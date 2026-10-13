Diwali Home Cleaning Tips: दिवाली की सफाई में नहीं टूटेगी कमर! अपनाएं स्मार्ट क्लीनिंग ट्रिक्स, शीशे की तरह चमकेगा हर कोना

नवरात्रि और दिवाली का त्यौहार आते ही हर घर में दीपोत्सव और देवी मां के स्वागत की तैयारियां शुरू हो जाती हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जिस घर में स्वच्छता और पवित्रता होती है, वहीं सुख-समृद्धि और मां लक्ष्मी का वास होता है. लेकिन त्यौहारों से पहले पूरे घर की दीप-सफाई करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं लगता. किचन की जिद्दी चिकनाई, पंखों पर जमी मोटी धूल, टाइल्स के काले दाग और अलमारियों का फैलाव देखकर अक्सर पसीने छूटने लगते हैं.

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अगर आप भी बिना थके, कम समय में और बिना महंगे केमिकल्स के अपना पूरा घर चमकाना चाहते हैं तो कुछ स्मार्ट क्लीनिंग हैक्स और सही प्लानिंग आपके काम आ सकती है. आपकी रसोई में मौजूद बेकिंग सोडा, सफेद सिरका, नींबू और डिशवॉश जैसी चीजें ही घर के कोने-कोने को नया जैसा चमकाने के लिए काफी हैं. आइए जानते हैं त्यौहारों की सफाई का सबसे आसान और असरदार तरीका.

1. किचन की जिद्दी चिकनाई ऐसे करें साफ

सामग्री: 2 बड़े चम्मच बेकिंग सोडा, 1 कप गर्म पानी, 1/2 कप सफेद सिरका और 2 बूंदें लिक्विड डिशवॉश.

सफाई का तरीका: किचन की एग्जॉस्ट फैन, चिमनी के फिल्टर और टाइल्स पर तेल व ग्रीस की मोटी परत जम जाती है. बेकिंग सोडा, सिरके और गरम पानी का स्प्रे बनाकर चिकनाई वाली जगह पर छिड़कें. 10 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद स्क्रबर से पोंछ लें; सालों पुरानी जिद्दी चिकनाई तुरंत पिघलकर बाहर निकल जाएगी.

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2. पंखों और ऊंचाई पर जालों को साफ करने के लिए अपनाएं ये ट्रिक

सामग्री: एक पुराना सूती तकिए का कवर और एक लंबी छड़ी.

सफाई का तरीका: पंखे की सफाई करते समय अक्सर धूल पूरे कमरे और बेड पर गिर जाती है. इससे बचने के लिए तकिए के कवर को पंखे की एक-एक पंखुड़ी के अंदर डालें और दबाते हुए बाहर की तरफ खींचें. सारी धूल और जाले कवर के अंदर ही जमा हो जाएंगे और फर्श बिल्कुल गंदा नहीं होगा.

3. खिड़की-दरवाजों के कांच और शीशे चमकाएं (चाय पत्ती व अखबार)

सामग्री: उबली हुई चाय पत्ती का पानी और पुराना अखबार

सफाई का तरीका: बची हुई चाय पत्ती को पानी में उबालकर छान लें और ठंडा करके स्प्रे बोतल में भरें. इसे खिड़की के कांच या ड्रेसिंग टेबल के शीशे पर छिड़कें. अब सूखे अखबार को मोड़कर गोल बॉल बनाएं और शीशे को साफ करें. कांच पर जमी धुंध और उंगलियों के निशान गायब हो जाएंगे और शीशा हीरों जैसा चमक उठेगा.

4. गंदे टाइल्स को ऐसे चमकाएं

सामग्री: बेकिंग सोडा, सफेद सिरका और बर्तन धोने वाला स्क्रबर.

सफाई का तरीका: बाथरूम की टाइल्स के जोड़ों में जमा कालापन और नलों पर जमा सफेद खारा पानी (Limescale) साफ करने के लिए बेकिंग सोडा और सिरके का गाढ़ा पेस्ट लगाएं. 15 मिनट बाद पुराने टूथब्रश या स्क्रबर से रगड़कर गर्म पानी से धो लें. टाइल्स और पीतल/स्टील के नल बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे.

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5. सोफा, गद्दे और कालीनों को ऐसे करें ड्राई क्लीन

सामग्री: बेकिंग सोडा, थोड़ा-सा टेलकम पाउडर और वैक्यूम क्लीनर या ब्रश.

सफाई का तरीका: फैब्रिक सोफे और गद्दों को पानी से धोया नहीं जा सकता. इन पर बेकिंग सोडा और टेलकम पाउडर का छिड़काव करें. 20 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें ताकि यह सीलन की बदबू और नमी को सोख ले. इसके बाद वैक्यूम क्लीनर या सूखे कपड़े से झाड़ लें. सोफा और कालीन पूरी तरह बैक्टीरिया-फ्री और महकते हुए साफ हो जाएंगे.

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