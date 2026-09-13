How to Set Rental Kitchen: फैले हुए डिब्बे और बर्तनों से हैं परेशान? अपनाएं ये 5 धांसू जुगाड़, किराए का छोटा किचन भी लगेगा बड़ा

किराए के घर का किचन अक्सर छोटा होता है और उसमें स्टोरेज के लिए पर्याप्त अलमारियां या केबिनेट्स नहीं बने होते. ऐसे में मसाले के डिब्बे, बर्तन और रसोई का बाकी सामान काउंटरटॉप (स्लैब) पर बिखर जाता है जिससे खाना पकाने में काफी परेशानी होती है.

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वहीं, किराए का मकान होने के कारण आप दीवारों में ड्रिल करके मनचाहे रैक या शेल्फ भी नहीं लगवा सकते. लेकिन कुछ स्मार्ट, बजट-फ्रेंडली और नॉन-डैमेजिंग (बिना नुकसान पहुंचाए) किचन ऑर्गनाइजेशन ट्रिक्स अपनाकर आप अपने छोटे से किचन में ढेर सारा एक्स्ट्रा स्पेस बना सकते हैं और उसे एकदम साफ व व्यवस्थित रख सकते हैं.

छोटे किराए के किचन में स्पेस बढ़ाने की आसान ट्रिक्स

वर्टिकल काउंटरटॉप स्टैंड्स का इस्तेमाल: काउंटरटॉप पर जगह बचाने के लिए 2 या 3 टीयर वाले मिनी कॉर्नर रैक या मसाला स्टैंड्स का इस्तेमाल करें. इससे एक ही डिब्बे की जगह में तीन-चार डिब्बे ऊपर-नीचे आराम से आ जाते हैं.

एडहेसिव/मैग्नेटिक हुक्स का इस्तेमाल: बिना दीवार में छेद किए स्पैचुला, छलनी, कलछी, पैन और एप्रन लटकाने के लिए भारी वजन उठाने वाले एडहेसिव हुक्स का इस्तेमाल करें. इन्हें टाइल्स पर आसानी से चिपकाया जा सकता है और मकान खाली करते समय बिना निशान के निकाला जा सकता है.

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ओवर-द-डोर रैक: अगर किचन के केबिनेट्स के दरवाजे हैं तो उनके अंदरूनी हिस्से पर ओवर-द-डोर हैंगिंग रैक लगाएं. इसमें आप एल्युमिनियम फॉयल, नैपकिन, डिशवॉश जेल या चॉपिंग बोर्ड आसानी से रख सकते हैं.

अंडर-शेल्फ बास्केट: अलमारी के अंदर दो शेल्फ के बीच खाली बची जगह का इस्तेमाल करने के लिए हैंगिंग मेटल बास्केट्स का इस्तेमाल करें. ये बास्केट बिना किसी स्क्रू के शेल्फ पर फिट हो जाती हैं और इनमें कप, प्लेट या छोटे डिब्बे रखे जा सकते हैं.

मैग्नेटिक स्ट्रिप और रोलिंग ट्रॉली: चाकू और मसालों के छोटे जार लटकाने के लिए फ्रिज के साइड में चिपकने वाली मैग्नेटिक होल्डर स्ट्रिप का इस्तेमाल करें. इसके अलावा, एक पतली पहिए वाली रोलिंग ट्रॉली लें, जो फ्रिज और दीवार के बीच के पतले गैप में आसानी से स्लाइड हो जाती है.

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