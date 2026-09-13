9/11 से पहले ओसामा बिन लादेन की हिट लिस्ट में था भारत, CIA का बड़ा खुलासा

अल-कायदा का संस्थापक ओसामा बिन लादेन 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए आतंकी हमलों से कई साल पहले भारत में हमले करने पर विचार कर रहा था. 1998 की एक अवर्गीकृत CIA खुफिया रिपोर्ट से यह जानकारी सामने आई है. यह खुलासा 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमलों की 25वीं बरसी के मौके पर अनक्लासिफाइड CIA राष्ट्रपति ब्रीफिंग सामग्री के बड़े पैमाने पर जारी किए जाने का हिस्सा है.

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CIA ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों बिल क्लिंटन और जॉर्ज डब्ल्यू बुश के लिए तैयार की गई दर्जनों खुफिया ब्रीफिंग से संबंधित 100 से अधिक पन्नों की सामग्री जारी की है. 28 अगस्त 1998 की एक प्रेसिडेंशियल डेली ब्रीफ का शीर्षक 'Bin Laden terrorist network still a threat' था. इसमें भारत को उन कई देशों में शामिल किया गया था, जहां ओसामा बिन लादेन हमले करने का इरादा रखता था

ब्रीफ में कहा गया था, 'बिन लादेन मिस्र, अरब प्रायद्वीप, खास तौर पर कुवैत, सऊदी अरब और यमन, भारत, पाकिस्तान, युगांडा और संभवतः नाइजीरिया में हमले करने का इरादा रखता है.' दस्तावेज में भारत में किसी खास लक्ष्य, हमले की संभावित तारीख या किसी ऑपरेशनल प्लान का विवरण नहीं दिया गया है. खुफिया जानकारी के स्रोत को भी हटा दिया गया है.

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अमेरिका और ब्रिटेन था निशाना

इसमें यह भी कहा गया था कि ओसामा बिन लादेन कम से कम 60 देशों में मौजूद लोगों और सहयोगी समूहों के नेटवर्क की मदद से हमले कर सकता था. ब्रीफ में कहा गया था कि ओसामा बिन लादेन अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ आगे के हमलों के विकल्प तलाश रहा था, हालांकि उसने किसी खास लक्ष्य या समय का संकेत नहीं दिया था. आकलन में यह भी बताया गया कि अमेरिकी अधिकारियों ने तिराना और संभवतः बाकू में हमलों की तैयारी कर रहे ओसामा बिन लादेन के गुर्गों की गिरफ्तारी में मदद की थी.

CIA ने कहा था कि उत्तरी अमेरिका, यूरोप और पूर्वी एशिया में ओसामा बिन लादेन के स्थापित ढांचे से इन रिपोर्टों को विश्वसनीयता मिलती थी कि वह इन क्षेत्रों में अमेरिकी हितों को निशाना बना सकता था. CIA की ब्रीफ में कहा गया था कि अफगानिस्तान में स्थित ओसामा बिन लादेन और अन्य आतंकी नेता अमेरिकी मिसाइल हमलों में बच गए थे और उनका संचार नेटवर्क बरकरार रहा था. कुछ शिविरों में प्रशिक्षण फिर से शुरू हो गया था, जबकि अन्य शिविरों को स्थानांतरित किया जा रहा था.

यह ब्रीफ अगस्त 1998 में अफगानिस्तान और सूडान में संदिग्ध अल-कायदा ठिकानों पर अमेरिका की ओर से किए गए मिसाइल हमलों के कुछ समय बाद सामने आई थी. ये हमले केन्या और तंजानिया में दो अमेरिकी दूतावासों पर हुए बम धमाकों के बाद किए गए थे.

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9/11 हमलों में करीब 3,000 लोगों की मौत

CIA के दस्तावेज सामने आने के तीन साल बाद, 11 सितंबर 2001 को अल-कायदा के 19 आतंकियों ने अमेरिका में चार यात्री विमानों का अपहरण कर लिया. दो विमान न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की ट्विन टावर्स से टकराए, जिससे दोनों गगनचुंबी इमारतें ढह गईं. तीसरा विमान वर्जीनिया के अर्लिंग्टन में पेंटागन से टकराया. चौथा विमान, यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93, यात्रियों द्वारा अपहरणकर्ताओं का मुकाबला किए जाने के बाद पेंसिल्वेनिया के एक मैदान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. माना जाता है कि इसका लक्ष्य वॉशिंगटन में कोई प्रमुख स्थान था, संभवतः व्हाइट हाउस या अमेरिकी कैपिटल.

इन हमलों में 19 अपहरणकर्ताओं समेत करीब 3,000 लोग मारे गए. 9/11 के हमलों के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया, जहां तालिबान ने ओसामा बिन लादेन और अल-कायदा के अन्य नेताओं को काम करने की अनुमति दी थी. ओसामा बिन लादेन की 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद में एक परिसर पर अमेरिकी हेलीकॉप्टर हमले में मौत हो गई थी. यह स्थान इस्लामाबाद से करीब 60 किलोमीटर दूर था. उसकी मौत के साथ 9/11 हमलों के मास्टरमाइंड की करीब एक दशक से चली आ रही तलाश खत्म हुई.

किसी टागरेट का मेंशन नहीं

नए जारी किए गए CIA दस्तावेज 9/11 से तीन साल से अधिक समय पहले ओसामा बिन लादेन के नेटवर्क के पैमाने और पहुंच की जानकारी देते हैं. इसमें भारत का उल्लेख दिखाता है कि 1998 की शुरुआत में ही भारत को संभावित हमलों के लिए विचार किए जाने वाले देशों में शामिल किया गया था. हालांकि, दस्तावेज में भारत में किसी विशेष साजिश या लक्ष्य का कोई सबूत नहीं है.



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