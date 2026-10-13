Bath in Winters: सुबह नहाने में लगती है ठंड? अपनाएं ये 6 आसान तरीके, बिना हीटर भी बाथरूम रहेगा एकदम गर्म

Bath in Winters: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही सुबह-सुबह बाथरूम में कदम रखना किसी सजा जैसा लगने लगता है. टाइल्स की बर्फीली ठंडक, गीजर चलाने के बाद भी बाथरूम के अंदर की ठंडी हवा और नहाने के तुरंत बाद लगने वाली कपकपी की वजह से लोग अक्सर नहाने से कतराने लगते हैं. खासकर छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए ठंड के दिनों में ठंडे बाथरूम में नहाना सेहत के लिहाज से भी जोखिम भरा हो सकता है.

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लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. बिना भारी-भरकम बिजली बिल बढ़ाए और बिना कोई महंगा हीटर लगाए, आप कुछ छोटी-छोटी स्मार्ट ट्रिक्स अपनाकर अपने बाथरूम को एकदम गर्म, सुरक्षित और कोजी बना सकते हैं. आइए जानते हैं कड़ाके की ठंड में बाथरूम का तापमान बढ़ाने के सबसे आसान और असरदार तरीके!

सामग्री और इस्तेमाल की विधि

माइक्रोफाइबर या रबर बैक वाले एंटी-स्लिप बाथ मैट्स (मोटे पायदान)

इंसुलेटेड या भारी प्लास्टिक/फैब्रिक शावर कर्टेन (पर्दा)

वार्म-टोन एलइडी बल्ब (पीली या गर्म रोशनी वाले)

सूती तौलिए और टॉवल वार्मर या रैक

सिलिकॉन सीलेंट या वेंट-कवर (हवा रोकने के लिए)

बाथरूम को गर्म और कोजी बनाने के आसान तरीके:

नहाने से पहले स्टीम ट्रैप बनाएं: नहाने जाने से 2 से 3 मिनट पहले गीजर का गर्म पानी चालू करके शावर या बाल्टी में चला दें और बाथरूम का दरवाजा व खिड़की पूरी तरह बंद रखें. गर्म पानी की भाप पूरे बाथरूम में फैल जाएगी, जिससे अंदर का तापमान तुरंत बढ़ जाएगा और बर्फीली हवा खत्म हो जाएगी.

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ठंडी टाइल्स पर रखें मोटे मैट्स: बाथरूम का फर्श और टाइल्स सबसे ज्यादा ठंडे रहते हैं. पैर रखते ही लगने वाली ठंड से बचने के लिए वॉशबेसिन और नहाने की जगह के बाहर मोटे माइक्रोफाइबर या रबर बैकिंग वाले एंटी-स्लिप मैट्स बिछाएं.

शावर कर्टेन से रोकें ठंडी हवा: नहाने वाले हिस्से को बाकी बाथरूम से अलग करने के लिए भारी शावर कर्टेन लगाएं. नहाते समय पर्दा बंद रखने से गर्म पानी की भाप एक ही जगह बनी रहती है और बाहर की ठंडी हवा शरीर तक नहीं पहुंचती.

खिड़की और वेंटिलेटर की बर्फीली हवा रोकें: सर्दियों में बाथरूम के एग्जॉस्ट फैन या वेंटिलेटर से लगातार ठंडी हवा अंदर आती है. नहाने के समय के लिए वेंटिलेटर पर एडजस्टेबल फ्लैप लगाएं या खिड़कियों के गैप को अच्छी तरह सील कर दें ताकि बाहर की हवा अंदर न आ सके.

रोशनी बदलें (वार्म लाइटिंग): सफेद और नीली ट्यूबलाइट्स बाथरूम को और ज्यादा ठंडा अहसास देती हैं. सर्दियों में बाथरूम में वार्म-व्हाइट (पीली) रोशनी वाले बल्ब लगाएं. यह न केवल देखने में बाथरूम को कोजी लुक देता है बल्कि हल्का-सा वार्म अहसास भी कराता है.

सूखे तौलिए को गर्म रखें: नहाने के बाद सबसे ज्यादा ठंड गीले शरीर पर लगती है. अपने टॉवल को बाथरूम के बाहर या टॉवल वार्मर पर रखें. नहाने के तुरंत बाद सूखे और हल्के गर्म तौलिए से शरीर पोंछने पर ठंड महसूस नहीं होगी.

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