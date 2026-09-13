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मलेशियाई PM अनवर इब्राहिम से मिले राहुल और प्रियंका गांधी, नाश्ते पर हुई चर्चा

BRICS शिखर सम्मेलन से इतर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो’ सेरी अनवर बिन इब्राहिम से नई दिल्ली में नाश्ते पर मुलाकात की.

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राहुल गांधी ने मलेशिया के पीएम से की मुलाकात.(Photo- ITG)
राहुल गांधी ने मलेशिया के पीएम से की मुलाकात.(Photo- ITG)

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने नई दिल्ली में मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो’ सेरी अनवर बिन इब्राहिम से मुलाकात की. दोनों नेताओं ने मलेशियाई प्रधानमंत्री के साथ नाश्ते पर बैठक की.इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री के बीच BRICS से इतर द्विपक्षीय बैठक हुई थी. इस बैठक में दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई थी.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भारत और मलेशिया के संबंध सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, स्वच्छ ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और प्रतिभा की आवाजाही जैसे नए और महत्वाकांक्षी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं. उन्होंने कहा था कि दोनों देशों के बीच बढ़ता रक्षा सहयोग, द्विपक्षीय निवेश और लोगों के बीच मजबूत होते संबंध भारत-मलेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी में नई गति को दर्शाते हैं. मोदी ने कहा था कि भारत और मलेशिया इस संबंध की पूरी क्षमता को हासिल करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे.

मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की तारीफ की. द्विपक्षीय बैठक की शुरुआत में अनवर इब्राहिम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बेहद लोकप्रिय हैं. उन्होंने कहा, 'पीएम मोदी बहुत लोकप्रिय हैं. देखिए, मुझे कितने सारे संदेश मिल रहे हैं.' उन्होंने बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की वैश्विक लोकप्रियता और लोगों के बीच उनकी मजबूत पहुंच का भी उल्लेख किया.

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गाना गाते हुए वीडियो वायरल

 

मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने भारत दौरे के दौरान बॉलीवुड का रंग भी दिखाया. BRICS शिखर सम्मेलन के लिए भारत आए अनवर इब्राहिम का किशोर कुमार का मशहूर गाना ‘ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत’ गाते हुए वीडियो वायरल हो गया है.

अनवर इब्राहिम को दिल्ली के एक होटल में 1965 में आई फिल्म ‘तीन देवियां’ के इस लोकप्रिय गाने को गाते हुए देखा गया. इस गाने को एसडी बर्मन ने संगीत दिया था, जबकि इसके बोल मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे थे. अनवर इब्राहिम का यह अंदाज हिंदी सिनेमा और उसके संगीत के प्रति उनकी लंबे समय से चली आ रही पसंद की झलक देता है. भारत के साथ उनके कूटनीतिक जुड़ाव में भी बॉलीवुड के प्रति उनकी यह दिलचस्पी पहले नजर आ चुकी है.

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