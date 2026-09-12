'क्रिएटर्स का सम्मान करना सिखो', सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस पर भड़के अमाल मलिक, क्यों हुए नाराज?

म्यूजिक कंपोजर और सिंगर अमाल मलिक इंडस्ट्री को लेकर अपने बेबाक बयानों से लाइमलाइट में बने रहते हैं. इस बार उन्होंने साल 2015 में आई फिल्म हीरो की 11वीं एनिवर्सरी पर सलमान खान फिल्म्स की सोशल मीडिया टीम पर नाराजगी जाहिर की है. फिल्म हिरो की एनिवर्सरी के मौके पर सलमान खान प्रोडक्शन ने एक पोस्ट शेयर की थी.

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उस पोस्ट में अमाल मलिक के गाने का नाम शामिल नहीं था. इसको लेकर उन्होंने सलमान खान फ्ल्म्सि की टीम पर सवाल खड़ा किया और सोशल मीडिया पर टीम को जमकर खरी-खोटी सुनाई. अमाल ने कंपोजर और लिरिसिस्ट का नाम शामिल ना करने पर सवाल उठाया. उनका कहना था कि एक कंपोजर और लिरिसिस्ट एक गाने को तैयार करने में अपना पूरा खुन पसीना लगा देता हैं और ऐसे में अगर उसके लिए सम्मान में कमी दिखाना सही नहीं हैं.

अमाल ने सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस पर उठाया सवाल

उन्होंने लिखा, "जिसने भी एसके फिल्म्स ऑफिशियल का पेज या सोशल मीडिया संभाला हुआ है, मुझे आपकी उस ऑडेसिटी से प्यार है, जो आपने गाने के कंपोजर और लिरिसिस्ट को ही छोड़ दिया. एक गाना जिसे बनाने में म्यूजिक कंपोजर और उसके लिरिसिस्ट की मेहनत, खून-पसीना और आंसू लगे हों, उसे सेलिब्रेट करते समय उसके असली क्रिएटर्स का सम्मान या जिक्र तक न करना अच्छा नहीं लगता."

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उन्होंने सोशल मीडिया टीम को बेसिक्स सीखने की सलाह दी. उन्होंने लिखा, "बेसिक्स चीजें करना सीखिए, वरना पेज डिलीट कर दीजिए. मेरा कमेंट डिलीट मत करना. सलमान सर को भी इसे देखने दे, ताकि उन्हें पता चले कि आप लोगों ने गलती की है."

बता दें कि फिल्म हीरो का निर्देशन निखिल आडवाणी ने किया था. इसमें सूरज पंचोली और अथिया शेट्टी ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था. वही अमाल मलिक ने म्यूजिक की कमान संभाली थी, जबकि मैं हूं हीरो तेरा गाने के बोल कुमार ने लिखे थे. इस गाने को अमाल के भाई अरमान मलिक ने गाया था. इसके अलावा सलमान खान ने भी इसका अपना एक अलग वर्जन रिकॉर्ड किया था.

जय हो के गाने से फेमस हुए थे

अमाल मलिक की बात करें तो, अमाल ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म जय हो से की थी जिसके बाद वह संगीत की दुनिया में छा गए थे. इसके बाद उन्होंने हीरो, एयरलिफ्ट, एम.एस. धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, बागी, कबीर सिंह और वेदा जैसी फिल्मों के लिए संगीत दिया है. इसके अलावा उनके कई इंडिपेंडेंट गाने जैसे मैं रहूं या ना रहूं, चल वहां जाते हैं ,दर्शकों के बीच काफी फेमस हुआ था.

इस साल की शुरुआत में, अमाल ने आरोप लगाया था कि कुछ पावरफुल लोगों ने उन्हें साइडलाइन कर दिया है और दावा किया था कि पिछले कुछ सालों में उन्हें 60 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स से हटा दिया गया. हाल ही में अमाल ने फिल्म म्यूजिक से ब्रेक लेने का ऐलान भी किया था. उन्होंने बताया कि वह अगले साल तक फिल्मों के लिए संगीत नहीं देंगे और इस दौरान अपने मन, शरीर, सेहत और रिकवरी पर ध्यान देना चाहते हैं. रिकवरी के बाद वह फिर से धुनों से भरे दिल के साथ वापसी करेंगे.

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