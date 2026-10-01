scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Samsung ने लॉन्च किए 2 सस्ते फोन, 6000mAh बैटरी और 50MP कैमरा

सैमसंग ने भारत में दो मिड रेंज स्मार्टफोन पेश किए हैं. Galaxy M08 और Galaxy F08 की खासियत ये है कि इन दोनों में ही 6,000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है.

Advertisement
X
Galaxy M08, Galaxy F08
Galaxy M08, Galaxy F08

Samsung ने भारत में अपने बजट स्मार्टफोन पोर्टफोलियो में दो नए फोन जोड़े हैं. कंपनी ने Galaxy M08 और Galaxy F08 को पेश किया है. दोनों फोन में 6000mAh की बड़ी बैटरी, 50MP कैमरा और Android 17 दिया गया है. खास बात यह है कि सैमसंग इन दोनों फोन के साथ लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट देने का वादा कर रहा है.

6000mAh बैटरी और 25W चार्जिंग

Galaxy M08 और Galaxy F08 में 6000mAh की बैटरी दी गई है. फोन 25W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं. यानी इस सेगमेंट में सैमसंग ने बैटरी पर खास फोकस किया है. हालांकि, चार्जर बॉक्स में मिलेगा या नहीं, इसकी जानकारी अभी साफ नहीं है. 

सम्बंधित ख़बरें

Samsung Galaxy Tab S12 series could launch on October 7.
Galaxy Tab S12 सीरीज लॉन्च, बड़ी स्क्रीन के साथ दमदार प्रोसेसर
Galaxy tracker 3
बैग हो या चाबी, कुछ नहीं होगा गुम, सैमसंग का सस्ता लोकेशन ट्रैकर लॉन्च
Samsung Galaxy S26 Ultra price dropped during the ongoing Amazon sale. All details.
सैमसंग ने महंगे किए स्मार्टफोन्स, 20 हजार रुपये तक बढ़ गई कीमत
सैमसंग का AI फ्रिज और AC, खाना नहीं होगा खराब, ऐप सपोर्ट भी
Galaxy fold 8
सिर्फ ₹6,416 में घर लाएं सैमसंग का ₹1.80 लाख वाला Fold8

सैमसंग के इन दोनों फोन में USB Type-C पोर्ट के साथ 3.5mm हेडफोन जैक भी दिया गया है. फोन 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.3 और GPS जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स के साथ आते हैं. 

50MP कैमरा और 90Hz डिस्प्ले

दोनों स्मार्टफोन में 6.7 इंच की HD+ LCD स्क्रीन दी गई है. इसका रिजॉल्यूशन 720x1600 पिक्सल है और डिस्प्ले 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है. इससे स्क्रॉलिंग और सामान्य इस्तेमाल में स्क्रीन ज्यादा स्मूथ महसूस हो सकती है. 

कैमरे की बात करें तो पीछे डुअल कैमरा सेटअप है. इसमें 50MP का मेन कैमरा और 2MP का डेप्थ सेंसर दिया गया है. मेन कैमरे में ऑटोफोकस और 10x डिजिटल जूम का सपोर्ट है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है. फोन 1080p रिजॉल्यूशन में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं. 

Advertisement

बजट फोन में मिलेगा Android 17

Galaxy M08 और Galaxy F08 की सबसे खास बात सिर्फ बैटरी या कैमरा नहीं है. सैमसंग इन फोन के साथ लंबे समय तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट दे रहा है. दोनों फोन Android 17 पर बेस्ड One UI 9 के साथ आते हैं और कंपनी छह OS अपग्रेड और छह साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा कर रही है. 

इसके अलावा फोन में सर्कल टु सर्च, क्विक शेयर और नॉक्स वॉल्ट जैसे सैमसंग के हाई एंड फीचर्स भी मिलते हैं. 

Helio G99+ प्रोसेसर और 2TB तक स्टोरेज

परफॉर्मेंस के लिए Galaxy M08 और F08 में MediaTek Helio G99+ प्रोसेसर दिया गया है. यह 6nm ऑक्टा-कोर चिपसेट है, जिसकी मैक्सिमम क्लॉक स्पीड 2.2GHz है. दोनों फोन 4GB RAM और 64GB स्टोरेज के साथ लिस्ट किए गए हैं. 

स्टोरेज को microSD कार्ड की मदद से 2TB तक बढ़ाया जा सकता है. ऐसे यूजर्स के लिए यह उपयोगी हो सकता है जो फोन में ज्यादा फोटो, वीडियो और दूसरी फाइल रखते हैं. 

IP64 रेटिंग भी मिलेगी

सैमसंग Galaxy M08 और F08 को IP64 रेटिंग मिली है. इसका मतलब फोन धूल से सेफ है और पानी के छींटों से भी सुरक्षा मिलती है. दोनों फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है. फोन का वजन करीब 197 ग्राम है. 

Advertisement

कीमत का क्या होगा?

फिलहाल Samsung ने Galaxy M08 और Galaxy F08 की भारत में आधिकारिक कीमत नहीं बताई है. दोनों फोन की बिक्री और कीमत से जुड़ी जानकारी अभी सामने आना बाकी है. कुछ रिपोर्ट्स में पहले 4GB+64GB मॉडल के लिए करीब 16,999 रुपये की संभावित कीमत बताई गई थी, लेकिन यह कंपनी की आधिकारिक कीमत नहीं है. इसलिए इसे अभी केवल रिपोर्टेड कीमत माना जाना चाहिए. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    बाढ़ ने पिता छीना, समंदर ने संभाला, दो भाइयों ने एशियन गेम्स में रचा इतिहास |
    जम्मू-कश्मीर: मूसा के बाद अब 35-40 विदेशी आतंकी निशाने पर, घाटी में सपोर्ट नेटवर्क तोड़ने की तैयारी |
    चाकू के हमले के बाद भी नहीं मानी हार, भारतीय कैप्टन ने बचाया फ्लाईदुबई का विमान |
    बेस पे, बोनस और टिप... ये है डिलीवरी पार्टनर की कमाई का गणित! |
    यूपी राज्यसभा चुनाव: अखिलेश का बड़ा दावा, बीजेपी में सेंधमारी की तैयारी |
    Stock Market Crash: अचानक मार्केट में क्‍यों आया भूचाल? झटके में 10 लाख करोड़ स्‍वाहा |
    माहिद से मोहित, शबीना से खुशी, तीन बच्चों के साथ गंगा तट पर हवन और स्नान के बाद पीलीभीत परिवार ने अपनाया हिंदू धर्म |
    UP राज्यसभा चुनाव: सपा और BJP का दावा, एक-दूसरे के विधायक संपर्क में |
    CRETA-SIERRA से टक्कर... भारत आ रही धांसू SUV, 21 हजार में होगी बुक |
    10 साल से लापता 'मुन्ना भाई MBBS' एक्टर, एक रात पहले क्या हुआ? जिंदगी पर रहस्य बरकरार
    Advertisement