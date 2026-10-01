Samsung ने लॉन्च किए 2 सस्ते फोन, 6000mAh बैटरी और 50MP कैमरा

Samsung ने भारत में अपने बजट स्मार्टफोन पोर्टफोलियो में दो नए फोन जोड़े हैं. कंपनी ने Galaxy M08 और Galaxy F08 को पेश किया है. दोनों फोन में 6000mAh की बड़ी बैटरी, 50MP कैमरा और Android 17 दिया गया है. खास बात यह है कि सैमसंग इन दोनों फोन के साथ लंबे समय तक सॉफ्टवेयर अपडेट देने का वादा कर रहा है.

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6000mAh बैटरी और 25W चार्जिंग

Galaxy M08 और Galaxy F08 में 6000mAh की बैटरी दी गई है. फोन 25W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं. यानी इस सेगमेंट में सैमसंग ने बैटरी पर खास फोकस किया है. हालांकि, चार्जर बॉक्स में मिलेगा या नहीं, इसकी जानकारी अभी साफ नहीं है.

सैमसंग के इन दोनों फोन में USB Type-C पोर्ट के साथ 3.5mm हेडफोन जैक भी दिया गया है. फोन 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.3 और GPS जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स के साथ आते हैं.

50MP कैमरा और 90Hz डिस्प्ले

दोनों स्मार्टफोन में 6.7 इंच की HD+ LCD स्क्रीन दी गई है. इसका रिजॉल्यूशन 720x1600 पिक्सल है और डिस्प्ले 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है. इससे स्क्रॉलिंग और सामान्य इस्तेमाल में स्क्रीन ज्यादा स्मूथ महसूस हो सकती है.

कैमरे की बात करें तो पीछे डुअल कैमरा सेटअप है. इसमें 50MP का मेन कैमरा और 2MP का डेप्थ सेंसर दिया गया है. मेन कैमरे में ऑटोफोकस और 10x डिजिटल जूम का सपोर्ट है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है. फोन 1080p रिजॉल्यूशन में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं.

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बजट फोन में मिलेगा Android 17

Galaxy M08 और Galaxy F08 की सबसे खास बात सिर्फ बैटरी या कैमरा नहीं है. सैमसंग इन फोन के साथ लंबे समय तक सॉफ्टवेयर सपोर्ट दे रहा है. दोनों फोन Android 17 पर बेस्ड One UI 9 के साथ आते हैं और कंपनी छह OS अपग्रेड और छह साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा कर रही है.

इसके अलावा फोन में सर्कल टु सर्च, क्विक शेयर और नॉक्स वॉल्ट जैसे सैमसंग के हाई एंड फीचर्स भी मिलते हैं.

Helio G99+ प्रोसेसर और 2TB तक स्टोरेज

परफॉर्मेंस के लिए Galaxy M08 और F08 में MediaTek Helio G99+ प्रोसेसर दिया गया है. यह 6nm ऑक्टा-कोर चिपसेट है, जिसकी मैक्सिमम क्लॉक स्पीड 2.2GHz है. दोनों फोन 4GB RAM और 64GB स्टोरेज के साथ लिस्ट किए गए हैं.

स्टोरेज को microSD कार्ड की मदद से 2TB तक बढ़ाया जा सकता है. ऐसे यूजर्स के लिए यह उपयोगी हो सकता है जो फोन में ज्यादा फोटो, वीडियो और दूसरी फाइल रखते हैं.

IP64 रेटिंग भी मिलेगी

सैमसंग Galaxy M08 और F08 को IP64 रेटिंग मिली है. इसका मतलब फोन धूल से सेफ है और पानी के छींटों से भी सुरक्षा मिलती है. दोनों फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है. फोन का वजन करीब 197 ग्राम है.

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कीमत का क्या होगा?

फिलहाल Samsung ने Galaxy M08 और Galaxy F08 की भारत में आधिकारिक कीमत नहीं बताई है. दोनों फोन की बिक्री और कीमत से जुड़ी जानकारी अभी सामने आना बाकी है. कुछ रिपोर्ट्स में पहले 4GB+64GB मॉडल के लिए करीब 16,999 रुपये की संभावित कीमत बताई गई थी, लेकिन यह कंपनी की आधिकारिक कीमत नहीं है. इसलिए इसे अभी केवल रिपोर्टेड कीमत माना जाना चाहिए.

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