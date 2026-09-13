Puran Poli Recipe: नाश्ते में पराठे-चीले की जगह बनाएं महाराष्ट्रीयन पूरन पोली, इस ट्रिक से बनेगी सॉफ्ट और टेस्टी

Puran Poli Recipe: रोज-रोज एक जैसी रोटी खाकर अगर आप भी बोर हो गए हैं और कुछ अलग व टेस्टी ट्राई करना चाहते हैं तो इस बार घर पर पूरन पोली बनाकर देखें. यह एक तरह की मीठी रोटी है, जिसे चने की दाल और मीठी स्टफिंग से तैयार किया जाता है. पूरन पोली बाहर से हल्की नरम और अंदर से मीठी स्टफिंग की वजह से काफी टेस्टी लगती है. इसे खासतौर पर त्योहारों और खास मौकों पर बनाया जाता है लेकिन आप चाहें तो इसे कभी भी घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं. गरमा गरम पूरन पोली घी के साथ खाने में काफी टेस्टी लगती है. इसके अलावा, इसे आप कढ़ी या सब्जी के साथ भी खा सकते हैं. तो आइए जानते हैं घर पर सॉफ्ट और टेस्टी पूरन पोली बनाने का आसान तरीका.

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पूरन पोली बनाने के लिए क्या चाहिए?

पूरन की स्टफिंग के लिए

1 कप धुली हुई चना दाल

3 कप पानी

1 कप चीनी

1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर

थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ जायफल

आटा तैयार करने के लिए

2 कप गेहूं का आटा या मैदा

1 छोटी चम्मच नमक

2 बड़े चम्मच घी

पानी जरूरत के अनुसार

कैसे बनाएं पूरन पोली?

सबसे पहले चने की दाल को अच्छी तरह धो लें. इसे प्रेशर कुकर में डालकर 3 कप पानी मिलाएं और करीब 3 से 4 सीटी आने तक पकाएं. दाल पकने के बाद उसका अतिरिक्त पानी निकाल लें और दाल को हल्का दरदरा मैश कर लें. अब मैश की हुई दाल को वापस कुकर या कड़ाही में डालें और इसमें चीनी मिलाएं. गैस धीमी रखें और दाल-चीनी के मिश्रण को लगातार चलाते हुए पकाएं. जब मिश्रण थोड़ा गाढ़ा होने लगे तो इसमें इलायची पाउडर और कद्दूकस किया हुआ जायफल डालकर अच्छी तरह मिला लें. इसे तब तक पकाएं, जब तक मिश्रण अच्छी तरह सूखकर गाढ़ा न हो जाए. इसके बाद पूरन के मिश्रण को ठंडा होने दें. अब आटा तैयार करें. इसके लिए एक बाउल में आटा या मैदा लें. इसमें नमक और घी डालकर अच्छी तरह मिला लें. अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें. आटे को गीले कपड़े या प्लास्टिक शीट से ढककर लगभग 30 मिनट के लिए रख दें. आटा तैयार होने के बाद इसकी छोटी-छोटी लोइयां बना लें. एक लोई को हल्का बेलकर इसके बीच में तैयार पूरन की स्टफिंग रखें. किनारों को बंद करके इसे फिर से हल्के हाथों से गोल आकार में बेल लें. अब तवा गर्म करें और उस पर पूरन पोली डालें. दोनों तरफ थोड़ा-थोड़ा घी लगाकर इसे मध्यम आंच पर अच्छी तरह सेंक लें. जब पूरन पोली दोनों तरफ से हल्की सुनहरी हो जाए तो इसे तवे से उतार लें. गरमागरम पूरन पोली के ऊपर थोड़ा घी डालकर सर्व करें. इसे आप अपनी पसंद के अनुसार कढ़ी, सब्जी या दूध के साथ भी खा सकते हैं.

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