अगर आप ये सोचते हैं कि बीयर पीने से किडनी को कोई नुकसान नहीं होता तो ये गलत है. हाल ही में हुई एक रिसर्च में बताया गया है कि बीयर पीने का असर सिर्फ लिवर पर ही नहीं, किडनी पर भी पड़ सकता है. रिसर्च में पाया गया है कि बीयर और स्पिरिट्स (व्हिस्की, रम, वोडका जैसी शराब) पीने वालों में किडनी की बीमारी एक्यूट किडनी इंजरी का खतरा ज्यादा हो सकता है. वहीं, बीयर की तुलना में वाइन पीने वालों में इसका रिस्क कम देखा गया है.

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यह रिसर्च ब्रिटेन की एंग्लिया रस्किन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने की है. इस रिसर्च को मेडिकल जर्नल साइंटिफिक रिपोर्ट्स में पब्लिश किया गया है. वैज्ञानिकों ने यूके बायोबैंक के 2,50,791 ऐसे लोगों के हेल्थ से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण किया, जो शराब पीते थे. इन लोगों की औसतन 14 साल तक निगरानी की गई. इस दौरान 10,335 लोगों में एक्यूट किडनी इंजरी के मामले सामने आए.

रिसर्च में पता चला कि जो लोग एक हफ्ते में करीब 9 यूनिट स्पिरिट्स पीते थे उनमें एक यूनिट पीने वालों की तुलना में किडनी की बीमारी का खतरा करीब 26 फीसदी ज्यादा था. वहीं, जो लोग एक हफ्ते में 27 यूनिट बीयर पीते थे उनमें हफ्ते में 3 यूनिट पीने वालों की तुलना में खतरा 15 फीसदी अधिक था. इससे पता चला कि जो लोग ज्यादा स्पिरिट्स और बीयर पीते हैं उनमें किडनी की बीमारी का खतरा उतना ही अधिक होता है.

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शराब किडनी को कैसे नुकसान पहुंचा सकती है?

किडनी का काम खून से गंदगी और ज्यादा पानी को पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर निकालना होता है. बीयर या व्हिस्की, रम, वोडका जैसी शराब ज्यादा पीने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है. ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादा पीने से यूरिन अधिक आता है और शरीर में डिहाइड्रेशन हो सकता है. रिसर्च में यह भी पता चला है कि बीयर और स्पिरिट्स का ज्यादा पीने से शरीर में सूजन बढ़ सकती है. जो किडनी की सेहत के लिए खतरनाक है.

क्या होती है एक्यूट किडनी इंजरी?

एक्यूट किडनी इंजरी यानी AKI में किडनी अचानक ठीक से काम करना बंद कर देती है. इसमें खून से गंदगी निकालने की क्षमता पर असर हो जाता है. इसके लक्षणों में पेशाब कम होना, उल्टी, थकान जैसे लक्षण नजर आते हैं. कुछ मामलों में मरीज को डायलिसिस तक की जरूरत पड़ सकती है.

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तो क्या किडनी के लिए वाइन पीना सही है?

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इस रिसर्च को लेकर सबसे जरूरी बात यह है कि वाइन बीयर की तुलना में कम खतरनाक है, लेकिन इसके किडनी के लिए फायदेमंद नहीं माना जा सकता. रिसर्च में सिर्फ यह देखा गया कि वाइन पीने और किडनी की बीमारी के बीच जोखिम बढ़ने का कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं मिला. यह भी संभव है कि वाइन पीने वाले लोगों की जीवनशैली और खानपान दूसरे लोगों से अलग हो, ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता है कि वाइन पीने से किडनी फिट रहेगी या लोगों को इसके पीना चाहिए.

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