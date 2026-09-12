Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 12 सितंबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

BRICS समिट के समापन सत्र में दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई है. वहीं, भारत में BRICS समिट के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच बयानबाजी तेज हो गई है. इन खबरों के अलावा, लश्कर-ए-तैयबा की साजिश के मामले में NIA ने शनिवार जम्मू कश्मीर में 10 जगहों पर छापेमारी की है. पढ़ें शनिवार शाम की बड़ी खबरें

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BRICS का दिल्ली डिक्लेरेशन सर्वसम्मति से पास, PM मोदी बोले- संकल्पों को ठोस नतीजों में बदलना है

BRICS समिट के समापन सत्र में दिल्ली डिक्लेरेशन यानी नई दिल्ली घोषणा 2026 को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई. PM नरेंद्र मोदी ने सदस्य देशों के सामने घोषणा का मसौदा रखा और पूछा कि क्या किसी देश को इस पर कोई आपत्ति है. किसी भी सदस्य देश की तरफ से आपत्ति नहीं जताए जाने के बाद घोषणा को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया.

'अब नियम मानने वाला नहीं, नियम बनाने वाला बने ग्लोबल साउथ', BRICS का आगाज कर PM मोदी ने दिया दुनिया को संदेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन की शुरुआत करते हुए ग्लोबल साउथ को ताकतवर बनाने की जोरदार पैरवी की है. पीएम ने कहा है कि ग्लोबल साउथ को अब Rule taker से Rule shaper बनने की जरूरत है और भारत इस बदलाव की अगुआई करने को तैयार है. पीएम ने कहा कि ग्लोबल साउथ के देशों को अब 'नियम मानने वाला' से 'नियम बनाने वाला' बनना चाहिए.

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दिल्ली में झमाझम बारिश से बदला मौसम, लोगों को मिली गर्मी से राहत

मौसम विभाग ने देश की राजधानी दिल्ली में 16 सितंबर तक बारिश जारी रहने की संभावना जताई है. फिलहाल राजधानी की हवा राहत देने वाली है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, शनिवार सुबह 9 बजे दिल्ली का AQI 63 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में है. CPCB के पैमाने पर 51 से 100 के बीच AQI को संतोषजनक माना जाता है.

हरियाणा में 36 दिन बाद खत्म हुई सफाई कर्मियों की हड़ताल, CM सैनी संग बैठक में 16 मांगों पर सहमति

हरियाणा में 36 दिनों से चल रही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आखिरकार खत्म हो गई है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ हुई बैठक के बाद सफाई कर्मचारियों की 16 मांगों पर सहमति बनी है. बैठक में सफाई कर्मियों को एकमुश्त वर्दी भत्ते के स्थान पर 440 रुपये प्रतिमाह वर्दी भत्ता दिए जाने पर सहमति बनी है.

भारत में पेजेश्कियान, उधर ट्रंप ने होर्मुज पर दे दिया बड़ा बयान... ईरान ने भी US को दी ये नसीहत

भारत में BRICS समिट के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच बयानबाजी तेज हो गई है. ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका को साफ नसीहत देते हुए कहा कि मिडिल ईस्ट को किसी "रीजनल पुलिसमैन" की जरूरत नहीं है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज में जहाजों की आवाजाही को लेकर कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा.

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लश्कर-ए-तैयबा की साजिश पर NIA का बड़ा एक्शन, जम्मू-कश्मीर में 10 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी

नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने शनिवार जम्मू-कश्मीर में 10 जगहों पर छापेमारी की है. ये तलाशी प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स और उनके स्थानीय 'ओवर ग्राउंड वर्कर्स' के कथित नेटवर्क से जुड़ी सीमा-पार आतंकी साजिश के सिलसिले में ली गई है. यह तलाशी कुपवाड़ा, कुलगाम, बांदीपोरा, बारामूला और सोपोर में ली गई.

मोहम्मद सिराज बने कप्तान, इस टीम की संभालेंगे कमान, चामा मिलिंद को भी बड़ी जिम्मेदारी

टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को रणजी ट्रॉफी 2026-27 के लिए हैदराबाद टीम की कमान सौंपी गई है. वहीं, तेज गेंदबाज चामा मिलिंद उप-कप्तानी की जिम्मेदारी मिली है. हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने इसका ऐलान किया. रणजी ट्रॉफी का आगामी सीजन 11 अक्टूबर से शुरू होगा, जहां हैदराबाद अपने पहले मुकाबले में त्रिपुरा का सामना करेगा.



टीम इंडिया की बढ़ी टेंशन, 'नेट बॉलर' ने ईशान किशन को मारी बाउंसर, छोड़ना पड़ा ट्रेनिंग सेशन

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20I सीरीज 13 सितंबर से शुरू हो रही है. इस सीरीज की शुरुआत से पहले भारतीय टीम की चिंता उस उस वक्त चिंता बढ़ गई, जब ईशान किशन नेट्स से पीठ में खिंचाव के बाद बाहर चले गए. टी20I सीरीज के तीनों मुकाबलें 13, 15 और 17 सितंबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाने हैं.

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अमीषा पटेल की मां के घर में चोरी, हीरे जड़े लाखों के कंगन चोरी, 40 साल की नौकरानी गिरफ्तार

मुंबई में बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल के माता-पिता के घर चोरी की घटना सामने आई है. उनकी मां आशा पटेल ने घर से करीब 5 लाख रुपये की सोने और हीरे की ज्वेलरी गायब होने की शिकायत दर्ज कराई है. मामले में मुंबई पुलिस ने एक हाउस हेल्प को गिरफ्तार किया है. अमीषा पटेल के मैनेजर ने इस घटना को कंफर्म किया है.

नेपाल ने कटाया एशिया कप 2027 का टिकट, फाइनल में पस्त हुआ UAE, आसिफ शेख बने जीत के हीरो

एसीसी मेन्स प्रीमियर कप 2026 के फाइनल में नेपाल की टीम ने UAE को 44 रनों हरा दिया. नेपाल ने यूएई को जीत के लिए 314 रनों का टारगेट दिया था, लेकिन उसकी पूरी टीम 49.1 ओवर्स में 269 रनों पर सिमट गई. इस जीत के साथ ही नेपाल ने मेन्स एशिया कप 2027 के लिए क्वालिफाई कर लिया. नेपाल दूसरी बार एशिया कप में हिस्सा लेगा.

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