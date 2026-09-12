Cooler Cleaning Tips: कूलर की टंकी और घास पर जम गई काई और फंफूद? रसोई की इस चीज से करें साफ, बदबू भी होगी छूमंतर

Cooler Cleaning Tips: गर्मी और मॉनसून के मौसम में एयर कूलर राहत तो देता है लेकिन बारिश शुरू होते ही अक्सर कूलर से सीलन, फफूंद और गंदे पानी जैसी सड़न भरी बदबू आने लगती है. मॉनसून में हवा में नमी का स्तर ज्यादा होने के कारण कूलर के टैंक और घास में बैक्टीरिया, काई और फफूंद बहुत तेजी से पनपने लगते हैं. जब कूलर चलता है तो यही बदबूदार और दूषित हवा पूरे कमरे में फैल जाती है, जिससे न सिर्फ सांस लेना मुश्किल होता है बल्कि बीमार होने का खतरा भी बढ़ जाता है.

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अगर आप भी मॉनसून में अपने कूलर की गंदी बदबू से परेशान हैं, तो बिना किसी महंगे केमिकल के केवल पानी की टंकी में घर में रखी एक खास चीज डालकर इस समस्या से तुरंत छुटकारा पा सकते हैं. आइए जानते हैं क्या है यह आसान हैक और अन्य असरदार उपाय.

कूलर में जमी काई और गंदगी साफ करने का तरीका

टंकी खाली करें: सबसे पहले कूलर का प्लग निकालें और टैंक में बचा हुआ सारा गंदा पानी बाहर निकाल दें.

टैंक के अंदरूनी हिस्सों और कोनों पर सफेद सिरका डालें या पानी में सिरका मिलाकर छिड़काव करें.

सिरके को 1 घंटे के लिए वैसे ही छोड़ दें, फिर पुराने ब्रश या स्क्रबर से काई और जमी हुई परत को आहिस्ता-आहिस्ता रगड़ कर छुटाएं.

टैंक को साफ पानी से दो-तीन बार अच्छी तरह धो लें ताकि सारी गंदगी और बदबू निकल जाए.टैंक में साफ पानी भरने के बाद उसमें फिटकरी का एक टुकड़ा डाल दें, जिससे दोबारा बैक्टीरिया और काई न पनपे.

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कूलर की बदबू भगाने का तरीका

बेकिंग सोडा और नीम का तेल: कूलर की पानी की टंकी में 2 बड़े चम्मच बेकिंग सोडा और 8-10 बूंदें नीम का तेल या कपूर डाल दें. बेकिंग सोडा पानी में पनपने वाली फफूंद और सड़न की दुर्गंध को तुरंत सोख लेता है, जबकि नीम का तेल बैक्टीरिया और मच्छरों के लावे को खत्म कर देता है.

सिरका और डिटॉल का स्प्रे: 1 लीटर पानी में 2 चम्मच सफेद सिरका और थोड़ा सा डिटॉल मिलाकर एक स्प्रे बोतल में भर लें. इसे कूलर की घास या हनीकॉम्ब पैड्स पर छिड़कें. यह पैड्स पर जमी काई और फफूंद को खत्म करके दुर्गंध को दूर करता है.

फिटकरी का हैक: कूलर की टंकी में 1 छोटा टुकड़ा फिटकरी डाल देने से पानी में मौजूद गंदगी नीचे बैठ जाती है. फिटकरी पानी को साफ और बैक्टीरिया-फ्री बनाती है, जिससे सीलन की बदबू आनी बंद हो जाती है.

पानी को रोजाना बदलें: मॉनसून के मौसम में हफ्ते भर पानी छोड़ने के बजाय हर 2 से 3 दिन में कूलर का पुराना पानी निकालकर टंकी को अच्छे से सुखाएं और नया पानी भरें.

लेमनग्रास या एसेंशियल ऑयल: कूलर की टंकी में पानी भरते समय उसमें कुछ बूंदें लेमनग्रास, नीलगिरी या लेवेंडर एसेंशियल ऑयल की डाल दें. इससे जब भी कूलर चलेगा तो कमरे में ताजी और भीनी-भीनी खुशबू फैलेगी.

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