scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Hartalika Teej 2026: कल या परसों कब है हरतालिका तीज, जानें सही तारीख और शुभ मुहूर्त

Hartalika Teej 2026 की तारीख को लेकर कन्फ्यूजन दूर करें. जानें हरतालिका तीज कब है, व्रत की सही तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त और इस दिन पड़ रहे खास संयोग की पूरी जानकारी.

Advertisement
X
जानें हरतालिका तीज कब है, व्रत की सही तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त. (Photo: ITG)
जानें हरतालिका तीज कब है, व्रत की सही तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त. (Photo: ITG)

Hartalika Teej 2026: हरतालिका तीज को लेकर इस बार तारीख को लेकर काफी असमंजस है. कुछ जगहों पर 13 सितंबर तो कुछ पंचांगों में 14 सितंबर को तीज बताई जा रही है. इसकी वजह तृतीया तिथि का समय है. पंचांग के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 13 सितंबर की सुबह शुरू होकर 14 सितंबर की सुबह समाप्त होगी. उदया तिथि के नियम के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत 14 सितंबर 2026, सोमवार को रखा जाएगा. खास बात यह है कि इसी दिन गणेश चतुर्थी भी मनाई जाएगी. 

14 सितंबर को ही क्यों है हरतालिका तीज?

हरतालिका तीज भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है. 2026 में तृतीया तिथि 13 सितंबर की सुबह करीब 7:08 बजे शुरू होकर 14 सितंबर की सुबह करीब 7:06 बजे तक रहेगी. व्रत और त्योहार की तारीख तय करने में उदया तिथि का विशेष महत्व होता है. इसी आधार पर इस साल हरतालिका तीज 14 सितंबर को मनाई जाएगी. 

सम्बंधित ख़बरें

Hartalika Teej 2026
14 सितंबर को तीज-गणेश चतुर्थी साथ, जानें दोनों व्रत और पूजा का मुहूर्त
Hartalika Teej Monday
हरतालिका तीज पर 3 साल बाद बना दुर्लभ संयोग!
Hartalika Teej 2026
2 दिन बाद हरतालिका तीज, नोट कर लें शुभ मुहूर्त और व्रत कथा
Hartalika Teej 2026
हरतालिका तीज से शुरू इन 3 राशियों के अच्छे दिन, एकसाथ बनेंगे 4 शुभ योग
14 सितंबर को हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी, लेकिन...

हरतालिका तीज का पूजा मुहूर्त

14 सितंबर को हरतालिका तीज की पूजा के लिए सुबह का समय शुभ माना गया है. पंचांग के अनुसार पूजा का मुख्य मुहूर्त सुबह 6:05 बजे से 7:06 बजे तक रहेगा. हालांकि, अलग-अलग शहरों में सूर्योदय के समय में अंतर होने के कारण मुहूर्त में थोड़ा बदलाव हो सकता है. 

इस बार गणेश चतुर्थी भी इसी दिन

Advertisement

2026 में हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी का पर्व एक ही दिन पड़ रहा है. गणेश चतुर्थी की चतुर्थी तिथि 14 सितंबर की सुबह करीब 7:06 बजे शुरू होकर 15 सितंबर की सुबह तक रहेगी. चूंकि गणेश पूजा के लिए मध्याह्न काल में चतुर्थी तिथि का होना महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए गणेश चतुर्थी 14 सितंबर को ही मनाई जाएगी. 

दिल्ली के लिए गणेश पूजा का शुभ समय सुबह 11:02 बजे से दोपहर 1:31 बजे तक बताया गया है. दूसरे शहरों में स्थानीय पंचांग के अनुसार समय अलग हो सकता है. 

हरतालिका तीज पर क्यों रखा जाता है व्रत?

धार्मिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था. इसी से हरतालिका तीज के व्रत की परंपरा जुड़ी मानी जाती है. विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र, सुखी दांपत्य जीवन और परिवार की खुशहाली की कामना से यह व्रत रखती हैं. वहीं अविवाहित लड़कियां मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं. 

कैसे करें हरतालिका तीज की पूजा?

हरतालिका तीज के दिन सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है. इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है. कई जगहों पर मिट्टी या बालू से शिव-पार्वती की प्रतिमा बनाकर पूजन करने की परंपरा है. 

Advertisement

पूजा में माता पार्वती को सुहाग की सामग्री, फूल और फल अर्पित किए जाते हैं. भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा और अन्य पूजन सामग्री चढ़ाई जाती है. इसके बाद हरतालिका तीज की कथा सुनी या पढ़ी जाती है और आरती की जाती है. 

क्या हरतालिका तीज का व्रत निर्जला होता है?

हरतालिका तीज का व्रत कई महिलाएं निर्जला रखती हैं, यानी पूरे दिन अन्न और जल का सेवन नहीं करतीं. हालांकि व्रत रखने की परंपरा परिवार और क्षेत्र के अनुसार अलग हो सकती है. स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर कठोर निर्जला व्रत रखने से बचना चाहिए और अपनी स्थिति के अनुसार निर्णय लेना चाहिए. 

इस बार क्यों खास है 14 सितंबर?

14 सितंबर 2026 को एक ही दिन हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी होने से यह दिन धार्मिक रूप से खास हो गया है. सुबह तीज की पूजा और इसके बाद मध्याह्न में गणेश पूजा की जा सकती है. दोनों पर्वों के पूजा समय अलग होने के कारण श्रद्धालु अपनी पारिवारिक परंपरा और स्थानीय पंचांग के अनुसार दोनों पर्वों की पूजा कर सकते हैं. 

ध्यान रखें कि पूजा के समय में स्थान के अनुसार कुछ मिनटों का अंतर संभव है. इसलिए अंतिम रूप से अपने शहर के पंचांग में दिए गए मुहूर्त को देखना उचित रहेगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    9/11 से पहले ओसामा बिन लादेन की हिट लिस्ट में था भारत, CIA का बड़ा खुलासा |
    Puran Poli Recipe: नाश्ते में पराठे-चीले की जगह बनाएं महाराष्ट्रीयन पूरन पोली, इस ट्रिक से बनेगी सॉफ्ट और टेस्टी |
    18 बार प्रेग्नेंट हुई महिला, डॉक्टर भी हैरान, महिला ने बताई अपनी अजीब कहानी |
    फ्लाइट में ऑक्सीजन मास्क गिरते ही कितनी देर मिलती है सांस? जानिए सच |
    उत्तराखंड और बिहार में मेडिकल छात्रों की मौज, 25 हजार से 1.12 लाख रुपये तक मिलेगा स्टाइपेंड   |
    राजस्थान के अलवर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पलटी, एक की मौत |
    बिहार: प्रेमिका से मिलने पहुंचा युवक, लोगों ने पकड़ा तो मंदिर में करा दी शादी |
    इंडोनेशिया के जावा सागर में जहाज लापता, 243 यात्रियों का नहीं मिल रहा सुराग |
    BRICS का दूसरा दिन आज, कूटनीति और ग्लोबल मुद्दों पर मंथन |
    80s Trend: सिर्फ गाड़ियां नहीं, एक पूरा दौर थीं! याद आईं वो कार-बाइक्स जिन्होंने बदला हिंदुस्तान
    Advertisement