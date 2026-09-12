scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'क्रिएटर्स का सम्मान करना सिखो', सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस पर भड़के अमाल मलिक, क्यों हुए नाराज?

म्यूजिक कंपोजर और सिंगर अमाल मलिक ने सलमान खान फिल्म्स के सोशल मीडिया टीम पर हीरो की 11 एनिवर्सरी पर उनको क्रेडिट ना देने नाराजगी जाहिर की.

Advertisement
X
अमाल ने सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस पर नाराजगी जाहिर की(Photo: X/jiohotstar)
अमाल ने सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस पर नाराजगी जाहिर की(Photo: X/jiohotstar)

म्यूजिक कंपोजर और सिंगर अमाल मलिक इंडस्ट्री को लेकर अपने बेबाक बयानों से लाइमलाइट में बने रहते हैं. इस बार उन्होंने साल 2015 में आई फिल्म हीरो की 11वीं एनिवर्सरी पर सलमान खान फिल्म्स की सोशल मीडिया टीम पर नाराजगी जाहिर की है. फिल्म हिरो की एनिवर्सरी के मौके पर सलमान खान प्रोडक्शन ने एक पोस्ट शेयर की थी.

उस पोस्ट में अमाल मलिक के गाने का नाम शामिल नहीं था. इसको लेकर उन्होंने सलमान खान फ्ल्म्सि की टीम पर सवाल खड़ा किया और सोशल मीडिया पर टीम को जमकर खरी-खोटी सुनाई. अमाल ने  कंपोजर और लिरिसिस्ट का नाम शामिल ना करने पर सवाल उठाया. उनका कहना था कि एक कंपोजर और लिरिसिस्ट एक गाने को तैयार करने में अपना पूरा खुन पसीना लगा देता हैं और ऐसे में अगर उसके लिए सम्मान में कमी दिखाना सही नहीं हैं.

अमाल ने सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस पर उठाया सवाल

सम्बंधित ख़बरें

Amaal Malik News
'मुझे विदा करो', 'आवारापन 2' के कंपोजर अमाल ने म्यूजिक से लिया ब्रेक
Amaal Mallik
'अगर गड़बड़ की...', अमाल ने तनिष्क बागची को दी चेतावनी
Gaurav Khanna at Amaal Mallik home
अमाल मलिक ने 2BHK फ्लैट की बालकनी में बनाए हिट गाने, दादा से मिलती है धुन, दिखाई आशियाने की झलक
Daboo Malik Amaal
सलमान ने छीनी थी 'मैंने प्यार किया'? अमाल के दावे पर पिता डब्बू ने तोड़ी चुप्पी
Amaal mallik claims his father daboo mallik was first choice for maine pyaar kiya
सलमान नहीं अमाल के पिता थे मैंने प्यार किया फिल्म के हीरो, सिंगर का खुलासा

उन्होंने लिखा, "जिसने भी एसके फिल्म्स ऑफिशियल का पेज या सोशल मीडिया संभाला हुआ है, मुझे आपकी उस ऑडेसिटी से प्यार है, जो आपने गाने के कंपोजर और लिरिसिस्ट को ही छोड़ दिया. एक गाना जिसे बनाने में म्यूजिक कंपोजर और उसके लिरिसिस्ट की मेहनत, खून-पसीना और आंसू लगे हों, उसे सेलिब्रेट करते समय उसके असली क्रिएटर्स का सम्मान या जिक्र तक न करना अच्छा नहीं लगता."

Advertisement

उन्होंने सोशल मीडिया टीम को बेसिक्स सीखने की सलाह दी. उन्होंने लिखा, "बेसिक्स चीजें करना सीखिए, वरना पेज डिलीट कर दीजिए. मेरा कमेंट डिलीट मत करना. सलमान सर को भी इसे देखने दे, ताकि उन्हें पता चले कि आप लोगों ने गलती की है."

बता दें कि फिल्म हीरो का निर्देशन निखिल आडवाणी ने किया था. इसमें सूरज पंचोली और अथिया शेट्टी ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था. वही अमाल मलिक ने म्यूजिक की कमान संभाली थी, जबकि मैं हूं हीरो तेरा गाने के बोल कुमार ने लिखे थे. इस गाने को अमाल के भाई अरमान मलिक ने गाया था. इसके अलावा सलमान खान ने भी इसका अपना एक अलग वर्जन रिकॉर्ड किया था.

 जय हो के गाने से फेमस हुए थे 

अमाल मलिक की बात करें तो, अमाल ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म जय हो से की थी जिसके बाद वह संगीत की दुनिया में छा गए थे. इसके बाद उन्होंने हीरो, एयरलिफ्ट,  एम.एस. धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, बागी, कबीर सिंह और वेदा जैसी फिल्मों के लिए संगीत दिया है. इसके अलावा उनके कई इंडिपेंडेंट गाने जैसे मैं रहूं या ना रहूं, चल वहां जाते हैं ,दर्शकों के बीच काफी फेमस हुआ था.

इस साल की शुरुआत में, अमाल ने आरोप लगाया था कि कुछ पावरफुल लोगों ने उन्हें साइडलाइन कर दिया है और दावा किया था कि पिछले कुछ सालों में उन्हें 60 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स से हटा दिया गया. हाल ही में अमाल ने फिल्म म्यूजिक से ब्रेक लेने का ऐलान भी किया था. उन्होंने बताया कि वह अगले साल तक फिल्मों के लिए संगीत नहीं देंगे और इस दौरान अपने मन, शरीर, सेहत और रिकवरी पर ध्यान देना चाहते हैं. रिकवरी के बाद वह फिर से धुनों से भरे दिल के साथ वापसी करेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'क्रिएटर्स का सम्मान करना सिखो', सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस पर भड़के अमाल मलिक, क्यों हुए नाराज? |
    ठेले पर गोलगप्पे खाने के बाद बीमार पड़े दर्जनों लोग, 8 लोग अस्पताल में भर्ती |
    MP Hijab Row: दमोह स्कूल के 4 आरोपियों को हाई कोर्ट से झटका, हिजाब और नमाज के आरोप वाली FIR रद्द करने से इनकार |
    सांपों के बीच मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर, अस्पताल में घुसा बाढ़ का पानी |
    पंजाब में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 21,500 लीटर नकली घी को किया जब्त! |
    कैदी ने चलाई गोली... गार्ड के सिर पर वार कर नीचे गिराया, रायसेन जेल गोलीकांड का LIVE वीडियो आया सामने |
    'संकल्पों को ठोस नतीजों में बदलना हमारी जिम्मेदारी', नई दिल्ली डिक्लेरेशन के पास होने पर बोले PM मोदी |
    BRICS समिट में पुतिन-जिनपिंग का हाथ थामे दिखे पीएम मोदी, VIDEO |
    BRICS में बॉन्डिंग की ताकतवर तस्वीर! मोदी-पुतिन-जिनपिंग का फ्रेंडशिप मोमेंट, Photos |
    IND vs AFG: घर में दहाड़ने को तैयार वैभव सूर्यवंशी को मिली बुरी खबर? दिल्ली के मैच पर मंडराया बड़ा खतरा!
    Advertisement