायफल में पाया जाने वाला मिरिस्टिसिन गर्म पानी और भाप के साथ वातावरण में खुशबू फैलाने में मदद करते हैं.

इसी वजह से इन दोनों मसालों को पानी में उबालने पर घर में एक गर्म और मसालेदार खुशबू फैलती है. यह खुशबू घर को आरामदायक और कोजी माहौल देने में मदद कर सकती है.

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घर को महकाने का आसान तरीका

इसके लिए एक छोटे बर्तन में पर्याप्त पानी लें. इसमें 1 से 2 दालचीनी की स्टिक डालें और थोड़ा-सा ताजा कद्दूकस किया हुआ जायफल मिलाएं. अब पानी को उबालें. जब पानी उबलने लगे तो फ्लेम को स्लो कर दें और इसे कुछ देर तक हल्का-हल्का सिमर होने दें. 

क्योंकि इसी दौरान निकलने वाली भाप मसालों की खुशबू को कमरे में फैलाती है. आमतौर पर इसकी खुशबू करीब 30 मिनट से 1 घंटे तक महसूस की जा सकती है, हालांकि यह पानी की मात्रा और उबाल की तीव्रता पर निर्भर करता है.

किचन की बदबू भी हो सकती है कम

खाना बनाने के बाद किचन में रह जाने वाली तेज बदबू या लंबे समय से बंद कमरे की बासी महक को कम करने के लिए भी यह तरीका आजमाया जा सकता है. दालचीनी और जायफल की तेज, मीठी-मसालेदार खुशबू दूसरी सभी स्मेल को काफी हद तक ढक देती है. यह तरीका खासकर उन दिनों काम आ सकता है जब मौसम की वजह से घर की खिड़कियां को लंबे समय तक नहीं खोला जाता है.

इन बातों का रखें ध्यान 

इस पानी को बिना निगरानी के गैस पर न छोड़ें. पानी सूखने न दें और खुशबू बहुत तेज लगे तो इसे तुरंत बंद कर दें. यह तरीका घर को खुशबूदार बनाने के लिए है, हवा को साफ करने का ऑप्शन नहीं. कमरे में ताजी हवा का वेंटिलेशन बनाए रखना भी जरूरी है.

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