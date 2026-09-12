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ENG vs PAK: इंग्लैंड ने धो-धोकर उतारा पाकिस्तान का खुमार, 3-0 से सूपड़ा साफ कर थमाया वापसी का टिकट!

पाकिस्तान की टीम को इंग्लैंड के खिलाफ एक और शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है. सीरीज के तीसरे और अंतिम टेस्ट मैच में पाकिस्तान से पलटवार की उम्मीदें थी, लेकिन खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से एक बार फिर पाक क्रिकेट फैन्स को मायूस करने का काम किया.

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बाबर आजम की टीम को मिली हार. (PHOTO: Reuters)
बाबर आजम की टीम को मिली हार. (PHOTO: Reuters)

पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इंग्लैंड दौरा आखिरकार उसी अंदाज में खत्म हुआ, जिसकी उम्मीद क्रिकेट के जानकारों को थी. इस सीरीज में पाकिस्तानी खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा. बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेले गए तीसरे और आखिरी टेस्ट को इंग्लैंड ने 8 विकेट से अपने नाम किया.    

तीसरे मैच में पाकिस्तान ने अपनी इज्जत बचाने की थोड़ी-बहुत छटपटाहट जरूर दिखाई, लेकिन नतीजे में कुछ बदलाव देखने को नहीं मिल सका. मैच जीतने के लिए इंग्लैंड को दूसरी पारी में 130 रनों का मामूली सा टारगेट मिला था. 

इंग्लैंड ने चौथे दिन के पहले ही सेशन में सिर्फ 2 विकेट खोकर इस लक्ष्य को हासिल कर लिया. पाकिस्तान को क्लीन स्वीप कर इंग्लैंड ने वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के पॉइंट्स में अपनी बढ़त बनाने का काम किया. 

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मैच की बात करें तो इंग्लैंड के 453 रनों के जवाब में पाकिस्तान की हालत शुरू में ही खराब हो गई थी. स्कोरबोर्ड पर जीरो रन थे और 2 विकेट गिर चुके थे. लगा कि पाकिस्तान की टीम आज ही सरेंडर कर देगी. लेकिन कप्तान शान मसूद (95 रन) और अजान अवैस (59 रन) ने मिलकर 125 रनों की पार्टनरशिप की और टीम को मुश्किल से निकाला.

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शतक से चूके मसूद

मसूद अपने शतक से बस 5 रन दूर रह गए और गस एटकिंसन की गेंद पर डैन लॉरेंस को एक जादुई कैच थमा बैठे. इसके बाद बाबर आजम ने भी 76 रनों की पारी खेलकर कुछ उम्मीदें जगाईं, लेकिन जोश टंग के एक खतरनाक बाउंसर ने उनका भी काम तमाम कर दिया.

रजाउल्लाह ने किया कमाल

अंत में जब लगा कि पाकिस्तान की कहानी खत्म हो गई है. तब नौवें नंबर पर बैटिंग करने आए रजाउल्लाह ने अपने डेब्यू टेस्ट में ही इंग्लैंड के नाक में दम कर दिया. उन्होंने ताबड़तोड़ 81 रन ठोक डाले और मोहम्मद अब्बास (42 रन) के साथ मिलकर खूब छक्के-चौके बरसाए. रजाउल्लाह ने महज 43 गेंदों में अपनी फिफ्टी पूरी कर ली, जो टेस्ट डेब्यू पर किसी भी पाकिस्तानी बल्लेबाज की सबसे तेज फिफ्टी है.

इन दोनों ने 121 रनों की पार्टनरशिप करके स्कोर 449 तक पहुंचा दिया और इतना तय कर दिया कि इंग्लैंड को दोबारा बैटिंग करने मैदान पर उतरना पड़े. लेकिन अंत में जोश टंग ने इस पार्टनरशिप को तोड़ा और पाकिस्तान की पारी 449 पर समेट दी. इसके बाद इंग्लैंड ने 130 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया. पाकिस्तान की टीम पहली पारी में 133 रनों पर ढेर हो गई थी और यही उनकी हार की सबसे बड़ी वजह भी रही. 

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